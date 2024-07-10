Index Ventures宣布在新創公司的歷史性轉捩點籌集23億美元新資金

舊金山、紐約和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的創投公司Index Ventures今天宣布籌集23億美元新資金，與正在建立引領產業發展的變革性企業的傑出企業家建立合作關係。結合Index現有的3億美元Origin種子基金，Index正在部署26億美元的資本，以支援各創辦人從種子輪融資走向IPO。這使Index自成立以來籌集的總資本達到150億美元。

該公司的融資正值全球創業生態系統的關鍵時刻。AI等變革性技術的興起，高速成長的企業有經過實際檢驗的成例可以參考，經驗豐富的全球人才層出不窮，這些因素正在相互作用、相互促進。因此，企業家們正處於一個歷史性的轉捩點，他們擁有前所未見的機會來建立新的、引領產業發展的企業。

AI為創投打開了進入全新產業的機會

Index Ventures合夥人Shardul Shah表示：「儘管技術已經改變了我們的日常生活，但現實情況是還有很長的路要走。僅AI就將徹底改變幾乎所有經濟部門，並為投資於幾乎未曾跨足的整體產業打開機會之門。與此同時，全球有數十萬人曾在高速成長的新創公司中工作，他們可以將相關經驗教訓傳授給下一代公司。我們對這一歷史性時刻帶來的獨特機會感到振奮不已，並很高興能與各創辦人合作，解決世界上最棘手、牽涉最廣的問題。」

同一個全球化團隊：從舊金山到紐約，從倫敦到特拉維夫

憑藉其新的8億美元風險基金和15億美元成長基金，Index致力於成為企業家的最佳長期合作夥伴，無論他們身在何處，均可為其提供可靠的資金支援。從西方的舊金山到東方的特拉維夫，Index的影響力無遠弗屆——跨越10個時區並涵蓋全球30個最具活力的生態系統中的24個。Index在西海岸擁有深厚的根基，投資組合中包括Figma、Discord、Notion和Roblox，並已透過在紐約設立新的辦事處來強化其在美國的業務。這表示它可以與Datadog等產業領導者以及Wiz和DataSnipper等新創公司密切合作，以紐約為橋樑，協助它們將業務從歐洲和以色列擴張到美國。Index繼續強化其在美國的領導團隊，歡迎前Airbnb高階主管Vlad Loktev加入舊金山辦事處。他為Airbnb工作長達十幾年，在推動該公司的成長和產品策略方面發揮了舉足輕重的作用。

三十載的投資歷程：108家獨角獸公司，57次IPO，20萬個工作職位

Index在辨識、培養有遠見的創辦人並與之合作方面擁有近三十年的歷史。這些合作夥伴關係中的大多數在公司成立的早期（種子輪和A輪融資）就已開始。Index投資的公司中有109家估值達到10億美元，23家估值超過100億美元，57家成功上市。到目前為止，Index投資組合中的企業已經創造了20萬個工作職位，並可望于未來12個月內再聘僱2萬人。Index投資組合近期的亮點包括：

當Index支援的創辦人取得成功時，他們能夠為公司的有限合夥人創造了超額的回報，其中包括非營利基金會、教育捐贈基金、醫療保健和研究機構以及其他以影響力為導向的組織。

關於Index Ventures

Index Ventures是一家為傑出企業家提供支援的全球創投公司。我們協助創辦人將他們的大膽想法轉化為全球業務，並透過他們建立的公司，對我們周圍的世界產生持久而積極的影響。由Index支援的企業得到了一支經驗豐富的投資人團隊、策略師以及在超過三十年的創投歷程中建立的廣泛全球網路的支援。在擴大規模的過程中，我們並肩工作，與許多產業和地區的創辦人及其團隊建立了深厚而持久的關係。

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