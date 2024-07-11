LTIMindtree與Snowflake強化共同承諾，協助企業加快AI的採用

紐澤西州沃倫和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球技術諮詢和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今天宣布在Snowflake AI Data Cloud上推出LTIMindtree的尖端企業級AI平台Canvas.ai。這項新的整合進一步強化了LTIMindtree的AI功能，釋放了無與倫比的靈活性並加快了開發，使我們的客戶能夠充分利用AI的力量。透過將Canvas.ai的可訂製性、可擴充性和直覺式的使用者介面與Snowflake的頂尖功能相結合，企業可以迅速為其應用程式帶來革新。

此次合作將Canvas.ai的主動治理和護欄能力與Snowflake Arctic大型語言模型(LLM)等企業級模型相結合；Canvas.ai的FinOps功能，包括速率限制、token預算和報告，強化了Snowflake Cortex AI正在引進的LLM的可用性和效率，並可使用Mixtral、LLaMA 3和Gemma等業界領先的LLM；透過利用Snowflake，Canvas.ai的導覽應用程式加快了生成式人工智慧(GenAI)之旅。這些預建構的應用程式簡化了AI部署，使組織能夠毫不費力地推出解決方案。

LTIMindtree副總裁兼Canvas AI負責人Ashish Varerkar表示：「LTIMindtree欣然宣布在Snowflake上推出Canvas.ai。透過利用Snowflake的Cortex AI等基礎技術以及所支援的LLM和微調功能，我們使客戶能夠為其業務使用案例選擇正確的LLM模型。我們的核心能力包括內容審核、針對以LLM為基礎的應用程式的結果驗證以及組織內功能的順暢協調。借助Canvas.ai，建構以LLM為基礎的應用程式對終端用户來說變得非常容易，並且可以充分利用底層功能的全部潛力。」

Snowflake全球合作夥伴SE負責人Rithesh Makkena表示：「隨著Snowflake加快我們的產品和客戶的AI之旅，我們體認到一個共同的問題：為特定的業務使用案例選擇正確的模型。Canvas.ai透過可自訂的參數協助因應這一挑戰，讓使用者能夠在不產生額外成本的情況下做出更明智的選擇。除了模型選擇之外，Canvas.ai還有助於確保穩健的治理和安全性。」

雙方的此次合作將為企業AI部署建立一個強大的生態系統，並將人工智慧驅動的想法轉化為生產。現在，您可以在Canvas.ai內一站式地存取Snowflake的Cortex AI、Snowflake Arctic和專用應用程式庫。

關於 LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性諮詢和數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位技術的力量重新構想商業模式、加快創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專長，協助在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務結果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在30多個國家擁有超過81,000名勇於開拓創新的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並推動大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.ltimindtree.com/。

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