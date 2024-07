teamLab Planets TOKYO wurde von GUINNESS WORLD RECORDS™ als das meistbesuchte Museum (einzelne Kunstgruppe) der Welt anerkannt. Ein riesiger „Athletics Forest“ wird Anfang 2025 neu eröffnet

teamLab Planets in Tokyo has been recognized by GUINNESS WORLD RECORDS™ as the most visited museum (single art group) in the world.(teamLab, Highlight video of teamLab Planets, Toyosu, Tokyo / Video: teamLab)

In early 2025, teamLab Planets will expand significantly with the addition of “Athletics Forest,” “Future Park,” and “Catching and Collecting Forest”. (teamLab, Reference video of “Athletics Forest & Future Park” / Video: teamLab)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO DMM in Toyosu, Tokio (nachstehend „teamLab Planets“ genannt), zählte vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 insgesamt 2.504.264 Besucher. Diese Leistung hat dem Museum die Anerkennung von GUINNESS WORLD RECORDS als meistbesuchtes Museum (einzelne Kunstgruppe) der Welt eingebracht.

Außerdem verzeichnete teamLab Planets von Januar bis Dezember 2023 insgesamt 2.412.495 Besucher (*1). Im Vergleich zur Studie „The Art Newspaper Visitor Figures 2023“ (*2), die die Besucherzahlen von Museen auf der ganzen Welt vergleicht, übertraf teamLab Planets andere Museen mit nur einem Künstler, wie das Van Gogh Museum in Amsterdam (1.686.766 Besucher) und das Picasso Museum in Barcelona (1.047.094 Besucher), deutlich.

teamLab Planets belegte auch Platz 5 in der Google-Suche „Year in Search 2023“ für die „Beliebtesten Museen der Welt“ (*3), nach dem Louvre Museum (Paris), dem British Museum (London), dem Musée d'Orsay (Paris) und dem Natural History Museum (London).

Dies ist bereits der zweite GUINNESS WORLD RECORDS Titel für ein teamLab-Museum, nachdem der Rekord 2019 von teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM in Odaiba, Tokio, aufgestellt wurde, das 2.198.284 Besucher anzogen (*4).

EIN RIESIGER NEUER BEREICH WIRD ANFANG 2025 ERÖFFNET

Anfang 2025 wird sich teamLab Planets durch die Hinzufügung großer neuer Kunsträume erheblich erweitern. Der neue Bereich wird den kreativen Sportraum Athletics Forest, das ko-kreative Bildungsprojekt Future Park sowie den Catching and Collecting Forest umfassen. Die Erweiterung umfasst mehr als 10 Kunstinstallationen, die das Erlebnis teamLab Planets erheblich verbessern.

ATHLETICS FOREST

Athletics Forest ist ein kreativer, sportlicher Raum, der auf dem Konzept basiert, die Welt durch den Körper zu verstehen und die Welt dreidimensional zu betrachten. Die Menschen tauchen mit ihrem gesamten Körper in den komplexen und physisch anspruchsvollen dreidimensionalen Raum der interaktiven Welt ein.

„Der Mensch nimmt die Welt mit seinem Körper wahr und denkt mit seinem Körper. Wenn Sie eine komplexe, dreidimensionale Welt mit Ihrem eigenen Körper erforschen, nehmen Sie die Welt physisch dreidimensional wahr und auch Ihre Gedanken werden dreidimensional. Wir haben dieses Projekt, Athletics Forest, in der Hoffnung gestartet, dreidimensionales und höherdimensionales Denken zu fördern.

Es heißt, dass das räumliche Bewusstsein mit Innovation und Kreativität zusammenhängt. Ich bin in einer ländlichen Gegend aufgewachsen und habe in den Bergen gespielt, aber in der heutigen Gesellschaft und in den Schulen ist der Körper stationär. Ich denke, Städte sind zu sehr von flachen Informationen wie Büchern, Fernsehen und Smartphone-Bildschirmen umgeben. Deshalb haben wir einen dreidimensionalen Raum geschaffen, der den physischen Körper übermäßig beansprucht. Es ist ein Raum, in dem Menschen Kunst mit ihrem Körper wahrnehmen können.“

- teamLab Gründer, Toshiyuki Inoko

Lesen Sie mehr über das Konzept des Athletics Forest:

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

FUTURE PARK

Future Park ist ein Bildungsprojekt, das auf dem Konzept der kollaborativen Kreation (Co-Creation) basiert. Es ist ein Vergnügungspark, in dem die Menschen die Welt frei mit anderen gestalten können.

Ein Kunstwerk entsteht durch den Prozess, in dem Menschen gemeinsam mit anderen etwas erschaffen. Da die Menschen weiterhin mitgestalten, entwickelt sich das Kunstwerk endlos weiter.

Lesen Sie mehr über das Future Park Konzept: https://www.teamlab.art/concept/future-park/

CATCHING AND COLLECTING FOREST

Catching and Collecting Forest ist ein neuer Lernraum, der auf dem Konzept von Catch, Study, Release (Fangen, Studieren, Freigeben) basiert, in dem die Menschen die Welt mit ihrem Körper erforschen, entdecken, fangen und ihre Interessen auf der Grundlage dessen, was sie fangen, erweitern. Besucher können mit ihren Smartphones auf Entdeckungsreise gehen, verschiedene Kreaturen einfangen, sie untersuchen und ihr eigenes Sammelbuch erstellen.

