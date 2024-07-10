ETT | iByond™和WorldVuel成立策略性全球合資企業，打造全球第一個人工智慧作業系統WiOS

佛羅里達州棕櫚灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ETT | iByond™與WorldVuer共同成立WorldVuer iByond合資企業，開發全球第一個人工智慧作業系統WiOS (WorldVuer iByond Operating System)。此次合作可望利用智慧相互操作性、創新速度、人工智慧和堅如磐石的安全平台，實現全球企業、跨國公司、主權國家和政府技術資產的現代化。WorldVuer Inc.媒體長Michael Sutton先生總結道：「WiOS可望成為下一個與Android和iOS並駕齊驅的重量級作業系統。」

ETT | iByond™以其尖端的智慧相互操作性AI平台而聞名，提供順暢整合和量身打造的智慧解決方案，以強化各行各業的業務營運。iByond的平台致力於推動技術進步，使組織能夠利用AI的力量，做出更明智的決策、提高效率並為企業節省大量成本。iByond平台將為個人消費者提供WorldVuers的技術產品。WorldVuer將他們遍及25個國家、涵蓋9800萬家庭的現有客戶生態系統帶到了這家合資企業，估計將為此次合作帶來逾60億美元的年度軟體訂閱收入。此外，WorldVuer還擁有由七項開創性技術組成的多元化產品組合，每一項技術都旨在突破創新的界限。WorldVuer的產品以安全性為重點，採用無懈可擊的網路安全措施，以確保為使用者提供最大程度的保護。

Christopher Condon（ETT | iByond™董事長兼執行長）表示：「我們很高興與WorldVuer合作，這是一家與我們有著共同創新和卓越願景的公司。此次合作將使我們能夠提供無與倫比的AI作業系統，帶來最高水準的速度、安全性和資料連接，協助全球政府和企業在日益數位化的世界中蓬勃發展。」

WorldVuer Inc.執行長Kenneth Ekow Andam博士表示：「透過創新打造一種AI作業系統，將我們的社群和所在國家目前的全球互聯雲端裝置轉化為一個高效、可靠和動態的可交互操作平台，為目前和未來的裝置提供動力，使得這一合作計畫對WorldVuer和ETT | iByond™都是一個令人振奮的機會。」

Lanny Cohen（ETT | iByond™副董事長兼投資組合長）表示：「隨著我們繼續見證全球企業和消費者市場對AI的廣泛採用和投資，WorldVuer iByond作業系統透過整合硬體、軟體、平台技術和服務，提供了突破性的創新和價值。現在，速度、安全性和規模的範圍已經顯著擴大，而不僅局限於目前可用的資料管理和AI解決方案。」

關於WorldVuer iByond

WorldVuer | iByond是一家合資企業，提供由iByond | WiOS系統支援的尖端智慧科技，著重於提升安全性、實現順暢資料集成、改進資料治理和強化協作。WorldVuer iByond提供頂尖資料保護、順暢的資料流程、法規遵從和高效的通訊，使組織能夠提高生產力、創造力和競爭力。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.worldvueribyond.com

關於 ETT | iByond ™

ETT | iByond™是一家為企業提供變革性解決方案的領導廠商，專精於軟體、基礎架構和創新。iByond使企業能夠擁抱數位化轉型，在當今快速發展的商業環境中開闢新的成長和成功途徑，透過智慧資料將人類連結起來。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ettworld.com

關於WorldVuer

WorldVuer是互動內容開發領域的領導者。我們打造的產品將生活型態敘事表達和通訊能力帶入您的家庭和辦公室。購買WorldVuer產品並加入我們全新的新興媒體賦能解決方案，協助您和您的家人取得成功。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.wvistore.com

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