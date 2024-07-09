MMI签订多个分销协议并获得监管机构批准为全球扩张注入动力

佛罗里达州杰克逊维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MMI（Medical Microinstruments, Inc.）是一家机器人技术公司，致力于为病情复杂的患者提供更多治疗选择并改善临床疗效。今天该公司宣布了跨越两大洲的里程碑进展，进一步扩大了Symani®手术系统的全球覆盖范围。该公司宣布：

与日本领先的医疗设备开发商和制造商Gunze Medical Limited达成了独家经销协议。该协议标志着在获得监管部门批准后，Symani向日本全国的商业化迈出了一步，最终将使日本的医院能够将其开放手术项目扩展到显微外科和超显微外科手术。

Symani手术系统现已获得全球35个国家的监管部门批准，最近又获得了中国香港、马来西亚、新西兰和中国台湾的批准。这是继今年4月美国食品和药物管理局批准该系统的商业用途后，Symani在监管方面取得的最新里程碑。

通过与 Synektik Group的合作，强化了在欧洲的商业化工作，Synektik Group是一家领先的创新医疗解决方案集成商，业务覆盖东欧六国。该协议进一步提升了Synektik作为该地区顶级机器人医疗系统分销商的地位。

MMI首席执行官Mark Toland表示："全球对创新、微创、高精度手术方案的需求日益增长，尤其是在显微外科和整形外科拥有悠久历史的亚洲。我们最近在多个国家获得了监管部门的批准，与主要市场分销商的关系也在不断发展，这使我们能够推进全球扩张时间表。每一个新里程碑都表明我们更进一步，从而帮助更多患者获得最先进的显微外科手术治疗。”

Symani手术系统以独特方式解决显微外科和超显微外科手术的规模和复杂性问题，例如在开放式外科手术中吻合和缝合血管和淋巴管等小型解剖结构。通过让外科医生在微观尺度上复制人手的自然运动，该系统可以帮助更多病人恢复生活质量，让更多的外科医生能够突破精细解剖结构复杂手术的极限，使医院能够扩大其开放手术项目。

Gunze Medical Limited总裁Shojiro Matsuda表示，“我们与MMI的合作将促进Symani手术系统在日本的推广。我们坚定致力于扩大患者使用机器人辅助显微外科手术的机会，并相信Symani可靠的临床成功经验将进一步强化我们与整形外科专业医疗机构的关系”。

亚太地区是全球增长最快的显微外科市场，而中国台湾更是显微外科创新的中心，吸引着来自全球各地的外科医生。MMI已经在台湾签署了分销商协议，以支持其在台湾获得监管部门的批准，在获得授权之后，相关细节正在最后敲定中。

Synektik公司创始人兼首席执行官Cezary Kozanecki表示："MMI的使命是扩大患者获得高专业化显微外科手术选择的机会，这符合我们帮助波兰和东欧进一步提高机器人技术能力的理念。Symani带来更高水平的手术能力，使外科医生能够进行高精密手术，包括淋巴水肿修复、头颈部癌症相关重建和自体乳房重建。我们医疗系统的合作伙伴已经表现出浓厚的兴趣，他们希望扩大开放手术能力，从而开展以前无法实施的手术。

要了解有关MMI和Symani Surgical System的更多信息，请访问MMI网站：https://mmimicro.com。

关于MMI

MMI（Medical Microinstruments, Inc.）的使命是推动机器人技术创新，突破软组织开放式手术的界限，并为外科医生提供新手段，帮助更多病情复杂的患者恢复更好的生活质量。该公司于2015年在意大利比萨附近成立，其专利型Symani®手术系统采用全球最小的腕动微型手术器械，并结合减震和动作缩放技术，致力于解决全球患者面临的关键未满足需求。此首创开放式软组织微观手术机器人平台有助于微血管修复和淋巴修复，并在欧洲和亚太地区用于外周神经修复手术。Symani系统经美国食品及药物管理局批准在美国使用，在欧洲是获得CE认证的医疗设备。MMI得到了包括Fidelity Management & Research Company、Andera Partners、BioStar、Deerfield Management、Fountain Healthcare Partners、Panakès Partners、RA Capital、Sambatech和Wellington Partners等全球投资者的大力支持。

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