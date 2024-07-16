2024年BEAUTY&YOU India隆重上线：为印度美容领域注入创新动力

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- The Estée Lauder Companies（NYSE：EL，简称“ELC”）很高兴地宣布启动第三届BEAUTY&YOU India。BEAUTY&YOU India由ELC的New Incubation Ventures（简称“NIV”）创立，与印度首选美容和生活方式零售商NYKAA联合推出，该计划将继续践行自己的使命，发掘新一代聚焦印度市场的美容品牌，并着重关注和帮扶这类品牌。该计划通过竞争激烈的申请过程，为面向印度的公司、企业家、创新者和创作者提供支持。参选者可于2024年7月16日至2024年8月29日通过www.beautyandyouawards.com提交申请。获胜者将在2024年11月16日在果阿邦举办的现场活动上公布。

2024年的计划汲取了前几年的成果，主题为“更加辉煌的未来”。印度的美容市场商机继续扩大，涌现了更多品牌、创新成果，投资者大力投入，消费群体也在不断寻找最佳解决方案。2024年BEAUTY&YOU India将寻找致力于推动印度美容市场未来发展，并在更广泛的美容生态系统中发挥影响力的申请者。这包括制定了以下社会举措的公司：改善社区生活及运营所在的生态系统，以及正在开发新技术、成分或解决方案的创始人。这些新的研发成果既能解决印度美容消费者目前面临的难题，又能在护肤、彩妆、护发和香水领域推动创新。

今年的计划新增了一项值得期待的奖励，那就是获胜者可以参加BEAUTY&YOU India训练营，获得行业领导者提供的一对一指导。这些行业领导者包括NYKAA创始人兼首席执行官Falguni Nayar；Sabyasachi创始人Sabyasachi Mukherjee，以及ELCA Cosmetics Private Limited总经理Rohan Vaziralli。该计划旨在通过这一独特的机会，让获胜者聆听专家提供的宝贵见解和指导，并推动面向印度的新一代美容企业家实现增长和发展。

从2022年的第一届到2023年的第二届，申请人数翻了一番。这样的增幅显著增加了获胜者的知名度和机会，凸显了该计划的积极影响。

ELC旗下的New Incubation Ventures高级副总裁Shana Randhava表示：“印度是当今全球美容行业最值得期待的经济体之一。这里有不断扩大的消费者群体、充满活力的零售环境，以及全球最具影响力的娱乐市场之一，这些可持续带动可观的增长。这个市场有望继续引领国内和全球趋势。我们很高兴能够支持这些创始人和创作者在他们的旅程中前行。”

NYKAA Beauty执行董事兼首席执行官Anchit Nayar表示：“现在，全球更加认可印度是一个潜力巨大的消费市场和创业中心。NYKAA很自豪能够为这个生态系统的繁荣发展做出贡献。第三届BEAUTY&YOU India不仅是一个平台，还是印度企业家在全球舞台上展现创新性和严谨性的渠道。我们很高兴与他们携手共创未来。”

2024年BEAUTY&YOU India评委、演员兼Kay Beauty联合创始人Katrina Kaif表示：“自第一届BEAUTY&YOU India以来，参与这项计划一直让我收获颇丰，最开心的是看到该活动对印度美容行业的颠覆性影响。该计划提供了推动增长、创新和提升知名度的平台，改进了新兴品牌的发展轨迹。作为Kay Beauty的联合创始人，我对这类为企业家提供支持的平台深表赞赏。在这即将到来的第三届，我和以前一样兴奋和投入，期待发现和支持那些引领印度美容行业未来的品牌。”

2024年奖励计划

以下奖项面向符合特定申请条件的创始人、公司和创意，具体条件请参见：www.beautyandyouawards.com/application-criteria。以下奖项将颁发给护肤、彩妆、护发、个人香水和家用香氛类别的获奖者：

