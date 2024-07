Xsolla s’associe à Curve Games pour promouvoir les jeux indépendants à l’échelle mondiale et piloter le lancement du prochain titre de jeu de rôle / simulation de vie

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une société internationale de commerce de jeux vidéo, annonce la formation d’un nouveau partenariat avec Curve Games, basé à Londres et éditeur primé de plusieurs jeux indépendants célèbres. L’alliance utilisera la boutique en ligne de Xsolla pour aider Curve Games à présenter ses jeux vidéo via une page produit, ce qui augmentera les recettes et permettra de tirer le maximum du potentiel de chaque titre.

Cette collaboration stratégique démarrera avec l’intégration des meilleures solutions de Xsolla – notamment la boutique en ligne et le créateur de sites de Xsolla – pour soutenir le lancement, en juillet, de leur titre très connu « Dungeons of Hinterberg ». Ce jeu de rôle et de simulation de vie permet aux joueurs d’explorer le magnifique village alpin d’Hinterberg et de découvrir la magie cachée dans ses donjons.

Chris Meredith, vice-président EMEA, Xsolla, enthousiasmé par ce nouveau partenariat, a déclaré : « C’est fantastique de travailler avec un éditeur comme Curve Games qui est engagé depuis aussi longtemps que nous-mêmes dans le développement et la croissance des développeurs indépendants. » Et d’ajouter : « Leur vision unique et leur approche innovante du développement des jeux vidéo concordent parfaitement avec notre mission d’offrir la meilleure expérience possible aux développeurs, aux éditeurs et aux joueurs. Ce partenariat permettra à leurs titres révolutionnaires d’accéder à un public plus vaste et de les faire connaître en tant qu’acteur majeur de l’industrie du jeu vidéo. »

La boutique en ligne de Xsolla est une solution de commercialisation centrée sur l’utilisateur et conçue pour les jeux mobiles. La solution démultiplie les efforts de monétisation des jeux, renforce leur rentabilité ainsi que les promotions et campagnes de marketing direct auprès des consommateurs. Xsolla a déjà collaboré avec des partenaires pour lancer plus de 350 boutiques en ligne pour jeux mobiles avec plus de 700 méthodes de paiement à la disposition des utilisateurs ; la boutique en ligne de Xsolla permet une monétisation localisée dans plus de 200 zones géographiques à travers le monde.

Stuart Dinsey, président exécutif de Curve Games, a déclaré : « Nous sommes enchantés à l’idée d’unir nos forces avec Xsolla », en ajoutant : « Leur détermination à offrir des expériences de jeu exceptionnelles correspond à notre passion pour la création de jeux mémorables et innovants. Avec leur soutien, nous sommes convaincus que nos jeux atteindront de nouveaux sommets de popularité et trouveront un écho auprès des joueurs du monde entier comme jamais auparavant. »

À propos de Curve Games

Curve Games (filiale du Groupe Catalis ) est un label indépendant primé qui travaille avec des développeurs du monde entier pour offrir le meilleur du divertissement interactif. Fort d’un catalogue de jeux exclusif et diversifié comprenant des succès indépendants renommés tels que For the King, Bomber Crew, The Ascent, Lawn Mowing Simulator et le « tube » Human Fall Flat, vendu à plusieurs millions d’exemplaires, Curve Games est reconnu comme l’un des principaux éditeurs de jeux indépendants dans le monde. Pour plus d’informations sur Curve Games, visiter le site Web : http://www.curvegames.com

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise internationale de commerce de jeux vidéo qui propose un riche éventail d’outils et de services performants spécialement conçus pour l’industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla aide des milliers de développeurs et d’éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d’aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Montréal, Londres, Berlin, Pékin, Guangzhou, Séoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh, ainsi que dans de nombreuses autres villes dans le monde, Xsolla soutient les principales marques de jeux tels que Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, entre autres.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : xsolla.com

