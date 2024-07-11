位于东京的teamLab Planets被“吉尼斯世界纪录™”认定为世界上参观人数最多的博物馆（单一艺术团体）（teamLab，东京丰洲teamLab Planets的精彩视频/视频：teamLab）

2025年初，teamLab Planets将进行大幅扩展，增加 "竞技森林"、"未来公园 "和 "捕捉与收集森林"。(teamLab，"捕捉和收集森林 "参考视频/视频：teamLab)

2025年初，teamLab Planets将进行大幅扩展，增加 "竞技森林"、"未来公园 "和 "捕捉与收集森林"。(teamLab，"竞技森林和未来公园 "参考视频/视频：teamLab)

位于东京的teamLab Planets被“吉尼斯世界纪录™”认定为全球参观人数最多的博物馆（单一艺术团体）（teamLab，东京丰洲teamLab Planets的精彩视频/视频：teamLab）

位于东京的teamLab Planets被“吉尼斯世界纪录™”认定为全球参观人数最多的博物馆（单一艺术团体）（teamLab，东京丰洲teamLab Planets的精彩视频/视频：teamLab）

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 2023年4月1日至2024年3月31日期间，位于东京丰洲的teamLab Planets TOKYO DMM（以下称作teamLab Planets）共接待了2,504,264名游客。这一成就使其被“吉尼斯世界纪录”评为全球参观人数最多的博物馆（单一艺术团体）。

此外，teamLab Planets在2023年1月至12月期间共接待了2,412,495名游客（*1）。根据比较世界各地博物馆参观人数的 "2023年《艺术报》游客数据调查"（*2），teamLab Planets大幅超过了其他单一艺术家博物馆，如阿姆斯特丹梵高博物馆（1,686,766名游客）和巴塞罗那毕加索博物馆（1,047,094名游客）。

在Google的“2023搜索年”的“全球最受欢迎博物馆”排名中，teamLab Planets也名列第五（*3），紧随卢浮宫博物馆（巴黎）、大英博物馆（伦敦）、奥赛博物馆（巴黎）和自然历史博物馆（伦敦）之后。

这是继2019年位于东京台场的teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM创下纪录，吸引了2,198,284名参观者（*4）之后，teamLab博物馆再次获得 "吉尼斯世界纪录 "称号。

新的大型展区将于2025年初开放

2025年初，teamLab Planets将大幅扩建，新增主要艺术空间。新区域将包括创意运动空间 "竞技森林"（Athletics Forest）、联合创意教育项目 "未来公园 "（Future Park）以及 "捕捉和收集森林"（Catching and Collecting Forest）。扩建工程将包括10多个艺术装置，显著提升teamLab Planets的体验。

竞技森林（ATHLETICS FOREST）

“竞技森林”是创意竞技空间，其理念是通过身体理解世界，以三维方式思考世界。人们将整个身体沉浸在互动世界中复杂且具有身体挑战性的三维空间中。

“人类用身体感知世界，用身体思考。如果通过自己的身体去探索复杂的三维世界，你的身体就会立体地感知这个世界，反过来，你的思维也会变得立体。我们启动‘竞技森林’这个项目，就是希望增强三维和更高维度思维。

据说，空间意识与创新和创造力相关。我从小在农村长大，在山里玩耍，但在当今社会和学校里，人的身体是静止的。我认为城市被书本、电视和智能手机屏幕等平面信息包围得太多了。因此，我们创造了一个对身体要求非常高的三维空间。在这个空间里，人们可以用身体感知艺术"。

- teamLab创始人Toshiyuki Inoko

了解更多有关“竞技森林”概念的信息：

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

未来公园（FUTURE PARK）

“未来公园”是基于合作创造（联合创造）概念的教育项目。在这个游乐园里，人们可以尽情享受与他人一起自由创造世界的乐趣。

艺术品在人们携手创作的过程中诞生。随着人们不断地共同创作，艺术品也在无止境地发展。

了解有关“未来公园”概念的更多信息： https://www.teamlab.art/concept/future-park/

捕捉和收集森林（CATCHING AND COLLECTING FOREST）

“捕捉和收集森林”是一个全新的学习空间，以 "捕捉、研究、释放 "理念为基础，让人们通过自己的身体探索世界，发现、捕捉并根据捕捉到的内容拓宽自己的兴趣。游客可以使用智能手机进行探索，捕捉各种生物，对其进行研究，并制作自己的收藏册。