Wenn ein Besucher die Kamera des Smartphones benutzt, um ein Tier zu beobachten, das sich im Raum bewegt, und einen Studienpfeil auf das Tier in der Kameraansicht schießt, fliegt der Pfeil vom Telefon in den realen Raum hinaus. Wenn der Studienpfeil das Tier erreicht, verschwindet es aus dem Raum und wird der eigenen Smartphone-Sammlung des Besuchers hinzugefügt. Wenn ein Besucher ein gefangenes Tier in Richtung eines Ortes wischt, der auf der Kamera der App zu sehen ist, wird das Tier freigelassen und kehrt zu diesem Ort zurück.

„Gemeinsam mit anderen auf Entdeckungsreise zu gehen, etwas zu entdecken und zu fangen und dann die Chance zu nutzen, die Interessen auf der Grundlage des Gefangenen zu erweitern. Das ist es, was wir im Laufe der langen Geschichte der Menschheit auf natürliche Weise getan haben.

Für die Menschheit sind die Handlungen des Fangens und Sammelns lustig, lehrreich und Teil des Lebens.“

- teamLab Gründer, Toshiyuki Inoko

Lesen Sie mehr über das Konzept von Catching and Collecting Forest:

https://www.teamlab.art/concept/catching/

Über teamLab Planets

Im jährlichen Google-Ranking „Year in Search 2023" rangiert teamLab Planets unter den Top 5 für „Beliebteste Museen der Welt“ (*3). Inmitten der weltweiten Museen mit einer über hundertjährigen Geschichte ist teamLab Planets das einzige Museum aus Japan, das es auf die Liste geschafft hat. Darüber hinaus wurde es in zwei aufeinanderfolgenden Jahren von Honichi Lab (Visit Japan Lab) im „Ranking of Popular Tourist Attractions Among Foreign Visitors“ zur beliebtesten Touristenattraktion in Tokio gekürt: Tokyo Edition" (*5), ausgewählt aus insgesamt 2.662 Attraktionen in Tokio.

Darüber hinaus hat teamLab Planets internationale Anerkennung erhalten, unter anderem als erstes japanisches Unternehmen, das bei den World Travel Awards, die oft als die Oscars der Reisebranche bezeichnet werden, die Auszeichnung „Asia's Leading Tourist Attraction 2023“ erhielt.

teamLab Planets Konzept

Gemeinsam mit anderen den ganzen Körper eintauchen, mit dem Körper wahrnehmen und eins mit der Welt werden

teamLab Planets ist ein Museum, in dem man durch Wasser läuft, und ein Garten, in dem man mit den Blumen eins wird. Es umfasst 4 großflächige Kunstwerke und 2 Gärten, die vom Kunstkollektiv teamLab gestaltet wurden.

Die Menschen gehen barfuß und tauchen gemeinsam mit anderen ihren ganzen Körper in die riesigen Kunstwerke ein. Die Kunstwerke verändern sich durch die Anwesenheit von Menschen, wodurch die Wahrnehmung der Grenzen zwischen dem Selbst und den Werken verschwimmt. Auch andere Menschen verändern die Kunstwerke, indem sie die Grenzen zwischen sich und den Werken verwischen und eine Kontinuität zwischen sich selbst, der Kunst und den anderen schaffen.

Offizielle Website: teamlab.art.planets

Besucherinformationen

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, Tokio (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio)

https://maps.app.goo.gl/QVs4a34HD9qnvjUo8

Öffnungszeiten: Täglich 9:00 - 22:00

Geschlossen: Mittwoch, 7. August; Mittwoch, 4. September

*Letzter Einlass 1 Stunde vor Schließung.

*Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten.

*Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website über die Ticketpreise.

teamLab Planets TOKYO DMM Ticket Store

https://teamlabplanets.dmm.com

Pressemappe

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

*1. Basierend auf teamLab Planets Ticket-Nutzerdaten (1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023). *2. The Art Newspaper (2024) 'Visitor Figures 2023: The 100 most popular art museums in the world—blockbusters, bots and bounce-backs'. The Art Newspaper, 26. März. Erhältlich bei:

https://www.theartnewspaper.com/2024/03/26/the-100-most-popular-art-museums-in-the-world-2023 *3 "artnet (2023) „These Were the Most Popular Museums in World, According to Google's „Year in Search““. artnet, 20. Dezember. Erhältlich bei:

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845 *4 Pressemitteilung über den Weltrekord bei den Besucherzahlen. Erhältlich bei:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000776.000007339.html *5 Honichi Lab (2024) „The Most Popular Tourist Spots in Tokyo Among Foreign Visitors in 2024: Asakusa Temple Ranks 3rd, and 1st Place is?'. Honichi Lab, 21. Mai. Erhältlich bei:

https://honichi.com/news/2024/05/21/202405_inboundranking_tokyo/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.