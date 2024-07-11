TA宣布對Vastu Housing Finance進行策略性成長投資

印度孟買和波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的私募股權公司TA Associates（簡稱「TA」）今天宣布對泛印度多元化貸款機構Vastu Housing Finance（簡稱「Vastu」或「公司」）進行策略性成長投資。

Vastu成立於2015年，現已發展成為印度首屈一指的經濟適用房金融公司之一。Vastu利用其專有技術和獨特的擔保實務，為印度近郊和農村地區潛力巨大但服務不足的個體經營客戶提供融資解決方案。憑藉其影響力、技術和管理專長，公司還建立了一項快速成長的小企業和二手車融資業務。Vastu在印度的13個邦擁有230多家分支機搆，現已發展成為一家多元化的零售貸款公司。

Vastu執行長兼創辦人Sandeep Menon表示：「我們很高興TA成為我們寶貴的長期合作夥伴。Vastu在過去幾年中取得了長足的進步，朝著成為受尊敬的大型機構化零售貸款特許經營企業的願景不斷邁進。我們相信，與TA的合作將進一步加快我們的成長之旅。」

TA董事總經理Dhiraj Poddar表示：「Vastu擁有得天獨厚的優勢，已準備好成為有擔保的經濟適用房金融領域的領導者，並繼續在小企業貸款和汽車金融領域保持令人印象深刻的成長軌跡。我們關注該公司已有多年，並對Vastu的影響力、強大的信用擔保原則和技術驅動的方法印象深刻。我們期待在其未來的旅程中與Vastu建立長期合作夥伴關係。」TA董事總經理Adi Sharma補充道：「我們認為，Vastu的核心業務領域存在巨大的擴張機會。我們很高興能與Sandeep、管理團隊和現有股東合作，支援Vastu實現其願景，即建立一家高品質、以抵押貸款為主導的零售貸款公司。」

Vastu董事長兼Multiples Alternate Asset Management創辦人、董事總經理兼執行長Renuka Ramnath表示：「Sandeep Menon和Sujay Patil在將Vastu打造成經濟適用房金融領域的強大特許經營企業方面進行了出色的工作。他們的願景加上強大的執行力，使Vastu改變成為該領域的領導者。隨著Vastu繼續勇攀高峰，我們很高興歡迎TA成為我們的合作夥伴。」

此次交易的財務條款沒有揭露。

關於TA

TA是一家全球首屈一指的私募股權公司，專注於推動盈利公司的成長。自1968年以來，TA已經投資了560多家公司，涉及五個目標產業——技術、醫療保健、金融服務、消費者和商業服務。TA利用其深厚的產業專長和策略資源，與全球各地的管理團隊合作，協助優質公司創造持久的價值。迄今為止，公司已經籌集了650億美元的資金，擁有150多名投資專業人士，分布於設在波士頓、門洛派克、奧斯丁、倫敦、孟買和香港的辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ta.com。

關於Vastu Housing Finance

Vastu Housing Finance Corporation Ltd (Vastu)是一家以技術為主導的經濟適用房金融公司，由Sandeep Menon和Sujay Patil創立，並且自成立以來一直得到Multiples Alternate Asset Management的支援。隨著時間的演變，Vastu見證了Norwest Venture Partners、Creation Investments、360 ONE Asset Management和Faering Capital的參與，透過其專有技術平台為印度近郊和農村的個體經營客戶提供有擔保的長期抵押貸款產品，進而為客戶提供無紙化體驗和更快的周轉時間。Vastu擁有多元化的責任特許經營業務，由40多家持續支援公司的貸方組成，其中有許多自公司成立以來就一直向我們提供支援。此外，Vastu還成立了一家名為Vastu Finserve的子公司，專注於小企業貸款和二手車融資業務。Vastu擁有一支經驗豐富的管理團隊，擁有遍布印度13個邦的全國性業務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.vastuhfc.com。

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