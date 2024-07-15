Syensqo选择Kinaxis帮助其规划更清洁、更环保的明天

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领先企业Kinaxis® （TSX:KXS）今天宣布，致力于推动突破性技术发展的全球科技公司Syensqo已选择Kinaxis对其供应链进行现代化改造，并为其提供工具和技术，以管理无处不在的波动和中断威胁。

Syensqo公司总部位于比利时布鲁塞尔，是一家领先的特种化学品公司，致力于开发市场领先的材料和解决方案，为各种应用领域提供更安全、更清洁、更可持续的产品。从电动汽车电池材料和航空复合材料到生物技术，从美容护理产品到农业可持续发展技术，Syensqo业务涵盖广泛领域，并拥有62个工业基地、12个主要研发中心，业务遍及30个国家。

“作为一家大型跨国公司，我们一直在寻求改进流程和提高效率，从而能够实现产品发展。我们非常希望在这一领域找到新的合作伙伴，帮助我们解决大型供应链的复杂性问题。”Syensqo公司首席供应链官Ihab Elia说，“Kinaxis将帮助我们的计划人员更好地协调和提高效率。这与我们提高灵活性的意愿完全一致。”

“Syensqo渴望通过推动技术发展来建设更美好的世界，这与我们的供应链运营造福地球的理念不谋而合，我们的团队从一开始就步调一致，”Kinaxis首席销售官Claire Rychlewski说，“我们很高兴能与Syensqo合作，因为我们都在努力使供应链和地球更具可持续性。”

Kinaxis的人工智能型软件使公司能够从战略规划到送货上门，对其供应链网络进行端到端的协调管理。Kinaxis的技术帮助为农业领域提供全球40%拖拉机的公司，帮助每年清洁1100多亿颗牙齿的公司，帮助每年为3500多万只宠物提供营养餐的公司。

要了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能管理其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn.

关于Syensqo

Syensqo是一家科技公司，致力于开发突破性的解决方案，改善我们的生活、工作、旅行和娱乐方式。受Ernest Solvay于1911年创立的科学委员会的鼓舞，我们汇聚众多优秀人才，不断突破科学和创新的极限，造福于客户，并在30个国家拥有一支由13,000多名员工组成的多元化全球团队。

我们的解决方案帮助在家庭、食品和消费品、飞机、汽车、电池、智能设备和医疗保健应用提供更安全、更清洁和更可持续的产品。我们依托创新实现循环经济的宏伟目标，并探索推动人类进步的突破性技术。

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