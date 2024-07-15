Esri與Microsoft合作，在Microsoft Fabric中提供空間分析服務

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在第44屆年度使用者大會上，Esri宣布擴大與Microsoft的合作，將空間分析技術與Microsoft的統一分析軟體即服務(SaaS)平台 Fabric相整合。透過整合Esri技術，包括分析師、資料科學家、工程師及其執行利害關係人在內的資料專家可以在Microsoft Fabric中順暢使用Esri的進階空間分析工具和視覺化服務。歸功於此，強大的空間分析結果可以輕鬆地在Microsoft Fabric、Power BI和Esri的ArcGIS環境等組織工具之間共用。

Esri總裁Jack Dangermond表示：「透過此次合作，Esri致力於協助我們的共同客戶理解和利用空間資料來發掘洞見並做出更好的決策。我們很高興能深化與Microsoft的合作，並在Microsoft Fabric內為資料專業人員提供我們的空間分析功能。」

該合作將Esri的ArcGIS與Microsoft Fabric相整合，目前處於私人預覽階段。受信任的客戶和合作夥伴正在參與涉及多個產業的小範圍內測，包括地方政府、建築工程和施工(AEC)、能源、天然氣、製造、石油、金融和科技。

Microsoft Azure Data技術長Amir Netz表示：「雙方合作的下一步將展示Microsoft Fabric客戶如何從Esri強大的空間分析技術中受惠，從而為他們的組織獲得更深入的洞見。」

Fabric使用者將可以直接存取進階空間分析工具和功能，以及由精心整理的權威空間資料組成的豐富資料庫。

GIS Routes是一家打造專注於拉丁美洲交通生態系統的技術解決方案的公司，公司創辦人Alejandro Vidal表示：「身為私人預覽的參與者，我們已經看到了在Fabric中運用地理空間資料的強大效能表現。Fabric在處理資料和生成結果方面的速度令人難以置信，我們的團隊期待Microsoft和Esri之間的此次合作將為我們的組織和客戶帶來更多的益處。」

Esri為Microsoft Fabric帶來的全新空間分析功能將於2024年第三季開放公開預覽。如欲瞭解更多資訊並登記參與預覽，請造訪 go.esri.com/fabric-preview。

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站：esri.com.

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