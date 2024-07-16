SOTIO與百奧賽圖達成多標靶抗體合作協議，擴大ADC研發產品線

捷克共和國布拉格和中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PPF集團旗下的臨床階段生物製藥公司SOTIO Biotech和專注於新型抗體類藥物發現的全球生物科技公司百奧賽圖（HKEX: 02315）今日宣布達成一項研究合作和獨家選擇權及授權協議。

該協議將為SOTIO提供選擇權來獲得利用百奧賽圖專有的RenLite®平台產生的多種全人源雙特異性抗體的授權，SOTIO將利用這些抗體進行以實體瘤為標靶的下一代抗體偶聯藥物（ADC）開發。協議還包括允許SOTIO使用百奧賽圖專有ADC平台的一項選擇權。百奧賽圖將有權獲得首付款、研發及商業化的里程碑付款，以及以產品淨銷售額為基礎的權利金。

SOTIO科學長Martin Steegmaier博士表示：「SOTIO強大的ADC平台整合了多種技術，使我們能夠客製化我們的治療方法以滿足特定癌症類型的需求。特別令人感興趣的是，在我們ADC方法下利用雙特異性標靶方式，能夠提高精準標靶能力並克服腫瘤異質性。與百奧賽圖的合作補充了我們與Synaffix、LigaChem和NBE-Therapeutics的現有合作，使SOTIO獲得百奧賽圖先進體內發現平台產生的全人抗體。隨著第一個雙特異性專案標靶組合的選定，我們在擴充ADC研發產品線和為實體瘤病患提供治療可能性方面處於有利地位。」

根據協議條款，百奧賽圖有權獲得首付款和潛在的里程碑付款，金額高達3.255億美元，以及以淨銷售額為基礎的低個位數百分比權利金。SOTIO和百奧賽圖將在雙特異性專案研究階段緊密合作，SOTIO將負責ADC產品的非臨床和臨床開發、生產及商業化。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們很高興使用百奧賽圖先進的抗體發現工具來支援SOTIO令人振奮的ADC開發計畫。我們獨特的RenMice®平台使我們能夠發現具有高親和力、低免疫原性和良好可開發性的全人抗體。我們期待和SOTIO合作，推進具有改善癌症治療潛力的新型療法。」

關於SOTIO

SOTIO Biotech（SOTIO）正在透過將令人信服的科學轉化為病患利益來塑造標靶癌症療法的未來。SOTIO的研發產品線包括三個臨床階段的專案：SOT102，以Claudin-18.2為標靶的下一代抗體偶聯藥物；BOXR1030，一種以GPC3表達為標靶的腫瘤的代謝強化型CAR-T細胞療法；SOT201，以PD-1為標靶的下一代免疫細胞因子。SOTIO是PPF集團的成員。SOTIO是SOTIO Biotech a.s.在部分國家的注冊商標。欲瞭解更多資訊，請造訪公司官網：www.sotio.com。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：02315.HK）是一家以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎，自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimic™）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗™」計畫），並已建立起40多萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2023年12月31日，百奧賽圖已簽署了103項藥物合作開發/授權/轉讓協議並與包括多家MNC在內的企業達成了47個標靶專案RenMice®平台授權開發合作；多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官網：https://www.biocytogen.com.cn/。

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