Syensqo選擇Kinaxis來協助其規劃更潔淨、更環保的未來

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX:KXS)今天宣布，致力於推動突破性技術進步的全球性科學公司Syensqo已選擇Kinaxis對其供應鏈進行現代化改造，並為其配備工具和技術，以因應無處不在的波動性和中斷威脅。

Syensqo總部位於比利時布魯塞爾，是一家首屈一指的特種化學品公司，致力於開發居於市場領先地位的材料和解決方案，為廣泛的應用提供更安全、更潔淨、更永續的產品，從航空用電動汽車電池材料和複合材料到生物科技，從美妝護理產品到永續農業技術，無所不包。Syensqo擁有62個工業基地，12個主要研發中心，業務遍及30個國家。

Syensqo供應鏈長Ihab Elia表示：「身為一家大型跨國企業，我們一直在尋求改進我們的流程和效率，以便能夠向前發展我們的產品。我們渴望在這一領域尋找新的合作夥伴，以協助我們管理大型供應鏈的複雜性。Kinaxis將使我們的規劃人員能夠更好地協調和精簡效率。這與我們提高敏捷性的意願完全一致。」

Kinaxis銷售長Claire Rychlewski表示：「Syensqo熱衷於推動技術進步，以創造一個更美好的世界，這與我們的企業文化非常一致，即供應鏈的運作應使地球受惠——我們的團隊從一開始就志同道合。我們很高興能與Syensqo合作，共同致力於使供應鏈和地球更具永續性。」

Kinaxis的人工智慧驅動型軟體使公司能夠端對端地協調其供應鏈網路，涵蓋從策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。Kinaxis的技術為各行各業的企業提供協助，包括為農業提供全球40%拖拉機的公司，每年潔淨超過1100億顆牙齒的公司，以及確保每年為超過3500萬隻寵物提供營養餐的公司。

如欲瞭解有關Kinaxis及其供應鏈管理解決方案的更多資訊，請造訪Kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和供應鏈管理人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃、精確到秒的執行和最後一哩路交付的方方面面。如欲獲取更多資訊和詳情，請造訪 kinaxis.com ，或是在 LinkedIn.

關於Syensqo

Syensqo是一家科學公司，致力於開發突破性的解決方案，改善我們的生活、工作、旅行和娛樂方式。受到Ernest Solvay於1911年創立的科學委員會的啟發，我們聚集了傑出的人才，透過在30個國家的超過13,000名員工組成的多元化全球團隊，共同致力於推動科學和創新的極限，造福我們的客戶。

我們的解決方案帶來了更安全、更潔淨、更永續的產品，這些產品被廣泛用於家居、食品和消費品、飛機、汽車、電池、智慧裝置和醫療保健等應用。我們的創新能力使我們能夠實現打造循環經濟的雄心壯志，並探索推動人類進步的突破性技術。

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