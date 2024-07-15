与IBM Maximo集成的Esri ArcGIS Enterprise on Kubernetes现已推出

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为了满足对资产管理软件中高级空间分析和更佳数据集成的需求，位置智能领域的全球领导者Esri今天在第44 届年度Esri用户大会上宣布扩大与IBM的合作。与IBM Maximo应用程序套件集成的ArcGIS Enterprise on Kubernetes现已作为附加组件提供，使用户能够更有效地可视化、分析和管理室内和现场操作的空间数据。

集成的ArcGIS Enterprise和IBM Maximo应用程序套件产品旨在让客户能够更全面地了解资产位置、状况和性能，并使用增强的维护调度和资源分配功能。

Esri全球业务拓展总监Richard Cooke表示：“我们与IBM的合作始终由对创新和客户成功的共同承诺所推动。通过扩展我们的集成，我们将为客户提供更强大的工具，以充分利用空间数据的力量来做出更明智的决策。”

ArcGIS Enterprise on Kubernetes增强了用户执行空间分析、评估邻近性以及制定资产扩张策略的能力。改进的功能还包括创建详细的地图、报告和仪表板，将空间数据与其他关键的操作信息相结合。通过结合这些软件工具，用户可以自动执行资产检查并优化性能，以简化维护流程，从而支持提高运营效率和推动实现可持续发展目标方面的工作。此次合作旨在优化运营，并为IBM多元化的客户群提供更深入的见解以做出明智的决策，这些客户涵盖能源、公用事业、制造、自然资源、政府、娱乐和运输等行业。

IBM环境、社会和治理(ESG)与资产管理副总裁Kendra DeKeyrel表示：“我们很高兴能够扩大与Esri的合作，并通过旨在提高生产力和优化运营的集成解决方案为我们的客户创造更大的价值。通过将Esri强大的地理空间技术与IBM的Maximo软件相结合，我们将继续支持组织推动卓越运营和创新。”

这一最新集成简化了Maximo和ArcGIS的部署和功能，有助于确保IBM客户在部署和管理期间获得流畅的体验。而且，通过利用为Maximo应用程序套件部署的Red Hat OpenShift Container平台，用户将从同一个平台的数据流中受益。

此外，这两款产品还作为集成解决方案进行市售。双方的共同客户可以通过IBM Maximo附加组件同时购买和管理Maximo和ArcGIS Enterprise on Kubernetes，从而享有统一的支持渠道。

如需了解有关Esri与IBM合作的更多信息，请访问esri.com/en-us/about/partners/our-partners/strategic-alliances/ibm/overview。

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

版权所有 © 2024 Esri。保留所有权利。Esri、Esri Globe和Frame徽标、The Science of Where、esri.com和@esri.com是Esri在美国、欧洲共同体或某些其他司法管辖区的商标、服务标志或注册商标。此处提及的其他公司和产品或服务可能是其各自商标所有者的商标、服务标志或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。