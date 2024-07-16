TEAC開始與Forthcode展開整合式航空零售系統業務合作

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- TEAC Corporation (TOKYO: 6803) (ISIN: JP3539200000)（總部位於東京都多摩市，總裁：Yuji Hanabusa）宣布與Forthcode（總部位於印度邦加羅爾，執行長：Ajith Balakumar）建立業務合作夥伴關係，以強化其機上數位平台。

關於Forthcode

Forthcode總部位於具有「印度矽谷」之稱的邦加羅爾，是機上數位平台的領導廠商，包括為航空公司、郵輪公司和鐵路部門提供機上零售、機上服務和餐飲管理流程自動化。該公司為美國、歐洲、印度、中東和亞洲的100多家客戶提供服務，在遍布全球的航空業領域實施了眾多產品部署。他們的「nGO Airlines」平台實現了機上銷售流程、機上服務流程、庫存調整、機組人員績效和廚房裝載的自動化。它還支援符合PCI DSS標準的離線和線上信用卡交易。該系統結合了來自航班營運、航空公司預訂系統、機組人員排班系統和航空公司企業資源規劃(ERP)系統的資料，提供順暢的機上銷售/服務管理，進而提高輔助服務收入。

TEAC在海外市場大展身手

TEAC期望透過與區域系統供應商的合作擴大其PS-V50 GEN2的銷售。與Forthcode的合作將使TEAC能夠提供一個全面的機上數位平台，將機上娛樂和機上服務相結合，從而實現機上銷售/服務營運和獲利能力的最佳化，提高其機上娛樂系統的價值。PS-V50 GEN2支援需求與日俱增的機上低費率信用卡支付，並將推動進一步的市場擴張。

關於PS-V50 GEN2

PS-V50 GEN2是一款用於飛機的可擕式電池供電串流媒體伺服器，內建Wi-Fi接取點。它可以安裝在頭頂行李箱或廚房儲物空間中，允許乘客藉助Wi-Fi在他們的行動裝置上存取視訊、音樂、電子書、飛行路線圖和機上銷售目錄等數位內容。該裝置還支援從飛機供電。

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