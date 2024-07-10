在初创企业的历史转折点上，Index Ventures宣布设立23亿美元的新基金

旧金山、纽约和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Index Ventures是全球领先的风险投资公司，该公司今天宣布募集23亿美元设立新基金，与正在创建变革性、定义类别企业的杰出企业家建立合作关系。加上Index现有的3亿美元Origin种子基金，Index将部署26亿美元资金，从种子轮到首次公开募股（IPO）阶段，全面支持创始人。这使Index自成立以来筹集的资金总额达到150亿美元。

该公司的融资正值全球初创企业生态系统的关键时刻。人工智能等变革性技术的崛起、经过实践检验的高速增长公司的发展模式的出现，以及经验丰富的全球人才的大量涌现，都在相互促进、相互加速。最终，企业家站在了一个历史性的转折点上，他们拥有前所未有的机会来创建新的、定义类别的企业。

人工智能为风险投资开辟全新行业

Index Ventures合伙人Shardul Shah表示：“尽管技术已经改变了我们的日常生活，但现实情况是，它还有很长的路要走。仅人工智能就将彻底改变几乎所有的经济领域，并为风险投资开辟几乎从未触及的全新行业。与此同时，全球有数十万人曾在高速增长的初创企业工作过，他们可以将这些经验传授给下一代公司。我们为这一历史时刻带来的独特机遇感到振奋，并很高兴能与创始人合作，共同解决世界上最棘手、最具影响力的问题。”

一个全球团队：从旧金山到纽约，从伦敦到特拉维夫

凭借其新成立的8亿美元风险基金和15亿美元成长基金，Index将成为创业者的最佳长期合作伙伴，无论他们身处世界何处，都能在这一新基础上继续发展。从西部的旧金山到东部的特拉维夫，Index的业务遍及十个时区和全球30个最具活力的生态系统中的24个。Index在美国西海岸成立，投资组合包括Figma、Discord、Notion和Roblox，并通过在纽约设立新办事处加强了其在美国的业务。这意味着它可以与Datadog等行业领导者以及Wiz和DataSnipper等初创企业密切合作，以纽约为桥梁，帮助他们从欧洲和以色列扩展到美国各地。Index继续巩固其在美国的领导地位，迎来了Airbnb前高管Vlad Loktev加入旧金山办事处，他在Airbnb任职十多年，在推动公司发展和产品战略方面发挥了重要作用。

投资三十年：108家独角兽企业、57次首次公开募股、20万个就业岗位

近三十年来，Index一直致力于发掘、培养有远见的创始人，并与他们建立合作伙伴关系。这些合作大多始于公司成立初期，即种子轮和A轮。Index投资的109家公司估值达到10亿美元，23家公司估值超过100亿美元，57家公司成为上市公司。迄今为止，Index投资组合中的企业已创造了20万个就业岗位，并有望在未来12个月内再增加2万个就业岗位。Index投资组合的近期亮点包括：

当Index的创始人取得成功时，他们会为公司的有限合伙人带来超额回报，这些有限合伙人包括非营利基金会、教育捐赠基金、医疗保健和研究机构以及其他以影响力为导向的组织。

关于Index Ventures

Index Ventures是一家全球风险投资公司，致力于为杰出企业家提供支持。我们帮助创始人将他们的大胆想法转化为全球业务，并通过他们建立的公司对我们周围的世界产生持久而积极的影响。Index支持的企业由经验丰富的投资者、战略家团队和在创业投资领域积累了三十年经验的广泛全球网络提供支持。我们与各行各业和各地区的创始人及其团队在扩大规模的过程中并肩合作，建立了深厚而持久的关系。

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