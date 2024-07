teamLab Planets TOKYO reconnu par GUINNESS WORLD RECORDS™ comme le musée (groupe d'art unique) le plus visité au monde. Une nouvelle zone immense baptisée « Athletics Forest » ouvrira ses portes début 2025

teamLab Planets in Tokyo has been recognized by GUINNESS WORLD RECORDS™ as the most visited museum (single art group) in the world.(teamLab, Highlight video of teamLab Planets, Toyosu, Tokyo / Video: teamLab)

In early 2025, teamLab Planets will expand significantly with the addition of “Athletics Forest,” “Future Park,” and “Catching and Collecting Forest”. (teamLab, Reference image of “Athletics Forest” / Photo: teamLab)

In early 2025, teamLab Planets will expand significantly with the addition of “Athletics Forest,” “Future Park,” and “Catching and Collecting Forest”. (teamLab, Reference video of “Catching and Collecting Forest” / Video: teamLab)

In early 2025, teamLab Planets will expand significantly with the addition of “Athletics Forest,” “Future Park,” and “Catching and Collecting Forest”. (teamLab, Reference video of “Athletics Forest & Future Park” / Video: teamLab)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO DMM à Toyosu, Tokyo (ci-après teamLab Planets), a accueilli un total de 2 504 264 visiteurs du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Cette réalisation lui a valu la reconnaissance par GUINNESS WORLD RECORDS comme le musée le plus visité (groupe d'art unique) dans le monde.

De plus, teamLab Planets a enregistré un total de 2 412 495 visiteurs de janvier à décembre 2023 (*1). Par rapport à l’enquête « The Art Newspaper Visitor Figures 2023 » (*2), qui compare le nombre de visiteurs dans les musées du monde entier, teamLab Planets a largement dépassé les autres musées mono-artiste, tels que le musée Van Gogh à Amsterdam (1 686 766 visiteurs) et le musée Picasso à Barcelone (1 047 094 visiteurs).

teamLab Planets s'est également classé 5e dans le « Year in Search 2023 » de Google pour le « Most Popular Museums in the World » (*3), après le Louvre (Paris), le British Museum (Londres), le Musée d'Orsay (Paris) et le Natural History Museum (Londres).

Cette reconnaissance marque le deuxième titre GUINNESS WORLD RECORDS pour un musée teamLab, après le record de 2019 établi par teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM à Odaiba, Tokyo, qui a attiré 2 198 284 visiteurs (*4).

UNE NOUVELLE ZONE IMMENSE OUVRIRA SES PORTES DÉBUT 2025

Au début de 2025, teamLab Planets se développera considérablement avec l'ajout de nouveaux espaces artistiques majeurs. La nouvelle zone comprendra l'espace athlétique créatif Athletics Forest, le projet éducatif cocréatif Future Park, ainsi que la Catching and Collecting Forest. L'extension comprendra plus de dix installations artistiques, optimisant sensiblement l'expérience teamLab Planets.

ATHLETICS FOREST

Athletics Forest est un espace sportif créatif basé sur le concept de la compréhension du monde à travers le corps et en trois dimensions. Les gens plongent tout leur corps dans l'espace tridimensionnel complexe et physique du monde interactif.

« Les humains perçoivent le monde avec leur corps et pensent avec leur corps. Lorsque vous explorez un monde complexe en trois dimensions avec votre propre corps, vous percevez physiquement le monde en trois dimensions et vos pensées deviennent à leur tour tridimensionnelles. Nous avons commencé ce projet, Athletics Forest, dans l'espoir d'améliorer la pensée tridimensionnelle et multidimensionnelle.

