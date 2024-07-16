TEAC开始与Forthcode开展一体化航空零售系统业务合作

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- TEAC Corporation (TOKYO: 6803) (ISIN: JP3539200000)（总部位于东京都多摩市，总裁：Yuji Hanabusa）宣布与Forthcode（总部位于印度班加罗尔，首席执行官：Ajith Balakumar）建立业务合作伙伴关系，以增强其机上数字平台。

关于Forthcode

Forthcode总部位于有着“印度硅谷”之称的班加罗尔，是机上数字平台的领先供应商，包括为航空公司、邮轮公司和铁路部门提供机上零售、机上服务和餐饮管理流程自动化。该公司为美国、欧洲、印度、中东和亚洲的100多家客户提供服务，在遍布全球的航空业领域实施了众多产品部署。他们的“nGO Airlines”平台实现了机上销售流程、机上服务流程、库存调整、机组人员绩效和厨房装载的自动化。它还支持符合PCI DSS标准的离线和在线信用卡交易。该系统结合了来自航班运营、航空公司预订系统、机组人员排班系统和航空公司企业资源规划(ERP)系统的数据，提供无缝的机上销售/服务管理，进而提高辅助服务收入。

TEAC在海外市场大展拳脚

TEAC期望通过与区域系统供应商的合作扩大其PS-V50 GEN2的销售。与Forthcode的合作将使TEAC能够提供一个全面的机上数字平台，将机上娱乐和机上服务相结合，从而优化机上销售/服务运营和盈利能力，提高其机上娱乐系统的价值。PS-V50 GEN2支持需求与日俱增的机上低费率信用卡支付，并将推动进一步的市场扩张。

关于PS-V50 GEN2

PS-V50 GEN2是一款用于飞机的便携式电池供电流媒体服务器，内置Wi-Fi接入点。它可以安装在头顶行李箱或厨房储物空间中，允许乘客通过Wi-Fi在他们的移动设备上访问视频、音乐、电子书、飞行路线图和机上销售目录等数字内容。该设备还支持从飞机供电。

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