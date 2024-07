teamLab Planets TOKYO reconhecido pelo GUINNESS WORLD RECORDS™ como o museu mais visitado (grupo de arte único) no mundo. Um imenso espaço “Athletics Forest” será inaugurado no início de 2025

teamLab Planets in Tokyo has been recognized by GUINNESS WORLD RECORDS™ as the most visited museum (single art group) in the world.(teamLab, Highlight video of teamLab Planets, Toyosu, Tokyo / Video: teamLab)

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--O teamLab Planets TOKYO DMM em Toyosu, Tóquio (daqui por diante denominado teamLab Planets), recebeu um total de 2.504.264 visitantes no período de 1º de abril de 2023 a 31 de março de 2024. Este êxito conquistou o reconhecimento do GUINNESS WORLD RECORDS como o museu (grupo de arte único) mais visitado do mundo.

Além disso, o teamLab Planets registrou um total de 2.412.495 visitantes no período de janeiro a dezembro de 2023 (*1). Quando verificado junto a pesquisa "The Art Newspaper Visitor Figures 2023" (*2), que compara o número de visitantes em museus de todo o mundo, o teamLab Planets ultrapassou significativamente outros museus dedicados a um único artista, como o Museu Van Gogh em Amsterdã (1.686.766 visitantes) e o Museu Picasso de Barcelona (1.047.094 visitantes).

O teamLab Planets também ficou em 5o lugar no "Year in Search 2023" do Google na categoria "Museus mais Populares do Mundo" (*3), logo após o Museu do Louvre (Paris), o Museu Britânico (Londres), o Musée d'Orsay (Paris) e o Museu de História Natural (Londres).

Este reconhecimento marca o segundo título do GUINNESS WORLD RECORDS para um museu teamLab, seguindo o recorde de 2019 estabelecido pelo teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM em Odaiba, Tóquio, que atraiu 2.198.284 visitantes (*4).

NOVA ÁREA IMENSA SERÁ ABERTA NO INÍCIO DE 2025

No início de 2025, o teamLab Planets passará por uma expansão significativa com a adição de novos espaços de arte importantes. A nova área contará com o espaço esportivo Athletics Forest (Floresta do Atletismo), o projeto educativo cocriativo Future Park (Parque do Futuro), além do espaço Catching and Collecting Forest (Floresta de Pegar e Coletar). A expansão incluirá mais de 10 instalações dedicadas à arte, aprimorando muito mais a experiência do teamLab Planets.

FLORESTA DE ATLETISMO

O Athletics Forest (Floresta de Atletismo) é um espaço atlético criativo baseado no conceito de compreensão do mundo por meio do corpo e de pensar sobre o mundo de forma tridimensional. As pessoas mergulham todo o seu corpo no espaço tridimensional complexo e fisicamente desafiador do mundo interativo.

"Os seres humanos percebem o mundo com seus corpos e pensam com os seus corpos. Ao explorar um mundo tridimensional complexo com o seu próprio corpo, você percebe fisicamente o mundo de forma tridimensional e, por sua vez, seus pensamentos se tornam tridimensionais. Começamos o projeto Athletics Forest com a esperança de aprimorar o pensamento tridimensional e das dimensões superiores.

É dito que a consciência espacial está correlacionada com a inovação e a criatividade. Cresci em uma zona rural e brinquei nas montanhas, mas na sociedade e nas escolas de hoje o corpo está parado. Acho que as cidades estão cercadas demais por informações em superfícies planas, como livros, TV e telas de smartphones. É por isso que criamos um espaço tridimensional que exige bastante do corpo físico. É um espaço onde as pessoas podem perceber a arte com os seus corpos físicos."

- Fundador do teamLab, Toshiyuki Inoko

Leia mais sobre o conceito Athletics Forest (Floresta de Atletismo):

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

PARQUE DO FUTURO

O Future Park (Parque do Futuro) é um projeto educacional baseado no conceito de criação colaborativa (cocriação). É um parque de diversões onde as pessoas podem criar o mundo livremente com outras pessoas.

Uma obra de arte ganha vida por meio do processo de pessoas criando algo com outras pessoas. À medida que as pessoas continuam a criar de forma colaborativa, a obra de arte evolui indefinidamente.

Leia mais sobre o conceito Future Park (Parque do Futuro):https://www.teamlab.art/concept/future-park/

FLORESTA DE PEGAR E COLETAR

O Catching and Collecting Forest (Floresta de Pegar e Coletar) é um novo espaço de aprendizagem baseado no conceito de Catch, Study, Release (Capturar, Estudar, Soltar), em que as pessoas exploram o mundo com seus corpos, descobrindo, capturando e ampliando seus interesses a partir do que capturam. Os visitantes exploram com os seus smartphones, capturam várias criaturas, as estudam e criam o seu próprio livro de coleções.

