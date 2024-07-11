teamLab Planets TOKYO榮獲金氏世界紀錄認證，成為全球參觀人數最多的單一藝術團體博物館，大型展覽「運動森林」將在2025年初揭幕

teamLab Planets在2023年4月1日至2024年3月31日間共迎來2,504,264訪客，這個刷新紀錄的數字讓它成為全球參觀人數最多的單一藝術團體博物館。

東京teamLab Planets榮獲金氏世界紀錄認證，成為全球參觀人數最多的單一藝術團體博物館。（teamLab，東京豐洲teamLab Planets集錦短片／短片來源：teamLab）

  • 東京teamLab Planets榮獲金氏世界紀錄認證，成為全球參觀人數最多的單一藝術團體博物館。（teamLab，東京豐洲teamLab Planets集錦短片／短片來源：teamLab）

  • teamLab Planets將在2025年初隆重擴大規模，增添「運動森林」、「未來園」以及「捕捉並收集的森林」展區。（teamLab，「運動森林及未來園」參考短片／短片來源：teamLab）

  • teamLab Planets將在2025年初隆重擴大規模，增添「運動森林」、「未來園」以及「捕捉並收集的森林」展區。（teamLab，「捕捉並收集的森林」參考短片／短片來源：teamLab）

  • teamLab Planets將在2025年初隆重擴大規模，增添「運動森林」、「未來園」以及「捕捉並收集的森林」展區。（teamLab，「運動森林」參考圖／照片來源：teamLab）

  • 東京teamLab Planets榮獲金氏世界紀錄認證，成為全球參觀人數最多的單一藝術團體博物館。（teamLab，東京豐洲teamLab Planets集錦短片／短片來源：teamLab）

東京--()--(美國商業資訊)-- 位於東京豐洲的teamLab Planets TOKYO DMM（以下簡稱「teamLab Planets」）在2023年4月1日至2024年3月31日間共迎來2,504,264訪客。這個成就讓它贏得金世紀界紀錄認證 (GUINNESS WORLD RECORDS)，成為全球參觀人數最多的單一藝術團體博物館。

除此之外，根據teamLab Planets的全年統計，2023年1至12月間的參觀人數共達2,412,495人 (*1)。與《藝術新聞》(The Art Newspaper) 2023年訪客統計調查 (*2) 記載的全球博物館訪客人數相比，teamLab Planets大幅超越其他單一藝術家博物館，如阿姆斯特丹的梵谷博物館（1,686,766名訪客）和巴塞隆納的畢卡索博物館（1,047,094名訪客）。

在Google的「2023年度研究」(Year in Search 2023) 中，teamLab Planets也緊追在羅浮宮博物館（巴黎）、大英博物館（倫敦）、奧賽美術館（巴黎）和自然史博物館（倫敦）之後，名列「全球最受歡迎的博物館」第五名 (*3)。

這是繼2019年東京台場的「teamLab無界：森大廈數位藝術美術館」以2,198,284名訪客 (*4) 的紀錄名列金氏世界紀錄之後，第二次獲得金氏世界紀錄的teamLab美術館。

大型新展區將於2025年初揭幕

teamLab Planets將在2025年初隆重擴大規模，增添新的主要藝術展區。新展區包括名為「運動森林」(Athletics Forest) 的創意運動空間、共創教育計畫「未來園」(Future Park)，以及「捕捉並收集的森林」(Catching and Collecting Forest)。擴大的新區將包含10種以上的藝術裝置，大幅提升訪客從teamLab Planets獲得的體驗。

運動森林

「運動森林」是一個創意運動空間，主張透過身體認識世界、從三度空間思索世界。訪客將全身沉浸於一個互動世界中，在複雜的立體空間內接受體能挑戰。

「人類用身體領略世界，並運用身體來進行思考。當你用自己的身體探索複雜的立體世界時，體能感知到的世界是立體的；思考也會既之變成立體的。我們推出『運動森林』這個展覽，希望藉此提升立體和更高層次的思維。

據說空間意識與創新和創造力連結。我自己在鄉間長大，經常在山裡玩耍；但身體在當今的社會和學校中是靜止不動的。我認為，城市中充斥著過多多書籍、電視和智慧型手機螢幕等平面資訊。因此，我們打造了這個對體能提出高度要求的立體空間。這是一個可以用身體感知藝術的空間。」

