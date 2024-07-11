teamLab Planets TOKYO榮獲金氏世界紀錄認證，成為全球參觀人數最多的單一藝術團體博物館，大型展覽「運動森林」將在2025年初揭幕

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位於東京豐洲的teamLab Planets TOKYO DMM（以下簡稱「teamLab Planets」）在2023年4月1日至2024年3月31日間共迎來2,504,264訪客。這個成就讓它贏得金世紀界紀錄認證 (GUINNESS WORLD RECORDS)，成為全球參觀人數最多的單一藝術團體博物館。

除此之外，根據teamLab Planets的全年統計，2023年1至12月間的參觀人數共達2,412,495人 (*1)。與《藝術新聞》(The Art Newspaper) 2023年訪客統計調查 (*2) 記載的全球博物館訪客人數相比，teamLab Planets大幅超越其他單一藝術家博物館，如阿姆斯特丹的梵谷博物館（1,686,766名訪客）和巴塞隆納的畢卡索博物館（1,047,094名訪客）。

在Google的「2023年度研究」(Year in Search 2023) 中，teamLab Planets也緊追在羅浮宮博物館（巴黎）、大英博物館（倫敦）、奧賽美術館（巴黎）和自然史博物館（倫敦）之後，名列「全球最受歡迎的博物館」第五名 (*3)。

這是繼2019年東京台場的「teamLab無界：森大廈數位藝術美術館」以2,198,284名訪客 (*4) 的紀錄名列金氏世界紀錄之後，第二次獲得金氏世界紀錄的teamLab美術館。

大型新展區將於2025年初揭幕

teamLab Planets將在2025年初隆重擴大規模，增添新的主要藝術展區。新展區包括名為「運動森林」(Athletics Forest) 的創意運動空間、共創教育計畫「未來園」(Future Park)，以及「捕捉並收集的森林」(Catching and Collecting Forest)。擴大的新區將包含10種以上的藝術裝置，大幅提升訪客從teamLab Planets獲得的體驗。

運動森林

「運動森林」是一個創意運動空間，主張透過身體認識世界、從三度空間思索世界。訪客將全身沉浸於一個互動世界中，在複雜的立體空間內接受體能挑戰。

「人類用身體領略世界，並運用身體來進行思考。當你用自己的身體探索複雜的立體世界時，體能感知到的世界是立體的；思考也會既之變成立體的。我們推出『運動森林』這個展覽，希望藉此提升立體和更高層次的思維。

據說空間意識與創新和創造力連結。我自己在鄉間長大，經常在山裡玩耍；但身體在當今的社會和學校中是靜止不動的。我認為，城市中充斥著過多多書籍、電視和智慧型手機螢幕等平面資訊。因此，我們打造了這個對體能提出高度要求的立體空間。這是一個可以用身體感知藝術的空間。」

——teamLab創辦人Toshiyuki Inoko

進一步認識「運動森林」的設計理念：

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

未來園

「未來園」是一個從「共創」(co-creation) 概念衍生的教育計劃。在這個遊樂園中，訪客可以自由與他人共同創造世界。

藝術品透過多人共創的過程而誕生。藝術品在這些人繼續共創的過程中不斷演化發展。

進一步認識「未來園」的設計理念：https://www.teamlab.art/concept/future-park/

捕捉並收集的森林

「捕捉並收集的森林」是一個全新的學習空間。它以「捕捉、研究、釋放」的概念為基礎，讓訪客用身體探索世界，發現、捕捉，並根據所捉到的東西拓展他們的興趣。訪客用他們的智慧型手機探索、捕捉多種生物、研究它們，並累積屬於自己的收藏。

訪客使用智慧型手機的相機觀察在空間中移動的動物，並向相機視野中的動物射出「研究箭」。箭頭從手機飛出，進入真實空間。研究箭飛到動物身上之後，動物會從空間中消失，加入訪客智慧型手機內的收藏。當訪客將捕獲的動物滑向應用程式相機中看到的位置時，動物就會獲釋，並回到該位置。

「與他人一起探索體能，發現並捕捉東西，然後把握機會透過捕捉到的東西拓展興趣。這是人類在漫長的歷史中一直在做的事，再自然不過。

對人類來說，捕捉和採集不但是有趣的、教育性的活動，也是生活的一部分。」

——teamLab創辦人Toshiyuki Inoko

進一步認識「捕捉並收集的森林」的設計理念：

https://www.teamlab.art/concept/catching/

關於teamLab Planets

在Google〈2023年度研究〉排名中，teamLab Planets名列「全球最受歡迎的博物館」第五名 (*3)。teamLab Planets躋身全球擁有百年歷史的博物館間，是日本唯一一座上榜的博物館。除此之外，它還連續兩年從東京2,662個景點中脫穎而出，榮獲「訪日Lab」 (Honichi Lab)〈最受外國訪客歡迎的觀光景點排行榜：東京排行榜〉(*5) 選為東京最受歡迎觀光景點。

除此之外，teamLab Planets也贏得國際好評，包括成為日本第一個贏得有如「旅遊業奧斯卡獎」的「世界旅遊大獎」(World Travel Awards)「2023年亞洲一流觀光景點獎」。

teamLab Planets的理念

與他人一起、全身心沉浸、用身體感受藝術、使身體與世界相融

teamLab Planets是一座讓您走進水中的博物館、一座讓您與花卉融為一體的庭園。它由藝術團體teamLab設計的四個巨型藝術展覽空間和兩座庭園組成。

參觀者赤足與其他人一起，全身沉浸在巨大的藝術作品中。作品因他人的身體而變化，身體和作品之間的界限也開始模糊。其他人同時在藝術作品中製造變化，模糊他們與作品之間的界限。自身、藝術作品和他人之間便因這樣的過程而連結。

官網：teamlab.art.planets

參觀資訊

teamLab Planets TOKYO DMM

東京都江東區豐州6-1-16

https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

開放時間：每日9:00 - 22:00

閉館日：8月7日（星期三）、9月4日（星期三）

*閉館前一小時停止入場。

*開放時間視情況可能有所變動。

*請瀏覽官網查看票價。

teamLab Planets TOKYO DMM購票中心

https://teamlabplanets.dmm.com

媒體資料袋

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

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