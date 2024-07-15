Esri与Microsoft合作，在Microsoft Fabric中提供空间分析服务

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在第44届年度用户大会上，Esri宣布扩大与Microsoft的合作，将空间分析技术与Microsoft的统一分析软件即服务(SaaS)平台Fabric相集成。通过集成Esri技术，包括分析师、数据科学家、工程师及其执行利益相关者在内的数据专家可以在Microsoft Fabric中无缝使用Esri的高级空间分析工具和可视化服务。得益于此，强大的空间分析结果可以轻松地在Microsoft Fabric、Power BI和Esri的ArcGIS环境等组织工具之间共享。

Esri总裁Jack Dangermond表示：“通过此次合作，Esri致力于帮助我们的共同客户理解和利用空间数据来发掘洞见并做出更好的决策。我们很高兴能深化与Microsoft的合作，并在Microsoft Fabric内为数据专业人员提供我们的空间分析功能。”

该合作将Esri的ArcGIS与Microsoft Fabric相集成，目前处于私人预览阶段。受信任的客户和合作伙伴正在参与涉及多个行业的小范围内测，包括地方政府、建筑工程和施工(AEC)、能源、天然气、制造、石油、金融和技术。

Microsoft Azure Data首席技术官Amir Netz表示：“双方合作的下一步将展示Microsoft Fabric客户如何从Esri强大的空间分析技术中受益，从而为他们的组织获得更深入的洞见。”

Fabric用户将可以直接访问高级空间分析工具和功能，以及由精心整理的权威空间数据组成的丰富数据库。

GIS Routes是一家打造专注于拉丁美洲交通生态系统的技术解决方案的公司，公司创始人Alejandro Vidal表示：“作为私人预览的参与者，我们已经看到了在Fabric中运用地理空间数据的强大性能表现。Fabric在处理数据和生成结果方面的速度令人难以置信，我们的团队期待Microsoft和Esri之间的此次合作将为我们的组织和客户带来更多的益处。”

Esri为Microsoft Fabric带来的全新空间分析功能将于2024年第三季度开放公开预览。如需了解更多信息并注册预览，请访问go.esri.com/fabric-preview。

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

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