數百萬件PUMA足球球衣由回收紡織廢料製成

全球運動公司PUMA擴大了其紡織品到紡織品回收創新技術RE:FIBRE的應用範圍，生產了數百萬件球迷版足球球衣，其中至少有75%的原料是回收紡織廢料和其他廢料。

全球運動公司PUMA擴大了其紡織品到紡織品回收創新技術RE:FIBRE的應用範圍，生產了數百萬件球迷版足球球衣，其中至少有75%的原料是回收紡織廢料和其他廢料。（照片：美國商業資訊）

全球運動公司PUMA擴大了其紡織品到紡織品回收創新技術RE:FIBRE的應用範圍，生產了數百萬件球迷版足球球衣，其中至少有75%的原料是回收紡織廢料和其他廢料。（照片：美國商業資訊）

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球運動公司PUMA擴大了其紡織品到紡織品回收創新技術RE:FIBRE的應用範圍，生產了數百萬件球迷版足球球衣，其中至少有75%的原料是回收紡織廢料和其他廢料。從24/25賽季開始，PUMA球迷版足球球衣*（涵蓋35個俱樂部，包括歐洲杯和美洲杯的球衣）將首次由RE:FIBRE材料製成。

此次範圍擴大建立在2023年生產的46,000件RE:FIBRE球衣的基礎之上，不僅旨在減少紡織廢料，還試圖減少再生聚酯產品生產中對塑膠瓶的依賴。為了實現範圍擴大，PUMA正在探索多樣化的聚酯回收方式，例如熱機械和化學回收技術，使PUMA能夠顯著提高其紡織廢料回收能力。

PUMA採購長Anne-Laure Descours表示：「RE:FIBRE為足球迷提供了一個實實在在的例子，展示PUMA如何致力於精益求精(Forever Better)。我們的目標是使我們的聚酯產品100%由紡織廢料製成。重新思考我們的生產方式並轉向更循環的商業模式非常重要，而RE:FIBRE正是其中的關鍵。」

為了慶祝這一里程碑，PUMA將在紐約旗艦店舉辦週末活動，時間恰逢AC米蘭和曼城主場球迷版球衣的推出，以及兩支PUMA足球隊在紐約市展開角逐之前。歡迎PUMA、AC米蘭和曼城的球迷參與進來，前往我們的門市慶祝PUMA的RE:FIBRE之旅。

2024年7月20日（星期六）

100枚由Jack Grealish和Christian Pulisic的比賽球衣升級改造而成的限量版徽章將在店內出售。徽章由美國升級改造達人、PUMA Voice of a RE:Generation大使Andrew Burgess設計，以紀念PUMA RE:FIBRE的此次範圍升級。

7月21日（星期日）

Andrew Burgess將舉辦三場升級再造研討會，向對時尚充滿好奇心的消費者介紹對服裝進行訂製和升級再造以延長其使用壽命的技巧。在充分領略運動與時尚跨界交叉的同時，消費者將有機會將一件RE:FIBRE T恤改造成運動風格的服裝。

更多相關資訊可在此處查閱。

*不包括當地為費內巴切足球俱樂部、頓涅次克礦工足球俱樂部生產的球迷版球衣和當地採購的裝備。

關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA集團旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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