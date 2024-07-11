TA宣布对Vastu Housing Finance进行战略增长投资

印度孟买和波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的私募股权公司TA Associates（简称“TA”）今天宣布对泛印度多元化贷款机构Vastu Housing Finance（简称“Vastu”或“公司”）进行战略增长投资。

Vastu成立于2015年，现已发展成为印度领先的经济适用房金融公司之一。Vastu利用其专有技术和独特的担保实践，为印度近郊和农村地区潜力巨大但服务不足的个体经营客户提供融资解决方案。凭借其影响力、技术和管理专长，公司还建立了一项快速增长的小企业和二手车融资业务。Vastu在印度的13个邦拥有230多家分支机构，现已发展成为一家多元化的零售贷款公司。

Vastu首席执行官兼创始人Sandeep Menon表示：“我们很高兴TA成为我们宝贵的长期合作伙伴。Vastu在过去几年中取得了长足的进步，朝着成为受尊敬的大型机构化零售贷款特许经营企业的愿景不断迈进。我们相信，与TA的合作将进一步加速我们的增长之旅。”

TA董事总经理Dhiraj Poddar表示：“Vastu拥有得天独厚的优势，已准备好成为有担保的经济适用房金融领域的领导者，并继续在小企业贷款和汽车金融领域保持令人印象深刻的增长轨迹。我们关注该公司已有多年，并对Vastu的影响力、强大的信用担保原则和技术驱动的方法印象深刻。我们期待在其未来的旅程中与Vastu建立长期合作伙伴关系。”TA董事总经理Adi Sharma补充道：“我们认为，Vastu的核心业务领域存在巨大的扩张机会。我们很高兴能与Sandeep、管理团队和现有股东合作，支持Vastu实现其愿景，即建立一家高质量、以抵押贷款为主导的零售贷款公司。”

Vastu董事长兼Multiples Alternate Asset Management创始人、董事总经理兼首席执行官Renuka Ramnath表示：“Sandeep Menon和Sujay Patil在将Vastu打造成经济适用房金融领域的强大特许经营企业方面开展了出色的工作。他们的愿景加上强大的执行力，使Vastu转变成为该领域的领导者。随着Vastu继续勇攀高峰，我们很高兴欢迎TA成为我们的合作伙伴。”

此次交易的财务条款没有披露。

关于TA

TA是一家全球领先的私募股权公司，专注于推动盈利公司的增长。自1968年以来，TA已经投资了560多家公司，涉及五个目标行业——技术、医疗保健、金融服务、消费者和商业服务。TA利用其深厚的行业专长和战略资源，与全球各地的管理团队合作，帮助优质公司创造持久的价值。迄今为止，公司已经筹集了650亿美元的资金，拥有150多名投资专业人士，分布于设在波士顿、门洛帕克、奥斯汀、伦敦、孟买和香港的办事处。如需了解更多信息，请访问www.ta.com。

关于Vastu Housing Finance

Vastu Housing Finance Corporation Ltd (Vastu)是一家以技术为主导的经济适用房金融公司，由Sandeep Menon和Sujay Patil创立，并且自成立以来一直得到Multiples Alternate Asset Management的支持。随着时间的推移，Vastu见证了Norwest Venture Partners、Creation Investments、360 ONE Asset Management和Faering Capital的参与，通过其专有技术平台为印度近郊和农村的个体经营客户提供有担保的长期抵押贷款产品，进而为客户提供无纸化体验和更快的周转时间。Vastu拥有多元化的责任特许经营业务，由40多家持续支持公司的贷方组成，其中有许多自公司成立以来就一直向我们提供支持。此外，Vastu还成立了一家名为Vastu Finserve的子公司，专注于小企业贷款和二手车融资业务。Vastu拥有一支经验丰富的管理团队，拥有遍布印度13个邦的全国性业务。如需了解更多信息，请访问www.vastuhfc.com。

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