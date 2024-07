Owkin, une licorne du secteur biotech-IA, déploie son IA de pointe en Allemagne, en Autriche et en Suisse pour accélérer la recherche

Partnering with nine hospitals in Germany, Austria and Switzerland, Owkin will accelerate research across numerous therapeutic areas to understand unique patient biology better

Partnering with nine hospitals in Germany, Austria and Switzerland, Owkin will accelerate research across numerous therapeutic areas to understand unique patient biology better

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, la première licorne biotech-IA de bout en bout spécialisée dans la découverte, le développement et le diagnostic de médicaments de précision basés sur l’IA, annonce son expansion dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) à la suite de partenariats avec neuf des principaux centres de la région, à savoir Charité – Universitätsmedizin Berlin, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Universitätsspital Basel, Technische Universität München (TUM), Uniklinikum Erlangen, Universitätsklinikum Leipzig, Inselspital Bern, Universitätsklinik Mannheim-Heidelberg et Medizinische Universität Wien. Ces collaborations constituent une représentation inégalée des populations de patients, représentant 24% de tous les cas ambulatoires et 15% du total des patients dans la région DACH.

Guillaume Bézie, directeur des partenariats pour l'Europe de l'Ouest : « Le réseau d’Europe occidentale couvrant la France, le Benelux et la région DACH représente le plus grand réservoir de centres pour Owkin. Le partenariat avec les meilleures institutions académiques est un atout inestimable pour notre stratégie d'expansion, et nous sommes ravis de démontrer notre capacité à renforcer considérablement notre présence dans la région DACH. En ayant une vue d'ensemble de l'écosystème diversifié de la santé humaine, nous habilitons notre IA à mieux répondre aux besoins uniques de tous les individus. Avec nos partenaires, nous nous engageons pleinement à accélérer l’utilisation secondaire des données multimodales sur les patients afin de fournir le traitement approprié à chaque patient. »

En analysant de vastes ensembles de données et en identifiant des modèles complexes dans les neuf hôpitaux, Owkin utilisera ses moteurs d'IA et ses outils de diagnostic pour améliorer les résultats pour les patients atteints de cancer de la prostate, de cancer de la vessie musculo-invasif (CVMI) et de maladies cardiovasculaires. Cela permettra aux chercheurs de découvrir de nouveaux biomarqueurs, de prédire les réponses au traitement et de développer des thérapies plus efficaces adaptées à chaque patient.

BiomarkerPlus (prédiction de résultat) : Owkin collaborera avec l'Inselspital Bern, la Technische Universität München (TUM) et l'Universitätsspital Basel pour analyser les données multimodales des patients afin d'identifier quels patients atteints d'un cancer de la prostate à un stade précoce sont les plus susceptibles d'échouer au traitement curatif primaire et de progresser à terme vers une maladie plus grave et d'anticiper s'ils peuvent bénéficier d'une stratégie de gestion différente. Owkin s'associe également à Uniklinikum Erlangen (UKER) dans le CVMI pour analyser les lames H&E afin de détecter les mutations FGFR3.

Owkin collaborera avec l'Inselspital Bern, la Technische Universität München (TUM) et l'Universitätsspital Basel pour analyser les données multimodales des patients afin d'identifier quels patients atteints d'un cancer de la prostate à un stade précoce sont les plus susceptibles d'échouer au traitement curatif primaire et de progresser à terme vers une maladie plus grave et d'anticiper s'ils peuvent bénéficier d'une stratégie de gestion différente. Owkin s'associe également à Uniklinikum Erlangen (UKER) dans le CVMI pour analyser les lames H&E afin de détecter les mutations FGFR3. TargetMatch (découverte de cible) : en partenariat avec Medizinische Fakultät Mannheim der Ruprecht-Karls-Universität et Medizinische Universität Wien, Owkin accédera à un ensemble de données multimodales de haute qualité, y compris l'histologie numérisée et le séquençage de l'ARN, afin de mieux comprendre la réponse au traitement pour la chimiothérapie néoadjuvante et d'identifier de nouvelles cibles et stratégies de traitement du CVMI.

en partenariat avec Medizinische Fakultät Mannheim der Ruprecht-Karls-Universität et Medizinische Universität Wien, Owkin accédera à un ensemble de données multimodales de haute qualité, y compris l'histologie numérisée et le séquençage de l'ARN, afin de mieux comprendre la réponse au traitement pour la chimiothérapie néoadjuvante et d'identifier de nouvelles cibles et stratégies de traitement du CVMI. TrialPlus (optimisation des essais cliniques) : le partenariat d'Owkin avec Universitätsklinikum Leipzig vise à utiliser des techniques d’apprentissage automatique pour améliorer la conception des essais cliniques sur les maladies cardiovasculaires.

le partenariat d'Owkin avec Universitätsklinikum Leipzig vise à utiliser des techniques d’apprentissage automatique pour améliorer la conception des essais cliniques sur les maladies cardiovasculaires. AI Diagnostics (MSIntuit® CRC) : afin d’améliorer encore le premier outil de pré-dépistage MSI approuvé CE-IVD d'Owkin, MSIntuit® CRC, Owkin travaillera en étroite collaboration avec Uniklinikum Erlangen (UKER) pour valider son MSIntuit CRC V2 mis à niveau auprès de cohortes plus variées.

En plus de faire avancer la recherche vers des stratégies de traitement plus personnalisées pour les patients atteints de cancer de la prostate, de CVMI et de maladies cardiovasculaires, Owkin a également élargi son réseau MOSAIC, une initiative mondiale visant à créer le plus grand ensemble de données omiques spatiales au monde en oncologie avec 7 000 échantillons de patients dans 7 indications de cancer, en collaboration avec Uniklinikum Erlangen, Charité – Universitätsmedizin Berlin and Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), pour accélérer la recherche dans de nombreux domaines thérapeutiques.

Dr Philipp Mann, responsable principal des partenariats pour la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche (DACH), déclare : « Le système de santé de la région DACH est un atout précieux, car il offre un vaste répertoire de données fiables et complètes sur la santé qui peuvent guider les stratégies de découverte et de développement de médicaments. La collaboration entre Owkin et ces institutions améliore l'utilisation de ces données, stimulant l'innovation et accélérant les progrès médicaux. Grâce à l’expertise combinée de ces partenaires, les données peuvent être transformées en informations exploitables utilisées pour révolutionner les soins aux patients et améliorer les résultats en matière de santé. »

À propos d’Owkin

Owkin est la première licorne biotech-IA de bout en bout dont la mission est de comprendre la biologie complexe et de déduire de nouveaux biomarqueurs multimodaux grâce à l'IA. Nous identifions des traitements de précision, réduisons les risques, accélérons les essais cliniques et développons des diagnostics à l'aide d'une IA formée sur des données de patients de classe mondiale grâce à des technologies fédérées renforçant la confidentialité. Nous fusionnons des expériences de laboratoire humide avec des techniques avancées d'IA pour créer une puissante boucle de rétroaction afin d'accélérer la découverte et l'innovation en oncologie, cardiovasculaire, immunitaire et inflammatoire. Owkin a également créé MOSAIC, le plus grand atlas spatial multiomique au monde pour la recherche sur le cancer. Owkin a levé plus de 300 millions USD grâce à des investissements de sociétés biopharmaceutiques de premier plan, notamment Sanofi et BMS, et de fonds de capital-risque comme Fidelity, GV et Bpifrance, entre autres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.