——teamLab創辦人Toshiyuki Inoko

進一步認識「運動森林」的設計理念：
https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

未來園

「未來園」是一個從「共創」(co-creation) 概念衍生的教育計劃。在這個遊樂園中，訪客可以自由與他人共同創造世界。

藝術品透過多人共創的過程而誕生。藝術品在這些人繼續共創的過程中不斷演化發展。

進一步認識「未來園」的設計理念：https://www.teamlab.art/concept/future-park/

捕捉並收集的森林

「捕捉並收集的森林」是一個全新的學習空間。它以「捕捉、研究、釋放」的概念為基礎，讓訪客用身體探索世界，發現、捕捉，並根據所捉到的東西拓展他們的興趣。訪客用他們的智慧型手機探索、捕捉多種生物、研究它們，並累積屬於自己的收藏。

訪客使用智慧型手機的相機觀察在空間中移動的動物，並向相機視野中的動物射出「研究箭」。箭頭從手機飛出，進入真實空間。研究箭飛到動物身上之後，動物會從空間中消失，加入訪客智慧型手機內的收藏。當訪客將捕獲的動物滑向應用程式相機中看到的位置時，動物就會獲釋，並回到該位置。

「與他人一起探索體能，發現並捕捉東西，然後把握機會透過捕捉到的東西拓展興趣。這是人類在漫長的歷史中一直在做的事，再自然不過。
對人類來說，捕捉和採集不但是有趣的、教育性的活動，也是生活的一部分。」

——teamLab創辦人Toshiyuki Inoko

進一步認識「捕捉並收集的森林」的設計理念：
https://www.teamlab.art/concept/catching/

關於teamLab Planets

在Google〈2023年度研究〉排名中，teamLab Planets名列「全球最受歡迎的博物館」第五名 (*3)。teamLab Planets躋身全球擁有百年歷史的博物館間，是日本唯一一座上榜的博物館。除此之外，它還連續兩年從東京2,662個景點中脫穎而出，榮獲「訪日Lab」 (Honichi Lab)〈最受外國訪客歡迎的觀光景點排行榜：東京排行榜〉(*5) 選為東京最受歡迎觀光景點。

除此之外，teamLab Planets也贏得國際好評，包括成為日本第一個贏得有如「旅遊業奧斯卡獎」的「世界旅遊大獎」(World Travel Awards)「2023年亞洲一流觀光景點獎」。

teamLab Planets的理念

與他人一起、全身心沉浸、用身體感受藝術、使身體與世界相融

teamLab Planets是一座讓您走進水中的博物館、一座讓您與花卉融為一體的庭園。它由藝術團體teamLab設計的四個巨型藝術展覽空間和兩座庭園組成。

參觀者赤足與其他人一起，全身沉浸在巨大的藝術作品中。作品因他人的身體而變化，身體和作品之間的界限也開始模糊。其他人同時在藝術作品中製造變化，模糊他們與作品之間的界限。自身、藝術作品和他人之間便因這樣的過程而連結。

官網：teamlab.art.planets

參觀資訊

teamLab Planets TOKYO DMM
東京都江東區豐州6-1-16
https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

開放時間：每日9:00 - 22:00
閉館日：8月7日（星期三）、9月4日（星期三）
*閉館前一小時停止入場。
*開放時間視情況可能有所變動。
*請瀏覽官網查看票價。

teamLab Planets TOKYO DMM購票中心
https://teamlabplanets.dmm.com

媒體資料袋
https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

 

*1. 根據「teamLab Planets」門票使用者資料（資料取自2023年1月1日至12月31日間）。

*2. 《藝術新聞》(The Art Newspaper, 2024)〈2023年訪客訪客統計：全球100所最受歡迎的藝術博物館——轟動大展、機器人和敗部復活〉，《藝術新聞》3月26日。詳見：
https://www.theartnewspaper.com/2024/03/26/the-100-most-popular-art-museums-in-the-world-2023

*3 artnet (2023)，〈全球最受歡迎的博物館，根據Google「年度研究」〉，artnet，12月20日。詳見：
https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845

*4 關於遊客人數世界紀錄的新聞稿。詳見：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000776.000007339.html

*5 訪日Lab (Honichi Lab, 2024)，〈2024年東京最受外國訪客歡迎的觀光景點：淺草寺名列第三，第一名是？〉，訪日Lab，5月21日。詳見：
https://honichi.com/news/2024/05/21/202405_inboundranking_tokyo/

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Contacts

teamLab Planets公共關係部
電子郵件信箱：pr-info@planets.art
預約採訪請洽：https://forms.gle/fAtnDKLpQKFME6XR9

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