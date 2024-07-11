1GLOBAL與Verint合作，為全球金融交易組織提供增強的雲端行動法規遵循記錄解決方案

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 頂尖行動虛擬網路營運商(MVNO) 1GLOBAL今天宣布與Verint建立策略性合作夥伴關係，共同革新金融服務和交易產業的法規遵循，為全球金融機構升級行動法規遵循記錄解決方案。

透過這一新的聯盟，1GLOBAL現將為其所有全球客戶提供由Verint Financial Compliance支援的值得信賴的雲端記錄解決方案。需承擔法規遵循義務的專業人員可以提高他們的生產力，並透過具有關鍵字搜尋、提醒和會議摘要功能的語音轉錄來進一步強化他們的能力。

1GLOBAL的客戶還將能夠可靠地遵守根據MiFID II、《多德-弗蘭克法案》和MAR / MAD II等法規制定的法規遵循與交易監督政策，以協助避免違規帶來的罰款和處罰。這個新的工具集將加快法規遵循稽核，並輕鬆、及時地向主管機關提供交易相關互動的完整記錄。透過利用簡化的管理和對話檢索、自動化規則以及單一合約中的一系列廣泛的外部儲存整合，內建這些高效的工具可以降低金融機構的成本。

1GLOBAL法規遵循主管Siobhan Thompson表示：「透過與Verint合作，我們可以為客戶提供市面上最具創新性的雲端記錄解決方案。雲端法規遵循是1GLOBAL策略的關鍵。我們在雲端代管方面與Verint及其VFC平台的合作就證明了這一點。Verint的尖端技術與1GLOBAL首屈一指的行動記錄功能相結合，可為客戶提供有保證的法規遵循能力，並提高生產力和分析能力。」

Verint全球通路與聯盟資深副總裁John Bourne表示：「將1GLOBAL行動語音和簡訊捕獲功能與Verint核心解決方案相結合，是將所有通訊整合到以使用者為中心的視圖中這一共同策略的關鍵組成部分。這種整合將為客戶提供更多控制能力、更高的資料完整性以及主動發現法規遵循異常的能力。」

如欲瞭解有關1GLOBAL法規遵循解決方案的更多資訊，請造訪：https://www.1global.com/compliance

關於1GLOBAL

1GLOBAL是數位化轉型領域的市場領導者，提供一套全面的產品，旨在促進任何規模的全球連線。從真正無國界的全球業務漫遊到財務法規遵循與記錄，每項解決方案都代表著對卓越的承諾。

1GLOBAL由AUTO1 Group共同創辦人兼前共同執行長Hakan Koç成立於2022年，收購了一組自2006年以來營運的電信資產，其中包括享譽全球的GSMA認證全球行動網路。1GLOBAL總部位於倫敦，並在里斯本設有研發中心，現已發展到在12個國家擁有400多名員工，並在其中9個國家獲得了全監管MVNO身分。

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