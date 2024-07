RONA s’associe à Affirm pour offrir aux Canadiens et Canadiennes un moyen flexible de payer pour leurs produits de rénovation résidentielle en ligne

BOUCHERVILLE, Québec et TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui donne du pouvoir aux consommateur(trice)s et qui aide les commerçants à stimuler leur croissance, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés. Les personnes admissibles peuvent maintenant utiliser Affirm pour régler leurs achats de produits de rénovation en ligne.

En sélectionnant Affirm au moment de payer sur rona.ca, les client(e)s RONA approuvé(e)s peuvent fractionner leurs achats admissibles en paiements bihebdomadaires ou mensuels, sur une période allant jusqu’à 12 mois. La clientèle verra le coût total de l’achat affiché à l’écran et ne paiera jamais plus que ce qui a été accepté à l’avance, car Affirm ne facture pas de frais de retard ou de frais cachés.

« Les Canadiens et Canadiennes font confiance à RONA pour leurs besoins en matière de rénovation depuis 1939 et, au fil des ans, leurs habitudes de magasinage ont évolué. Plusieurs personnes préfèrent maintenant utiliser des solutions en ligne pour leurs achats et nous voulions leur offrir la même flexibilité de paiement que nous offrons en magasin par le biais d’autres solutions de paiement flexibles, et c’est exactement ce qu’Affirm nous permet de faire », a déclaré Adam Powell, chef de la direction numérique chez RONA inc. « Nous sommes ravis d’offrir un plus grand choix à la caisse pour aider notre clientèle à donner vie à leurs projets. »

« Les projets de rénovation peuvent être intimidants, mais avec Affirm, les clients RONA admissibles peuvent avoir la transparence et le contrôle dont ils ont besoin pour se concentrer sur leurs travaux sans le stress ou les tracas des frais cachés ou inutiles », a déclaré Wayne Pommen, chef des revenus chez Affirm. « Nous sommes fiers de travailler avec l’un des détaillants les plus emblématiques du Canada pour offrir aux clients un moyen flexible et transparent de payer pour les articles dont ils ont besoin pour leurs projets de rénovation résidentielle. »

RONA se joint au réseau d’Affirm, qui compte 292 000 détaillants, y compris des partenariats au Canada avec Amazon, Apple, Samsung, la Baie d’Hudson, Browns Shoes, CheapOair et bien d’autres.

À propos d’Affirm

La mission d’Affirm est de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent les vies. En construisant un nouveau type de réseau de paiement, axé sur la confiance, la transparence et les personnes, nous permettons à des millions de consommateur(trice)s de dépenser et d’économiser de manière responsable tout en donnant à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour stimuler leur croissance. Contrairement à la plupart des sociétés de cartes de crédit et à d’autres options de paiement à terme, nous indiquons le montant exact à payer à l’avance, nous n’augmentons jamais ce montant et nous ne facturons jamais des frais de retard ni des frais cachés. Suivez Affirm sur les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l’entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s’efforce d’offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l’entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l’entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

Taux de 0 à 31,99 % de TAEG (sous réserve de la réglementation provinciale). Les options de paiement par l’intermédiaire d’Affirm Canada Holdings Ltd. (« Affirm ») sont soumises à une vérification d’admissibilité, dépendent du montant de l’achat, varient selon le détaillant et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les provinces/territoires. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé.