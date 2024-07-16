SOTIO与百奥赛图达成多靶点抗体合作协议，扩大ADC产品管线

捷克共和国布拉格和中国北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SOTIO Biotech，一家PPF集团旗下的临床阶段生物制药公司和百奥赛图（HKEX: 02315），一家专注于新型抗体类药物发现的全球生物技术公司，今日宣布达成一项研究合作和独家选择权及许可协议。

该协议将授予SOTIO选择权来获得利用百奥赛图专有的RenLite®平台产生的多种全人源双特异性抗体的许可，SOTIO将利用这些抗体进行靶向实体瘤的下一代抗体偶联药物（ADCs）开发。协议还包括允许SOTIO使用百奥赛图专有ADC平台的一项选择权。百奥赛图将有权获得首付款、研发及商业化的里程碑付款，以及基于产品净销售额的特许权使用费。

“ SOTIO强大的ADC平台整合了多种技术，使我们能够定制我们的治疗方法以满足特定癌症类型的需求。特别令人感兴趣的是在我们ADC方法下利用双特异性靶向方式能够提高精准靶向能力并克服肿瘤异质性，” SOTIO首席科学官Martin Steegmaier博士表示，“ 与百奥赛图的合作补充了我们与Synaffix，LigaChem和NBE-Therapeutics的现有合作，使SOTIO获得百奥赛图先进体内发现平台产生的全人抗体。随着首个双特异性项目靶点组合的选定，我们在扩充ADC管线和为实体瘤患者提供治疗可能性方面处于有利地位。”

根据协议条款，百奥赛图有权获得首付款和潜在的里程碑付款高达3.255亿美元，以及基于净销售额的低个位数百分比特许权使用费。SOTIO和百奥赛图将在双特异性项目研究阶段紧密合作，SOTIO将负责ADC产品的非临床和临床开发、生产及商业化。

“ 我们很高兴使用百奥赛图先进的抗体发现工具来支持SOTIO令人兴奋的ADC开发计划，” 百奥赛图董事长及CEO沈月雷博士表示，“ 我们独特的RenMice®平台使我们能够发现具有高亲和力、低免疫原性和良好可开发性的全人抗体。我们期待和SOTIO合作，推进具有改善癌症治疗潜力的新型疗法。”

关于SOTIO

SOTIO Biotech（SOTIO）正在通过将令人信服的科学转化为患者利益来塑造靶向癌症疗法的未来。SOTIO的产品管线包括三个临床阶段的项目：SOT102，下一代靶向Claudin-18.2的抗体偶联药物；BOXR1030，一种靶向GPC3表达的肿瘤的代谢增强型CAR-T细胞疗法；SOT201，下一代靶向PD-1的免疫细胞因子。SOTIO是PPF集团的成员。SOTIO是SOTIO Biotech a.s.在部分国家的注册商标。欲了解更多信息，请访问公司官网www.sotio.com。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimic™）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起40多万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2023年12月31日，百奥赛图已签署了103项药物合作开发/授权/转让协议并与包括多家MNC在内的企业达成了47个靶点项目RenMice®平台授权开发合作；多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。