设想：未发布的美容概念

发展：推向市场的美容概念

创作：围绕“更加辉煌的未来”主题提交作品的新一代创作人才（如摄影师、电影制作人等）

除其他资源外，2024年BEAUTY&YOU India还将为获胜者提供资金支持（奖金池高达4千万卢比或50万美元）、分销渠道、指导以及研究和创新资源。

2024年BEAUTY&YOU网站和申请门户将于2024年7月16日上线，申请截止日期为2024年8月29日晚上11:59（印度标准时间）。有关完整计划详情，请访问www.beautyandyouawards.com。

2024年评委

Shana Randhava

The Estée Lauder Companies旗下的New Incubation Ventures高级副总裁

Anchit Nayar

NYKAA Beauty执行董事兼首席执行官

Katrina Kaif

演员兼Kay Beauty联合创始人

Gaurav Gupta

时装设计师、艺术家和设计师

Anaita Shroff Adajania

Style Cell造型师、创意总监和创始人

Samrath Bedi

Forest Essentials执行董事

Diipa Büller-Khosla

indē wild创始人

Sandhya Devanathan

Meta副总裁兼印度区负责人

Rohan Vaziralli

ELCA Cosmetics Private Limited总经理

Jaffrey Zaman

Intercos India Private Limited总经理

Gianandrea Ferrari

Intercos欧洲、中东和印度首席执行官

Sumit Bhasin

The Estée Lauder Companies全球香水创新、产品开发与研发高级副总裁

Dr. Jaishree Sharad

著名美容皮肤科医生、作家和TEDx演讲者

Shruti Chandra

Invest India副总裁兼Europe India Council for Business and Industry (EICBI)女性赋权部门副主席

Rochelle Pinto

《Vogue India》编辑内容负责人

Sujata Assomull

《Vogue Business》特约编辑

Deepica Mutyala

Live Tinted创始人兼首席执行官

关于BEAUTY&YOU India

BEAUTY&YOU旨在通过确定品牌目标、实现规模目标和策划面向新一代印度消费者的产品组合，帮助创始人、创新者和创作者全面发展他们的业务。

关于The Estée Lauder Companies旗下的New Incubation Ventures

New Incubation Ventures (NIV)是The Estée Lauder Companies的战略性早期投资和孵化部门。NIV与具有前瞻性的创始人和企业家合作，创建、资助和支持优秀新兴美容品牌和新型商业模式，以塑造美容界未来，并为ELC投资组合建立多元化品牌和新增长引擎的可操作管道。

关于The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc.是全球领先的高级护肤品、化妆品、香水和护发产品制造商、营销商和销售商，也是全球奢侈品品牌和知名品牌的管理者。该公司的产品销往约150个国家和地区，旗下品牌包括Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+，以及DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）。

关于NYKAA

Nykaa成立于2012年，是一家数字原生消费科技公司，致力于让美容成为主流选择。创始人Falguni Nayar的愿景是为世界各地的人们带来灵感和欢乐，因此Nykaa踏足了服务不足的美容零售市场，颠覆了整个生态系统，让印度成为全球焦点。如今，Nykaa已通过推出Nykaa Fashion、Nykaa Man和Superstore等在线平台，将其产品范围扩大到生活方式和B2B。

多年来，Nykaa稳步赢得了印度消费者的心，通过引人入胜且富有教育意义的内容吸引消费者访问其线上和175个线下门店，并建立了忠诚的社区。Nykaa继续打造自己的品牌，重点关注创新和消费者满意度。Kay Beauty、Nykaa Naturals、Nykaa Cosmetics和Wanderlust等美容品牌以及Nykd、Gajra Gang、Likha、RSVP和Pipa Bella等时尚品牌已成为家喻户晓的品牌，因为它们始终如一地为消费者提供灵感和优质产品。

Nykaa始终坚持货真价实，并将客户放在一切工作的中心，这使它成为国际品牌进入印度的首选零售商。它的全球商店是通往国际知名品牌世界的大门，利用公司成熟的供应链和营销能力，提供真正无缝的购物体验。

网站： www.beautyandyouawards.com

Instagram： @beautyandyouawards

ELC-C

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。