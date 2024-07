Hoffmann Green signe un accord majeur de licences aux Etats-Unis

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un contrat de licences structurant d’une durée de 30 ans aux Etats-Unis.

Un contrat de licences exclusif de 30 ans avec un partenaire solidement implanté aux Etats-Unis pour bénéficier des technologies 0% clinker d’Hoffmann Green et répliquer des unités Hoffmann sur le modèle vertical de l’unité de production H2

Après une série de tests concluants et plusieurs mois de discussion, Hoffmann Green a conclu un contrat de licences avec Hoffmann Green USA donc les actionnaires sont Olivier Ducimetière-Monod et son associé Francis Beauvallet. Olivier Ducimetière-Monod, établi aux États-Unis depuis 1988 est un entrepreneur à succès dans la construction et la promotion immobilière. Fort de plus de 35 ans d'expérience dans le secteur, Olivier Ducimetière-Monod dispose d’un solide réseau dans l’écosystème politico-économique américain ainsi que d’une expertise précieuse pour soutenir le développement d’Hoffmann à travers tout le territoire américain. Francis Beauvallet, Président Directeur Général de Beauvallet Construction, acteur majeur du secteur de la restauration de monuments et de l’ingénierie financière en France, apportera également son expertise complémentaire dans le déploiement du modèle Hoffmann aux États-Unis.

En échange du transfert industriel et technologique ainsi que de l'exclusivité sur des premiers états américains, Hoffmann Green percevra un premier droit d'entrée de 2 M€ ainsi que des royalties annuelles fixes et variables basées sur le chiffre d’affaires généré par la commercialisation des ciments Hoffmann. Ce contrat offre également au partenaire la possibilité de sous-licencier les unités Hoffmann dans les états ciblés. Cette option représente un levier de croissance supplémentaire pour Hoffmann, permettant de générer davantage de royalties et d'étendre la vente de ses premix aux sous-licenciés. Des négociations avec des sous-licenciés de premier plan sont déjà en cours. Ce contrat de licences réaffirme l'intérêt de partenaires internationaux pour la solution innovante d'Hoffmann Green ainsi que la viabilité de son modèle de développement international.

Le contrat conclu avec le partenaire prévoit également la possibilité, jusqu'en 2025, d'étendre la licence à l'ensemble des états américains moyennant un droit d'entrée total de 20 M€.

Accompagner la transition énergétique du secteur porteur de la construction aux Etats-Unis grâce à l’implantation de plusieurs usines verticales produisant du ciment Hoffmann Green

Dans le cadre de l'Inflation Reduction Act (IRA), plan d'investissement majeur de 370 milliards de dollars adopté aux États-Unis en 2022 pour combiner réindustrialisation et transition énergétique sur une décennie, les États-Unis ont fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre une priorité stratégique. Ce plan vise à réduire de 50% les émissions d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, ce qui place la transition énergétique au cœur du développement économique, notamment dans le secteur de la construction qui est actuellement dans une phase très dynamique. Grâce à ce partenariat stratégique et à l'implantation d'usines Hoffmann aux États-Unis, Hoffmann Green et son partenaire apportent une solution innovante pour promouvoir une construction durable, soutenant ainsi la décarbonation du secteur de la construction aux États-Unis et accélérant leur transition vers la neutralité carbone.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de ce contrat de licences majeur aux U.S.A. concrétise le préaccord annoncé en fin d’année dernière. Nous sommes ravis de nous associer à deux partenaires qui partagent notre vision du secteur de la construction et qui disposent à la fois d’une grande expertise et d’une connaissance approfondie de l’écosystème local. Après le contrat de licences signé en 2023 en Arabie Saoudite, cette étape renforce notre stratégie de développement international dans deux états-clés du secteur de la construction américain, avec la possibilité d’étendre ce contrat à l’ensemble du territoire d’ici 2025. Nous remercions notre partenaire pour sa confiance et nous réjouissons de ce nouveau contrat de licences qui contribuera à la décarbonation du secteur très dynamique de la construction aux Etats-Unis. L'implémentation de nos usines et la commercialisation de notre ciment 0% clinker joueront un rôle crucial dans cette transition ».

Olivier Ducimetière-Monod, entrepreneur à succès dans la construction et la promotion immobilière aux Etats-Unis et co-associé d’Hoffmann Green USA, précise : « Dans le cadre de l’Inflation Reduction Act visant à financer la transition énergétique des États-Unis, nous sommes enthousiastes de nous associer avec Hoffmann Green pour accompagner la décarbonation du bâtiment et la promotion de pratiques durables pour les futurs projets de construction américains. Ce contrat de licences n’est qu’une première étape et précède la construction d’usines Hoffmann à terme sur tout le territoire américain ».

Francis Beauvallet, PDG de Beauvallet Construction et co-associé d’Hoffmann Green USA, conclut : « La signature de ce contrat symbolise une collaboration franco-américaine structurante visant à promouvoir des solutions innovantes et durables pour décarboner le secteur de la construction aux États-Unis. Forts de nos expertises dans la construction et la promotion immobilière aux États-Unis, nous nous engageons à promouvoir et développer les usines Hoffmann et leur ciment 0% clinker à travers tout le territoire américain ».

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS D’OLIVIER DUCIMETIERE-MONOD

Olivier Ducimetière-Monod, né à Paris, s'est installé en Floride en 1988. En 1990, il devient actionnaire et Président d'Anchor Realty & Mortgage Co., entreprise qui opère dans le secteur de la construction et la promotion immobilière, qu'il développe avec succès. Il fonde également Anchor Vacation Properties, au portefeuille de plus de 400 maisons de plage.

En 2001, il obtient la désignation Commercial Real Estate specialist (CCIM), qui témoigne de son expérience, de son parcours et de son expertise dans le domaine de la construction et de la promotion immobilière.

Citoyen américain depuis les années 1990 et fort de plus de 35 années d’expérience dans le secteur de la construction et de la promotion immobilière, Olivier Ducimetière-Monod a développé un réseau solidement ancré dans le tissu politique, social et économique américain.

À PROPOS DE FRANCIS BEAUVALLET

Francis Beauvallet est ingénieur en BTP. À 22 ans, il reprend l'entreprise familiale et la réoriente vers la restauration de Monuments Historiques. Sous sa direction, l'entreprise connaît une croissance rapide, participant à des chantiers prestigieux, comme l'Hôtel Dieu à Troyes. En 1997, il supervise la restauration de la cathédrale de Cayenne et du bagne de Saint Laurent du Maroni, étendant ses travaux à toute la Guyane.

Après 32 ans, il vend son groupe et achète un cabinet d'ingénierie financière à Paris, parcourant le monde pour s'occuper de grands comptes. Revenu à Troyes, il se lance dans la promotion immobilière et la restauration de maisons historiques.

En 2023, fort de ses réseaux américains dans la construction et la finance, bâtis tout au long de sa carrière, et animé par sa passion pour l'innovation dans le secteur de la construction, il s'associe avec Olivier Ducimetière-Monod pour développer la licence Hoffmann Green aux États-Unis.