游客使用智能手机的摄像头观察空间中移动的动物，并向摄像头取景框中的动物发射“学习箭”，“学习箭”会从手机飞出，进入真实空间。当 "学习箭 "射到动物身上时，它就会从空间中消失，并被添加到游客智能手机收藏中。当游客将捕捉到的动物扫向应用程序摄像头中的某个位置时，动物就会被释放并返回到该位置。

"与他人一起进行实际探索，发现并捕捉物品，然后抓住机会，根据捕获内容扩展自己的兴趣。在人类的历史长河中，我们一直在自然而然地这样做。

对人类来说，捕捉和采集行为充满乐趣、有教育意义，而且也是生活的一部分"。

- teamLab 创始人Toshiyuki Inoko

了解更多有关 "捕捉和采集森林 "概念的信息：

https://www.teamlab.art/concept/catching/

关于teamLab Planets

在Google的“2023搜索年”的年度搜索排名中，teamLab Planets位列 "全球最受欢迎博物馆 "前5名（*3）。在全球拥有百年历史的博物馆中，teamLab Planets是日本唯一入选的博物馆。此外，在东京2,662个景点的评选中，teamLab Planets还连续两年被Honichi Lab（Visit Japan Lab）的 "最受外国游客欢迎的旅游景点排名"（*5）评为东京最受欢迎的旅游景点： 东京版"（*5）。

此外，teamLab Planets还赢得了国际赞誉，包括在被誉为旅游业奥斯卡的世界旅游奖评选中荣获 "2023 年亚洲领先旅游景点 "称号，这在日本尚属首次。

teamLab Planets概念

与他人一起，全身心沉浸其中，用身体感知，与世界融为一体

teamLab Planets是一个在水中漫步的博物馆，也是一个与花朵融为一体的花园。它由4个大型艺术空间和2个花园组成，由艺术团体teamLab打造。

人们赤着脚，和其他人一起将整个身体浸入巨大的艺术品中。艺术品在人们的陪伴下发生变化，模糊了自我与作品之间的界限。其他人也在艺术作品中创造变化，模糊了自己与作品之间的界限，并在自我、艺术和他人之间创造了一种连续性。

官方网站：teamlab.art.planets

游客信息

teamLab Planets TOKYO DMM

东京丰洲（东京都江东区丰洲6-1-16）

https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

开放时间：每日9:00 - 22:00

休馆：8月7日，星期三；9月4日，星期三

*最后入场时间为闭馆前一小时。

*开放时间可能会有变动。

*票价请查看官方网站。

teamLab Planets TOKYO DMM售票处

https://teamlabplanets.dmm.com

新闻套件

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

*1. 基于teamLab Planets票务用户数据（2023年1月1日至2023年12月31日）。 *2. The Art Newspaper (2024) 'Visitor Figures 2023: The 100 most popular art museums in the world—blockbusters, bots and bounce-backs'. The Art Newspaper，3月26日。访问链接：

https://www.theartnewspaper.com/2024/03/26/the-100-most-popular-art-museums-in-the-world-2023 *3 “artnet (2023) 'These Were the Most Popular Museums in the World, According to Google’s "Year in Search"'. artnet，12月20日，访问链接：

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845 *4 关于游客人数创世界纪录的新闻稿。访问链接：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000776.000007339.html *5 Honichi Lab (2024) 'The Most Popular Tourist Spots in Tokyo Among Foreign Visitors in 2024: Asakusa Temple Ranks 3rd, and 1st Place is?'. Honichi Lab，5月21日，访问链接：

https://honichi.com/news/2024/05/21/202405_inboundranking_tokyo/

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