On dit que la conscience spatiale est corrélée à l'innovation et à la créativité. J'ai grandi dans une zone rurale et j'ai joué dans les montagnes, mais dans la société et les écoles d'aujourd'hui, le corps est stationnaire. Je pense que les villes sont trop entourées d'informations plates telles que les livres, la télévision et les écrans de smartphones. C'est pourquoi nous avons créé un espace tridimensionnel qui s'adresse exclusivement au corps physique. C'est un espace où les gens peuvent percevoir l'art avec leur corps physique. »

- Toshiyuki Inoko, fondateur, teamLab

FUTURE PARK

Future Park est un projet éducatif basé sur le concept de création collaborative (cocréation) dans lequel les visiteurs peuvent créer le monde librement avec les autres.

Une œuvre d'art prend vie à travers le processus de création de quelque chose avec les autres. Au fur et à mesure que les gens continuent à cocréer, l'œuvre d'art évolue sans fin.

CATCHING AND COLLECTING FOREST

Catching and Collecting Forest est un nouvel espace d'apprentissage basé sur le concept de Catch, Study, Release (attraper, étudier, relâcher) dans lequel les gens explorent le monde avec leur corps, découvrent, attrapent et élargissent leurs intérêts en fonction de ce qu'ils attrapent. Les visiteurs explorent avec leurs smartphones, capturent diverses créatures, les étudient et créent leur propre livre de collection.

Lorsqu'un visiteur utilise l'appareil photo du smartphone pour regarder un animal se déplaçant dans l'espace et tire une flèche d'étude sur l'animal dans la vue de l'appareil photo, la flèche s'envole du téléphone dans l'espace réel. Lorsque la flèche d’étude atteint l’animal, elle disparaît de l’espace et est ajoutée à la collection de smartphones du visiteur. Lorsqu'un visiteur glisse un animal capturé vers un endroit vu dans la caméra de l'application, l'animal est libéré et retourne à cet endroit.

« Explorer physiquement avec les autres, découvrir et attraper quelque chose, puis saisir l’opportunité d’élargir les intérêts en fonction de ce qui a été capturé. C'est ce que nous avons fait naturellement tout au long de l'histoire de l'humanité.

Pour l'humanité, les actes de capture et de rassemblement sont amusants, éducatifs et font partie de la vie. »

- Toshiyuki Inoko, fondateur, teamLab

À propos de teamLab Planets

Dans le classement annuel « Year in Search 2023 » de Google, teamLab Planets s’est classé dans le top 5 des « Musées les plus populaires au monde » (*3). Au milieu des musées mondiaux avec plus d'un siècle d'histoire, teamLab Planets est le seul musée du Japon à figurer sur la liste. En outre, il a été nommé l'attraction touristique la plus populaire à Tokyo pour deux années consécutives par « Ranking of Popular Tourist Attractions Among Foreign Visitors: Tokyo Edition » (*5) de Honichi Lab (Visit Japan Lab), choisie parmi un total de 2 662 attractions à Tokyo.

En outre, teamLab Planets a acquis une renommée internationale, notamment en étant le premier au Japon à remporter le prix « Asia's Leading Tourist Attraction 2023 » aux World Travel Awards, souvent appelés les Oscars de l'industrie du voyage.

Concept teamLab Planets

Immergez tout votre corps, percevez avec votre corps et devenez un avec le monde

teamLab Planets est un musée où l'on se promène à travers l'eau, et un jardin où l'on ne fait plus qu'un avec les fleurs. Il comprend quatre grands espaces d'art et deux jardins créés par le collectif d'art teamLab.

Les visiteurs vont pieds nus et plongent tout leur corps dans les vastes œuvres d'art. Les œuvres d'art changent sous la présence des visiteurs, brouillant la perception des frontières entre le soi et les œuvres. D'autres personnes créent également un changement dans les œuvres d'art, brouillant les frontières entre elles et les œuvres, et créant une continuité entre le soi, l'art et les autres.

Informations pour les visiteurs

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, Tokyo (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo)

Heures : 9h00 - 22h00, tous les jours

Fermeture : mercredi 7 août ; mercredi 4 septembre

*Dernière entrée une heure avant la fermeture.

*Les heures sont sujettes à modification.

*Veuillez consulter le site officiel pour les prix des billets.

Dossier de presse

