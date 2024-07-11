1GLOBAL与Verint合作，为全球金融交易组织提供增强的云端移动合规记录解决方案

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 顶级移动虚拟网络运营商(MVNO) 1GLOBAL今天宣布与Verint建立战略合作伙伴关系，共同革新金融服务和交易行业的合规性，为全球金融机构升级移动合规记录解决方案。

通过这一新的联盟，1GLOBAL现将为其所有全球客户提供由Verint Financial Compliance支持的值得信赖的云端记录解决方案。需承担合规义务的专业人员可以提高他们的生产力，并通过具有关键字搜索、提醒和会议摘要功能的语音转录来进一步增强他们的能力。

1GLOBAL的客户还将能够可靠地遵守根据MiFID II、《多德-弗兰克法案》和MAR / MAD II等法规制定的合规与交易监督政策，以帮助避免不合规带来的罚款和处罚。这个新的工具集将加速合规审计，并轻松、及时地向监管机构提供交易相关互动的完整记录。通过利用简化的管理和对话检索、自动化规则以及单一合同中的一系列广泛的外部存储集成，内置这些高效的工具可以降低金融机构的成本。

1GLOBAL合规主管Siobhan Thompson表示：“通过与Verint合作，我们可以为客户提供市面上最具创新性的云端记录解决方案。云端合规性是1GLOBAL战略的关键。我们在云托管方面与Verint及其VFC平台的合作就证明了这一点。Verint的尖端技术与1GLOBAL领先的移动记录功能相结合，可为客户提供有保证的合规能力，并提高生产力和分析能力。”

Verint全球渠道与联盟高级副总裁John Bourne表示：“将1GLOBAL移动语音和短信捕获功能与Verint核心解决方案相结合，是将所有通信整合到以用户为中心的视图中这一联合战略的关键组成部分。这种集成将为客户提供更多控制能力、更高的数据完整性以及主动发现合规性异常的能力。”

如需了解有关1GLOBAL合规解决方案的更多信息，请访问：https://www.1global.com/compliance

关于1GLOBAL

1GLOBAL是数字化转型领域的市场领导者，提供一套全面的产品，旨在促进任何规模的全球连接。从真正无国界的全球业务漫游到财务合规与记录，每项解决方案都代表着对卓越的承诺。

1GLOBAL由AUTO1 Group联合创始人兼前联合首席执行官Hakan Koç成立于2022年，收购了一组自2006年以来运营的电信资产，其中包括享誉全球的GSMA认证全球移动网络。1GLOBAL总部位于伦敦，并在里斯本设有研发中心，现已发展到在12个国家拥有400多名员工，并在其中9个国家获得了全监管MVNO身份。

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