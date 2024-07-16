2024年BEAUTY&YOU India隆重上線：為印度美容領域注入創新動力

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The Estée Lauder Companies(NYSE：EL，簡稱「ELC」)很高興地宣佈啟動第三屆BEAUTY&YOU India。BEAUTY&YOU India由ELC的New Incubation Ventures (簡稱「NIV」)創立，與印度首選美容和生活方式零售商NYKAA聯合推出，該計畫將繼續踐行自己的使命，發掘新一代聚焦印度市場的美容品牌，並著重關注和幫扶這類品牌。該計畫透過競爭性申請過程，為面向印度的公司、企業家、創新者和創作者提供支援。參選者可於2024年7月16日至2024年8月29日透過www.beautyandyouawards.com申請。入選者將透過2024年11月16日在果阿邦舉辦的現場活動公佈。

2024年的計畫汲取了前幾年的成果，主題為「更加輝煌的未來」。印度的美容市場商機繼續擴大，湧現了更多品牌、創新成果，人們大力投入，消費群體也在不斷尋找最佳解決方案。2024年BEAUTY&YOU India將尋找致力於推動印度美容市場未來發展，並在更廣泛的美容生態系統中發揮影響力的申請者。這包括制定了以下社會舉措的公司：改善社區生活及營運所在的生態系統，以及正在開發新技術、成分或解決方案的創始人。這些新的研發成果既能解決印度美容消費者目前面臨的難題，又能在護膚、彩妝、護髮和香水領域推動創新。

今年的計畫新增了一項值得期待的獎勵，那就是獲勝者可以參與BEAUTY&YOU India訓練營，獲得行業領導者提供的一對一指導。這些行業領導者包括NYKAA創始人兼執行長Falguni Nayar；Sabyasachi創始人Sabyasachi Mukherjee，以及ELCA Cosmetics Private Limited總經理Rohan Vaziralli。該計畫旨在透過這一獨特的機會，讓獲勝者聆聽專家提供的寶貴見解和指導，並推動面向印度的新一代美容企業家實現增長和發展。

從2022年的第一屆到2023年的第二屆，申請人數翻了一番。這樣的增幅顯著增加了獲勝者的知名度和機會，凸顯了該計畫的積極影響。

ELC早期投資和孵化部門高級副總裁Shana Randhava表示：「印度是當今全球美容行業最值得期待的經濟體之一。這裡有不斷擴大的消費者群體、充滿活力的零售環境，以及世界上最強大的娛樂市場之一，這些持續帶動可觀的增長。這個市場有望繼續引領國內和全球趨勢。我們很高興能夠支持這些創始人和創作者在他們的旅程中前行。」

NYKAA Beauty執行董事兼執行長Anchit Nayar表示：「現在，全球更加認可印度是一個潛力巨大的消費市場和創業中心。NYKAA很自豪能夠為這個生態系統的繁榮發展做出貢獻。第三屆BEAUTY&YOU India不僅是一個平台，還是印度企業家在全球舞台上展現其創新性和嚴謹性的通路。我們很高興與他們攜手共創未來。」

2024年BEAUTY&YOU India評委、演員兼Kay Beauty聯合創始人Katrina Kaif表示：「自第一屆BEAUTY&YOU India以來，參與這一計畫總是讓我受益匪淺，最開心的是看到該活動對印度美容行業的顛覆性影響。該計畫提供了推動增長、創新和提升知名度的平台，改進了新興品牌的發展軌跡。作為Kay Beauty的聯合創始人，我對這類為企業家提供支援的平台深表讚賞。在這即將到來的第三屆，我和以前一樣興奮和投入，期待發現和支持那些引領印度美容行業未來的品牌。」

2024年獎勵計畫

以下獎項面向符合特定申請條件的創始人、公司和創意，具體條件請參見：www.beautyandyouawards.com/application-criteria。以下獎項將頒發給護膚、彩妝、護髮、個人香水和家用香氛類別的獲獎者：

設想：未發佈的美容概念

發展：推向市場的美容概念

創作：圍繞「更加輝煌的未來」主題提交作品的新一代創作人才(如攝影師、電影製作人等)

除其他資源外，BEAUTY&YOU India 2024還將為獲獎者提供資金支持(獎金池高達4千萬盧比或50萬美元)、分銷管道、指導以及研究和創新資源。

BEAUTY&YOU 2024網站和申請入口網站將於2024年7月16日上線，申請截止日期為2024年8月29日晚上11:59(印度標準時間)。有關完整計畫詳情，請造訪www.beautyandyouawards.com。

2024年評委

Shana Randhava

The Estée Lauder Companies旗下的New Incubation Ventures高級副總裁

Anchit Nayar

NYKAA Beauty執行董事兼執行長

Katrina Kaif

演員和Kay Beauty聯合創始人

Gaurav Gupta

時裝設計師、藝術家和設計師

Anaita Shroff Adajania

Style Cell造型師、創意總監和創始人

Samrath Bedi

Forest Essentials執行董事

Diipa Büller-Khosla

indē wild創始人

Sandhya Devanathan

Meta副總裁兼印度區負責人

Rohan Vaziralli

ELCA Cosmetics Private Limited總經理

Jaffrey Zaman

Intercos India Private Limited總經理

Gianandrea Ferrari

Intercos歐洲、中東和印度執行長

Sumit Bhasin

The Estée Lauder Companies全球香水創新、產品開發與研發高級副總裁

Jaishree Sharad博士

著名美容皮膚科醫生、作家和TEDx演講者

Shruti Chandra，

Invest India副總裁，Europe India Council for Business and Industry (EICBI)女性賦權部門副主席

Rochelle Pinto

《Vogue India》編輯內容負責人

Sujata Assomull

《Vogue Business》特約編輯

Deepica Mutyala

Live Tinted創始人兼首席執行長

關於BEAUTY&YOU India

BEAUTY&YOU旨在透過確定品牌目標、實現規模目標和策劃面向新一代印度消費者的產品組合，幫助創始人、創新者和創造者全面發展他們的業務。

關於The Estée Lauder Companies旗下的New Incubation Ventures

New Incubation Ventures (NIV)是The Estée Lauder Companies的戰略性早期投資和孵化部門。NIV與具有前瞻性的創始人和企業家合作，創建、資助和支持最好的新興美容品牌和新型商業模式，以塑造美容界未來，並為ELC投資組合建立多元化品牌和新增長引擎的可操作管道。

關於The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc.是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水和護髮產品製造商、行銷商和銷售商，也是全球精品品牌和知名品牌的管理者。該公司的產品銷往約150個國家和地區，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+，以及DECIEM系列品牌(包括The Ordinary和NIOD)。

關於NYKAA

Nykaa成立於2012年，是一家數位原生消費科技公司，致力於讓美容成為主流選擇。創始人Falguni Nayar的願景是為世界各地的人們帶來靈感和歡樂，因此Nykaa踏足了服務不足的美容零售市場，顛覆了整個生態系統，讓印度成為全球焦點。如今，Nykaa已透過推出Nykaa Fashion、Nykaa Man和Superstore等線上平台，將其產品範圍擴大到生活方式和B2B。

多年來，Nykaa穩步贏得了印度消費者的心，透過引人入勝且富有教育意義的內容吸引消費者造訪其線上和175個線下門市，並建立了忠誠的社群。Nykaa繼續打造自己的品牌，重點關注創新和消費者滿意度。Kay Beauty、Nykaa Naturals、Nykaa Cosmetics和Wanderlust等美容品牌以及Nykd、Gajra Gang、Likha、RSVP和Pipa Bella等時尚品牌已成為家喻戶曉的品牌，因為它們始終如一地為消費者提供靈感和優質產品。

Nykaa始終堅持貨真價實，並將客戶放在一切工作的中心，這使它成為國際品牌進入印度的首選零售商。它的全球商店是通往國際知名品牌世界的大門，利用公司成熟的供應鏈和行銷能力，提供真正無縫的購物體驗。

網站： www.beautyandyouawards.com

Instagram： @beautyandyouawards

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