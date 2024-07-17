Sunn Stream选择Brightcove运营新流媒体服务以提供适合家庭的娱乐和教育内容

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最值得信赖的流媒体技术公司Brightcove（NASDAQ: BCOV）今天宣布其媒体客户名单中新增了提供适合家庭的电影、音乐和教育内容的流媒体服务Sunn Stream。Sunn Stream将依靠Brightcove荣获两次艾美奖的平台向全国观众发布其内容。

目前处于试运行阶段的Sunn Stream是一项流媒体服务，为用户提供适合家庭的个性化内容，包括电影、音乐、连续剧和各种主题的教育视频。Sunn Stream采用Brightcove可扩展的可靠视频技术，将在所有设备上为受众带来精心策划、用户友好的流畅体验。

Brightcove首席执行官Marc DeBevoise表示，“流媒体行业的竞争愈发激烈，供应商都在努力吸引更多高品位观众的注意力和忠诚度。伴随这种发展趋势，Sunn Stream已经意识到，必须将针对明确受众的独特内容主张与最高质量的视频流以及直观、个性化的用户体验结合起来。利用我们市场领先的技术平台，Sunn Stream将引领为客户提供可靠、定制化娱乐选择的潮流，并将获得一流的分析技术来跟踪业绩。”

独立媒体公司的受欢迎程度持续上升。随着越来越多的消费者加入这一行列，此类公司越来越需要能够与他们一起扩展并确保客户体验优先的合作伙伴。Brightcove行业领先的视频云流媒体平台具有独特优势，包括优异的视频质量、全球可扩展性、无与伦比的客户支持和强大的分析功能，因此受到Sunn Stream的青睐。

Sunn Stream创始人兼总裁Garrett Z. Sutton说："我们全面更新了Sunn Stream流媒体服务和应用程序，使其更易于使用，让更多用户欣赏到我们的电影和节目。我们的策划人将亲自挑选给客户带来惊喜的推荐节目。我们将更加专注于为整个家庭创造独特体验，在欢笑、泪水和发人深省的时刻让人们凝聚在一起。”

Sunn Stream加入了依靠Brightcove实现流媒体功能的媒体公司行列，这些公司包括 FrightPix、美国电影艺术与科学学院、Acun Medya、AMC Networks、BBC Studios、Canela Media、J.COM、MotoAmerica、REELZ、SBT TV和SKY Mexico。

有关更多信息，请访问Brightcove.com。

关于Sunn Stream

Sunn Stream不仅仅是流媒体平台，还让用户踏上未知的娱乐和教育之旅，通过适合家庭的在线内容（电影、音乐等）和将于2025年推出的全新Sunn Stream电影节，带领用户进入精彩无限的电影和电视新世界。作为现代化的精彩内容呈现平台，它在欢笑、泪水和发人深省的时刻让人们凝聚在一起。此用户友好型平台提供老少皆宜的新故事和新体验。Sunn Stream 的内容策划人每个月都会精心挑选一系列精彩故事，激发人们的好奇心，引发人们的对话，架起心灵沟通的桥梁。除电影和独家纪录片外，该在线平台还提供高质量的教育内容，以填补金融教育等公共机构的空白。Sunn Stream会员/订户可以无限制地访问新内容，与朋友和家人展开讨论。Sunn Stream成立于2022年，其创始人/总裁、畅销书作家兼企业家Garrett Z. Sutton致力于通过新内容为用户提供娱乐、教育和拓展视野，从而提高生活质量。Sunn Stream的独特平台可通过SunnStream.com、Sunn Stream Productions App（iOS适用于iPad和iPhone，Android 适用于Apps）以及Roku、Chromecast和/或Apple TV 设备在线体验。介绍完毕，请开启您的精彩之旅：https://sunnstream.com。

关于Brightcove Inc.

Brightcove致力于打造全球最可靠、最具可扩展性且最安全的流媒体技术解决方案，在公司与其受众之间建立更紧密的联系，并且覆盖任何位置以及任何内容应用设备。在60多个国家/地区，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地向客户销售产品，媒体领导者能够更可靠地传输内容并通过内容获利，并且每个组织都能够与团队成员进行更有效的沟通。凭借创新、持续领先行业的正常运行时间以及无与伦比的可扩展性，Brightcove荣获两项技术和工程Emmy®奖，并且不断突破视频功能的界限。敬请关注Brightcove的 LinkedIn 、 X 、 Facebook 、 Instagram 、 Threads 和 YouTube 。请访问 Brightcove.com 。

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