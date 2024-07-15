與IBM Maximo整合的Esri ArcGIS Enterprise on Kubernetes現已推出

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為了滿足對資產管理軟體中進階空間分析和更佳資料整合的需求，位置智慧領域的全球領導者Esri今天在第44 屆年度Esri使用者大會上宣布擴大與IBM的合作。與IBM Maximo應用程式套裝整合的ArcGIS Enterprise on Kubernetes現已作為附加元件提供，讓使用者能夠更有效地視覺化、分析和管理室內和現場操作的空間資料。

整合的ArcGIS Enterprise和IBM Maximo應用程式套裝產品旨在讓客戶能夠更全面地瞭解資產位置、狀況和效能，並使用經過強化的維護排程和資源配置功能。

Esri全球業務發展總監Richard Cooke表示：「我們與IBM的合作始終由對創新和客戶成功的共同承諾所推動。透過擴充我們的整合，我們將為客戶提供更強大的工具，以充分利用空間資料的力量來做出更明智的決策。」

ArcGIS Enterprise on Kubernetes強化了使用者執行空間分析、評估鄰近性以及制定資產擴張策略的能力。改進的功能還包括建立詳細的地圖、報告和儀表板，將空間資料與其他關鍵的操作資訊相結合。透過結合這些軟體工具，使用者可以自動執行資產檢查並實現效能最佳化，以簡化維護流程，從而支援提高營運效率和推動達成永續發展目標方面的工作。此次合作旨在推動營運最佳化，並為IBM多元化的客戶群提供更深入的見解以做出明智的決策，這些客戶涵蓋能源、公用事業、製造、自然資源、政府、娛樂和運輸等產業。

IBM環境、社會和治理(ESG)與資產管理副總裁Kendra DeKeyrel表示：「我們很高興能夠擴大與Esri的合作，並透過旨在提高生產力和實現營運最佳化的整合解決方案為我們的客戶創造更大的價值。透過將Esri強大的地理空間技術與IBM的Maximo軟體相結合，我們將繼續支援組織推動卓越營運和創新。」

這一最新整合簡化了Maximo和ArcGIS的部署和功能，有助於確保IBM客戶在部署和管理期間獲得流暢的體驗。而且，透過利用為Maximo應用程式套裝部署的Red Hat OpenShift Container平台，使用者將從同一個平台的資料流程中受惠。

此外，這兩款產品還作為整合解決方案進行市售。雙方的共同客戶可以透過IBM Maximo附加元件同時購買和管理Maximo和ArcGIS Enterprise on Kubernetes，從而享有統一的支援通路。

如欲瞭解有關Esri與IBM合作的更多資訊，請造訪esri.com/en-us/about/partners/our-partners/strategic-alliances/ibm/overview。

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站：esri.com.

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