Rubicon Carbon bildet Partnerschaft mit Formel-E-Weltmeister Lucas di Grassi, um seinen CO2-Fußabdruck auszugleichen

MARINA DEL REY (Kalifornien) und MONACO--(BUSINESS WIRE)--Rubicon Carbon, ein Unternehmen zur Verwaltung von CO2-Zertifikaten, gab heute eine neue Partnerschaft mit Formel-E-Weltmeister und ABT CUPRA-Fahrer Lucas di Grassi bekannt, um Kohlenstoffgutschriften über die Plattform des Unternehmens zu erwerben. Di Grassi ist der erste Formel-E-Fahrer, der seinen CO2-Fußabdruck durch persönliche Investitionen in Emissionsgutschriften ausgleicht.

Di Grassi hat sein eigenes Rubicon Carbon Tonne (RCT) Portfolio aufgebaut, ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio von Kohlenstoffgutschriften, das die Entnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre, die Vermeidung von CO2-Ausstoß und industrielle Vermeidungsprojekte umfasst. Mithilfe von RCTs können die Käufer das Risiko reduzieren und die Optionalität und Preissicherheit erhöhen.

„Wir freuen uns, Lucas di Grassi und die Formel E zu unterstützen, die unsere Werte beim Aufbau einer kohlenstoffarmen Zukunft teilen", so Tom Montag, CEO von Rubicon Carbon. „Diese Partnerschaft passt perfekt zu unserer Mission, im Kampf gegen das Klima innovativ zu sein und eine Vorreiterrolle einzunehmen, und wir freuen uns nun darauf, Lucas di Grassi auf seinem Weg zur Dekarbonisierung der Mobilitäts- und Rennsportbranche zu unterstützen.”

Um die Partnerschaft zu feiern, präsentierten das Fahrzeug und der Helm von di Grassi beim Hankook Portland E-Prix in Portland (Oregon) stolz die Rubicon Carbon-Logos. Die Zusammenarbeit zwischen Rubicon Carbon und di Grassi veranschaulicht das Potenzial von Sportpartnerschaften, um einen positiven Umweltwandel voranzutreiben.

Als Aktivist für Mobilitätstechnologie und erster Formel-E-Fahrer, der die Verbindungen zu einer Industrie öffentlich abbricht, die die Nachhaltigkeit nicht in den Vordergrund stellt, hat di Grassi einen Präzedenzfall geschaffen, wie ein Profisportler mit seiner Umweltverantwortung umgehen sollte.

Die Partnerschaft kommentierte di Grassi mit den Worten: „Ich bin stolz darauf, der erste Fahrer zu sein, der den gesamten CO2-Ausstoß kompensiert, den ich beim Herumreisen rund um den Globus seit meinem ersten Formel-E-Rennen in Peking verursacht habe. Die Zusammenarbeit mit (dem CEO von Rubicon Carbon) Tom Montag und seinem gesamten Team ergibt eine perfekte Partnerschaft für mich, da Rubicon Carbon das qualifizierteste und glaubwürdigste Unternehmen zur Verwaltung von CO2-Zertifikaten weltweit ist. Im Einklang mit den Werten und Zielen der Formel E fahre ich ein Elektrofahrzeug und habe meinen Lebensstil angepasst. Dennoch ist eine glaubwürdige CO2-Vermeidung und -Beseitigung der einzige Weg, um den Sport auszuüben, den wir lieben und gleichzeitig Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen. Ich würde mich freuen, wenn sich viele andere Sportler, nicht nur Formel-E-Fahrer, beteiligen und den gleichen Weg in Betracht ziehen.”

Diese Partnerschaft erfolgt im Anschluss an jüngste Investitionen von Rubicon in Kohlenstoffprojekte rund um den Globus, darunter ein großes Projekt zur Restauration des Ökosystems in Panama in Partnerschaft mit Ponterra, Microsoft und Carbon Streaming, einem mehr als 250.000 Hektar großen Restaurationsprojekt in Südafrika unter Leitung von Imperative und im Rahmen einer Zusammenarbeit mit YvY Capital, um die CO2-Investitionen in Brasilien zu erhöhen.

Über Lucas di Grassi

Lucas di Grassi ist Gründungspartner der Formel E, hat bisher an jedem Rennen teilgenommen und ist der erfolgreichste Fahrer im Starterfeld in Bezug auf Podiumsplätze. Er war Gewinner des ersten Rennens in Peking 2014, Gewinner der Fahrermeisterschaft 2016/2017 und der Teammeisterschaft 2017/2018. Neben seiner Rolle als Fahrer für ABT CUPRA ist Lucas di Grassi leidenschaftlicher Unternehmer für Innovation, Nachhaltigkeit und Elektromobilität. Als Mitbegründer von Zero Summit organisiert er Technologie- und Business-Panels für eine CO2-freie Zukunft in vielen Ländern der Welt rund um den Globus. Seit 2018 ist Lucas di Grassi offizieller Botschafter der Vereinten Nationen für saubere Luft. Lucas di Grassi lebt zusammen mit seiner Frau, seinem Sohn Leonardo und seiner Tochter Beatriz in Monaco.

Über die Formel E

Als erste vollelektrische FIA-Weltmeisterschaft und einziger Sport, der seit seiner Gründung eine Netto-Null-Kohlenstoff-Zertifizierung erhalten hat, sorgt die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft für dramatische Rennen im Zentrum einiger der berühmtesten Städte der Welt, indem es eine Elite-Motorsport-Plattform für die weltweit führenden Automobilhersteller bereitstellt, um die Innovation von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Das Formel-E-Netzwerk von Teams, Herstellern, Partnern, Sendeanstalten und Gastgeberstädten einigt die Leidenschaft für den Sport und der Glaube an sein Potenzial, den nachhaltigen menschlichen Fortschritt zu beschleunigen und eine bessere Zukunft für die Menschen und unseren Planeten zu schaffen.

Über Rubicon Carbon

Rubicon Carbon ist ein Unternehmen zur Verwaltung von CO2-Zertifikaten, das mit den größten Unternehmen der Welt zusammenarbeitet, um sie zu unterstützen, ihre Nachhhaltigkeitsziele zu erreichen und somit die globale Dekarbonisierung voranzutreiben. Unterstützt durch das Unternehmen TPG Rise Climate und unter Leitung von Top-Führungskräften aus dem gesamten Finanz- und Technologiebereich sowie aus der Klimawissenschaft liefert Rubicon Carbon innovative CO2-Gutschriftslösungen für globale Unternehmen, um Dekarbonisierungsprojekte in großem Maßstab - gestützt auf strenge interne wissenschaftliche Sorgfalt - freizusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rubiconcarbon.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.