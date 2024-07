Sunn Stream escolhe Brightcove para operar novo serviço de transmissão digital que oferece entretenimento familiar e conteúdo educacional

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de transmissão digital mais confiável do mundo, anunciou hoje que acrescentou a Sunn Stream, um serviço de transmissão digital que oferece filmes, músicas e conteúdo educacional para toda a família, à sua lista de clientes de mídia. A Sunn Stream irá contar com a plataforma da Brightcove, duas vezes premiada com o Emmy, a fim de distribuir seu conteúdo ao público a nível nacional.

A Sunn Stream, atualmente em fase de lançamento, é um serviço de transmissão digital que fornece aos assinantes conteúdo personalizado e familiar, incluindo filmes, música, programas em episódios e vídeos educacionais sobre vários temas. Usando a tecnologia de vídeo confiável e escalável da Brightcove, a Sunn Stream irá proporcionar a seu público uma experiência perfeita, selecionada e de fácil uso em todos os dispositivos.

"O setor de transmissão digital se tornou claramente mais competitivo, com provedores se esforçando para captar a atenção e a fidelidade de públicos mais exigentes", disse o Diretor Executivo da Brightcove, Marc DeBevoise. "Com esta evolução, a Sunn Stream percebeu que é essencial combinar sua proposta de conteúdo exclusiva direcionada a um público claramente definido com transmissão digital de vídeos da mais alta qualidade e uma experiência de usuário intuitiva e personalizada. Ao usar nossa plataforma de tecnologia líder de mercado, a Sunn Stream estará na vanguarda do oferecer opções de entretenimento confiáveis ​​e personalizadas a seus clientes, e terá acesso às melhores análises da categoria para monitorar o desempenho."

A popularidade das empresas de mídia independentes continuou aumentando. À medida que mais clientes entram no grupo, estas entidades exigem cada vez mais parceiros que possam expandir com elas e garantir que a experiência do cliente continue sendo uma prioridade máxima. A Sunn Stream aproveitou a plataforma de transmissão digital de vídeos em nuvem líder do setor da Brightcove por suas vantagens exclusivas, incluindo incomparável qualidade de vídeo, expansão mundial, suporte ao cliente inigualável e análises com solidez.

"Atualizamos por completo nossos serviços de transmissão digital e aplicativo Sunn Stream para torná-los mais fáceis de usar, para que mais clientes possam aproveitar nossos filmes e programas", disse o Fundador e Presidente da Sunn Stream, Garrett Z. Sutton. "Nossos curadores agora irão selecionar recomendações inesperadas que nossos clientes vão amar. E temos mais foco em criar uma experiência para toda a família que reúna pessoas com risos, lágrimas e momentos instigantes."

A Sunn Stream se une a uma lista de empresas de mídia que contam com a Brightcove para potencializar seus recursos de transmissão digital, incluindo FrightPix, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Acun Medya, AMC Networks, BBC Studios, Canela Media, J.COM, MotoAmerica, REELZ, SBT TV e SKY México.

Sobre a Sunn Stream

A Sunn Stream é mais do que uma plataforma de transmissão digital, é uma jornada educacional e de entretenimento inexplorada que leva os usuários a novos e ousados ​​mundos de cinema e TV com conteúdo online para toda a família (filmes, música e muito mais) e um novo Sunn Stream Film Festival (em breve em 2025). Como uma grande gama de histórias modernas, une pessoas através de risos, lágrimas e momentos instigantes. Esta plataforma de fácil uso oferece novas narrativas e experiências que atraem diversas gerações. A cada mês, os curadores de conteúdo da Sunn Stream selecionam com cuidado uma coleção de histórias inesperadas que despertam admiração, convidam a conversas e unem sentimentos e mentes. Além de filmes e documentários exclusivos, esta plataforma online oferece conteúdo educacional de qualidade para preencher lacunas deixadas por instituições públicas, como educação financeira. Os membros/assinantes da Sunn Stream terão acesso ilimitado a novos conteúdos que podem gerar discussões com amigos e familiares. Com fundação em 2022, o Fundador Presidente, Autor de Best-sellers e Empreendedor da Sunn Stream, Garrett Z. Sutton, se dedica a entreter, educar e expandir horizontes aos usuários com novos conteúdos que melhoram vidas. E a plataforma exclusiva da Sunn Stream pode ser experimentada online via SunnStream.com, aplicativo Sunn Stream Productions (iOS para iPads e iPhones, aplicativos para Android) e mediante dispositivos Roku, Chromecast e/ou Apple TV. E quando aparecem os créditos, a jornada estará apenas começando: https://sunnstream.com.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

