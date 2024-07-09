MMI透過多項經銷協議和監管核准建構全球發展動力

佛羅里達州傑克遜維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MMI (Medical Microinstruments, Inc.)是一家致力於擴大治療選擇和改善複雜疾病病患臨床結果的機器人公司。該公司今天宣布在兩大洲取得了里程碑式的成果，提高了Symani®手術系統的全球影響力。公司宣布：

它與日本首屈一指的醫療器材開發商和製造商Gunze Medical Limited達成獨家經銷協議。該協議代表在獲得主關機關核准後，Symani在日本的商業化又邁出了一步，最終將使日本的醫院能夠擴大其開放手術計畫，以納入顯微手術和超顯微手術。

Symani手術系統最近在香港、馬來西亞、紐西蘭和臺灣獲得核准，使其現已在全球35個國家/地區獲得主管機關的核准。這是繼美國食品藥物管理局於4月授權該系統用於商業用途後Symani的最新監管里程碑。

它透過與Synektik Group合作擴大了在歐洲的商業化努力。Synektik是一家首屈一指的創新醫療解決方案整合商，業務遍及東歐六個國家。該協議代表鞏固Synektik作為該地區機器人醫療系統頂尖經銷商地位的下一階段。

MMI執行長Mark Toland表示：「全球對創新、侵入性小的高精確度手術選擇的需求正在與日俱增，特別是在顯微手術和重建手術都具有悠久歷史的亞洲。我們最近在多個國家/地區獲得了監管核准，並與各主要市場的經銷商建立了日益密切的關係，這使我們能夠推進全球擴張的時間表。每一項新的里程碑都代表朝著在全球擴大先進顯微手術能力的病患可及性又邁出了一步。」

Symani手術系統獨特地因應了顯微手術和超顯微手術的規模和複雜性，例如在開放手術過程中對血液和淋巴管等小解剖結構進行吻合和縫合。透過允許外科醫生在微尺度上複製人手的自然運動，它可以協助更多病患恢復生活品質，讓更多外科醫生能夠突破複雜精細解剖手術的界限，並使醫院能夠擴大其開放手術計畫。

Gunze Medical Limited總裁Shojiro Matsuda表示：「我們與MMI的合作將推動Symani手術系統進軍日本。我們堅定致力於擴大獲得機器人輔助顯微手術對病患的可及性，並相信Symani經過驗證的成功臨床經驗將對我們與在整形和重建手術方面具有專業知識的護理提供者組織的關係形成補充。」

亞太地區是全球成長最快的顯微手術市場，而尤以臺灣為顯微手術創新的中心，吸引了來自世界各地的外科醫生。MMI已經在臺灣簽署了一份經銷商協議，以支援其在臺灣的監管核准，相關詳情將在獲得授權後敲定。

Synektik創辦人兼執行長Cezary Kozanecki表示：「MMI的使命是擴大高度專業化的顯微手術選項對病患的可及性，這與我們自身的使命完全一致，我們正在協助進一步提升波蘭和東歐的機器人能力。Symani引進了新的能力水準，使外科醫生能夠執行非常精確的手術，包括淋巴水腫修復、頭頸癌相關重建和自體乳房重建。我們的衛生系統合作夥伴已經對擴大開放手術能力表示了濃厚的興趣，以期納入他們以前無法執行的手術。」

如欲瞭解有關MMI和Symani手術系統的更多資訊，請造訪MMI的網站：https://mmimicro.com。

關於 MMI

MMI (Medical Microinstruments, Inc.)致力於推動機器人技術發展，突破軟組織開放手術的界限，並為外科醫生提供新的機會，以協助更多複雜疾病病患恢復生活品質。該公司於2015年在義大利比薩附近成立，其專有的Symani®手術系統採用了全球最小的具有腕動功能的微型手術器材，並結合減震和動作縮放技術，致力於解決全球病患的重大未滿足需求。這個首創的手術機器人平台專為開放式軟組織微觀手術設計，能夠進行微血管修復和淋巴修復。在歐洲和亞太地區，它還能用作周圍神經修復。Symani系統已由美國食品藥物管理局核准使用，並已在歐洲獲得醫療器材CE標記。MMI得到了Fidelity Management & Research Company、Andera Partners、BioStar、Deerfield Management、Fountain Healthcare Partners、Panakès Partners、RA Capital、Sambatech和Wellington Partners等全球投資人的大力支持。

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