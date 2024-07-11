LTIMindtree与Snowflake加强共同承诺，助力企业加速AI的采用

新泽西州沃伦和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今天宣布在Snowflake AI Data Cloud上推出LTIMindtree的尖端企业级AI平台Canvas.ai。这项新的集成进一步增强了LTIMindtree的AI功能，释放了无与伦比的灵活性并加快了开发，使我们的客户能够充分利用AI的力量。通过将Canvas.ai的可定制性、可扩展性和直观的用户界面与Snowflake的顶级功能相结合，企业可以迅速为其应用程序带来革新。

此次合作将Canvas.ai的主动治理和护栏能力与Snowflake Arctic大型语言模型(LLM)等企业级模型相结合；Canvas.ai的FinOps功能，包括速率限制、token预算和报告，增强了Snowflake Cortex AI正在引入的LLM的可用性和效率，并可使用Mixtral、LLaMA 3和Gemma等行业领先的LLM；通过利用Snowflake，Canvas.ai的导览应用程序加速了生成式人工智能(GenAI)之旅。这些预构建的应用程序简化了AI部署，使组织能够毫不费力地推出解决方案。

LTIMindtree副总裁兼Canvas AI负责人Ashish Varerkar表示：“LTIMindtree很高兴地宣布在Snowflake上推出Canvas.ai。通过利用Snowflake的Cortex AI等基础技术以及支持的LLM和微调功能，我们使客户能够为其业务用例选择正确的LLM模型。我们的核心能力包括内容审核、针对基于LLM的应用程序的结果验证以及组织内功能的无缝协调。借助Canvas.ai，构建基于LLM的应用程序对最终用户来说变得非常容易，并且可以充分利用底层功能的全部潜力。”

Snowflake全球合作伙伴SE负责人Rithesh Makkena表示：“随着Snowflake加速我们的产品和客户的AI之旅，我们认识到一个共同的问题：为特定的业务用例选择正确的模型。Canvas.ai通过可定制的参数帮助应对这一挑战，使用户能够在不产生额外成本的情况下做出更明智的选择。除了模型选择之外，Canvas.ai还有助于确保稳健的治理和安全性。”

双方的此次合作将为企业AI部署创建一个强大的生态系统，并将人工智能驱动的想法转化为生产。现在，您可以在Canvas.ai内一站式地访问Snowflake的Cortex AI、Snowflake Arctic和专用应用程序库。

关于 LTIMindtree

LTIMindtree是一家全球性咨询和数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大程度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专长，帮助在不断融合的世界实现卓越的差异化竞争优势、客户体验和业务结果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在30多个国家拥有超过81,000名勇于开拓创新的专业人才，致力于解决最复杂的业务挑战并实现大规模转型。如需了解更多信息，请访问https://www.ltimindtree.com/。

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