Quando um visitante utiliza a câmera do smartphone para observar um animal se movendo no espaço e atira uma Study Arrow (flecha de estudo) no animal na visão da câmera, a flecha voa do telefone para o espaço real. Quando a Study Arrow alcança o animal, ele desaparece do espaço e é adicionado à coleção do smartphone do visitante. Quando um visitante desliza um animal capturado em direção a um local visto na câmera do aplicativo, o animal é solto e retorna para aquele local.

"Explorar fisicamente com outras pessoas, descobrir e capturar algo e depois aproveitar para ampliar nossos interesses com base no que foi capturado. Isto é o que temos feito naturalmente ao longo da história humana.

Para a humanidade, os atos de pegar e coletar são divertidos, educativos e fazem parte da vida."

- Fundador do teamLab, Toshiyuki Inoko

Leia mais sobre o conceito Catching and Collecting Forest (Floresta de Pegar e Coletar):

https://www.teamlab.art/concept/catching/

Sobre o teamLab Planets

Na classificação da pesquisa anual "Year in Search 2023" do Google, o teamLab Planets ficou entre os 5 primeiros em "Museus Mais Populares do Mundo" (*3). Em meio aos museus globais com mais de um século de história, o teamLab Planets é o único museu do Japão a fazer parte da lista. Além disso, foi nomeado como a atração turística mais popular em Tóquio por dois anos consecutivos pelo "Ranking of Popular Tourist Attractions Among Foreign Visitors: Tokyo Edition" (Ranking de atrações turísticas populares entre visitantes estrangeiros: Edição de Tóquio) do Honichi Lab (visite o laboratório do Japão) (*5), escolhido entre um total de 2.662 atrações em Tóquio.

Além disso, o teamLab Planets conquistou reconhecimento internacional, inclusive sendo o primeiro no Japão a ganhar o "Asia's Leading Tourist Attraction 2023" (Principal Atração Turística da Ásia 2023) no World Travel Awards, muitas vezes referido como o Oscar da indústria de viagens.

Conceito do teamLab Planets

Com outras pessoas, mergulhe todo o seu corpo, perceba com o seu corpo e se torne um com o mundo

O teamLab Planets é um museu onde você caminha pela água e um jardim onde você se torna um com as flores. Ele é composto por 4 espaços de obras de arte em grande escala e 2 jardins criados pelo coletivo de arte teamLab.

As pessoas andam descalças e mergulham seus corpos inteiros nas vastas obras de arte juntamente com outras pessoas. As obras de arte mudam com a presença das pessoas, borrando a percepção das fronteiras entre o eu e as obras. Outras pessoas também causam mudanças nas obras de arte, diluindo as fronteiras entre elas e as obras, e criando uma continuidade entre o eu, a arte e os outros.

Site oficial: teamlab.art.planets

Informações do visitante

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, Tóquio (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo)

https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

Horário: diariamente das 9h às 22h

Fechado: quarta-feira, 7 de agosto; quarta-feira, 4 de setembro

*Última entrada 1 hora antes do fechamento.

*Os horários estão sujeitos a alterações.

*Consulte o site oficial para saber os preços dos ingressos.

Loja oficial de ingressos do teamLab Planets TOKYO DMM

https://teamlabplanets.dmm.com

Kit de imprensa

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

*1. Com base nos dados do usuário do ingresso do teamLab Planets (1º de janeiro de 2023 – 31 de dezembro de 2023). *2. The Art Newspaper (2024) "Visitor Figures 2023: The 100 most popular art museums in the world—blockbusters, bots and bounce-backs". The Art Newspaper, 26 de março. Disponível em:

https://www.theartnewspaper.com/2024/03/26/the-100-most-popular-art-museums-in-the-world-2023 *3 “artnet (2023) "Estes foram os museus mais populares do mundo, de acordo com o “Year in Search” do Google". artnet, 20 de dezembro. Disponível em:

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845 *4 Comunicado de imprensa sobre o recorde mundial de número de visitantes. Disponível em:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000776.000007339.html *5 Honichi Lab (2024) "The Most Popular Tourist Spots in Tokyo Among Foreign Visitors in 2024: Asakusa Temple Ranks 3rd, and 1st Place is?". 21 de maio. Disponível em:

https://honichi.com/news/2024/05/21/202405_inboundranking_tokyo/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.