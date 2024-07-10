ETT | iByond™与WorldVuer成立全球战略合资公司以打造全球首个人工智能操作系统WiOS

佛罗里达州棕榈滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ETT | iByond ™与WorldVuer共同成立了WorldVuer iByond的合资公司以开发全球首个人工智能操作系统WiOS（WorldVuer iByond Operating System）。这项合作将利用智能互操作性、创新速度、人工智能和严密的安全平台，使全球企业、跨国公司、主权国家和政府的技术财产实现现代化。WorldVuer Inc.首席媒体官Michael Sutton先生总结道："WiOS有望成为与安卓和iOS并驾齐驱的下一个世界级巨头。”

ETT | iByond ™以其尖端的智能互操作性人工智能平台而闻名，该公司提供量身定制的无缝集成和智能解决方案，帮助各行各业提高业务运营。iByond的平台致力于推动技术进步，使企业能够借助人工智能的力量，实现更智能的决策，提高效率，并为企业节省大量成本。iByond平台将通过WorldVuers的技术产品为个人消费者提供服务。WorldVuer将为该合资公司引入其涵盖25个国家和9800万个家庭客户的现有生态系统，预计每年将为该合作带来60多亿美元的软件订阅收入。此外，WorldVuer还拥有由七项开创性技术组成的多样化产品组合，每项技术都旨在打破创新边界。WorldVuer的产品设计注重安全性，采用了严密的网络安全措施，确保为用户提供最大保护。

Christopher Condon（ETT | iByond ™董事长兼首席执行官）表示："我们很高兴能与WorldVuer合作，这家公司与我们拥有共同的创新和卓越愿景。此次合作将使我们能够提供无与伦比的人工智能操作系统，其最高级别的速度、安全性和数据连接性将帮助全球政府和企业在日益数字化的世界中快速发展。"

WorldVuer公司首席执行官Kenneth Ekow Andam博士表示，“对人工智能操作系统进行创新，将社区和各国当前的全球互联云设备转变为高效、可靠和动态的互操作平台，为当前和未来的设备提供动力，让该合作计划成为WorldVuer和ETT | iByond™千载难逢的机会。”

“我们不断见证全球企业和消费者市场正在大量采用人工智能并进行相关投资，WorldVuer iByond操作系统通过整合硬件、软件和平台技术与服务，提供突破性创新和价值。”Lanny Cohen（ETT | iByond ™副董事长兼首席采购官）

关于WorldVuer iByond

WorldVuer | iByond是一家合资企业，提供iByond | WiOS系统支持的尖端智能技术，该公司专注于增强安全性、无缝数据集成、改进数据治理和增强协作。WorldVuer iByond提供一流的数据保护、顺畅的数据流、监管合规和高效通信，使企业能够提高生产力、创造力和竞争力。要了解更多信息，请访问www.worldvueribyond.com

关于 ETT | iByond ™

ETT | iByond ™是为企业提供变革性解决方案的领先供应商，专注于软件、基础设施和创新。在当今快速发展的商业环境中，iByond通过智能数据连接人类，帮助企业实现数字化转型，开辟增长和成功的新途径。要了解更多信息，请访问www.ettworld.com

关于WorldVuer

作为互动内容开发的领导者，我们制造的产品将生活方式表达和通信功能带入您的家庭和办公室。购买WorldVuer产品，加入我们的新兴媒体赋能解决方案，帮助您为自己和家人创造成功。要了解更多信息，请访问www.wvistore.com

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