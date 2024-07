Kinaxis escolhida pela Syensqo para ajudar no planejamento de um amanhã mais limpo e mais verde

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--A Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial na organização completa de cadeias de fornecimento, anunciou hoje que a Syensqo, uma empresa científica global dedicada ao avanço de tecnologias inovadoras, selecionou a Kinaxis para modernizar a sua cadeia de fornecimento e equipá-la com as ferramentas e técnicas para gerenciar a ameaça sempre presente da volatilidade e interrupções.

Com sede em Bruxelas, na Bélgica, a Syensqo é uma empresa líder em produtos químicos especializados que desenvolve materiais e soluções com liderança no mercado que contribuem para produtos mais seguros, mais limpos e sustentáveis em inúmeras aplicações. Desde materiais para baterias EV e compósitos para a aviação até biotecnologias; produtos de beleza a tecnologias sustentáveis ​​na agricultura. A Syensqo conta com 62 instalações industriais, 12 grandes centros de P&D e presença em 30 países.

“Como uma grande multinacional, sempre procuramos aprimorar os nossos processos e eficiência para podermos desenvolver ainda mais os nossos produtos. Estamos ansiosos para encontrar novos parceiros neste campo que nos ajudem a dominar a complexidade das nossas grandes cadeias de fornecimento”, disse Ihab Elia, diretor da cadeia de fornecimento na Syensqo. “A Kinaxis possibilitará que nossos planejadores organizem e otimizem melhor a eficiência. Isto está em perfeita conformidade com nossa vontade de aprimorar a nossa agilidade.”

“A paixão da Syensqo por tecnologia avançada em prol de um mundo melhor está plenamente de acordo com a nossa filosofia de que as cadeias de fornecimento devem operar em benefício do planeta – nossas equipes estão em sincronia umas com as outras desde o início”, disse Claire Rychlewski, diretora de vendas na Kinaxis. “Estamos muito entusiasmados em colaborar com a Syensqo enquanto ambos trabalhamos para tornar as cadeias de fornecimento e o planeta mais sustentáveis.”

O software baseado em IA da Kinaxis permite às empresas organizarem suas redes de cadeia de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico até a entrega final. A tecnologia da Kinaxis auxilia as empresas que abastecem o setor agrícola com 40% dos tratores do mundo, que mantêm mais de 110 mil milhões de dentes limpos todos os anos e que garantem que mais de 35 milhões de animais de estimação sejam alimentados com refeições nutritivas todos os anos.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gerenciamento da cadeia de fornecimento, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos a cadeias de fornecimento e pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Marcas internacionais renomadas confiam em nosso software, a fim de proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com um enfoque de IA centrado no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a gerenciar suas redes de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Syensqo

A Syensqo é uma empresa científica que desenvolve soluções inovadoras que melhoram a forma como vivemos, trabalhamos, viajamos e nos divertimos. Inspirados pelos conselhos científicos lançados por Ernest Solvay em 1911, reunimos mentes brilhantes para ultrapassar os limites da ciência e inovação em benefício dos nossos clientes, com uma equipe global e diversificada de mais de 13.000 colaboradores em 30 países.

As nossas soluções contribuem para produtos mais seguros, mais limpos e sustentáveis encontrados em casas, alimentos, bens de consumo, aviões, carros, baterias, dispositivos inteligentes e aplicações de cuidados de saúde. O poder da nossa inovação nos permite concretizar a ambição de uma economia circular e explorar tecnologias revolucionárias que impulsionam a humanidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.