USound和OBO Pro 2宣布推出创新的Greip双输入音频模块

维也纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 基于MEMS技术的高端音频解决方案供应商USound高兴地宣布与OBO Pro 2达成战略合作，共同打造一款超越真无线系统（TWS）耳机和入耳式监听器（IEM）要求的革命性音频模块。旨在颠覆音频行业的Greip音频模块采用尖端的硅橡胶技术和USound MEMS扬声器，具有无与伦比的声音表现和集成灵活性。

Greip模块已开始大批量生产，并已上市销售。该模块的设计超越了寻求高保真、即插即用音频解决方案的公司的要求，其电动驱动器采用硅橡胶技术，确保了强劲、动态的低音输出。USound MEMS扬声器具有无与伦比的声音清晰度和集成灵活性，与电动驱动器相辅相成，从而使Greip模块成为追求高低音、主动降噪（ANC）和高分辨率音频应用的理想选择。

Greip音频模块的主要特点：

采用硅橡胶技术的电动驱动器： 确保卓越的低音响应和耐用性。

MEMS扬声器：提供具有水晶般清晰音质的高分辨率音频。

主动降噪（ANC）： 通过有效降低环境噪音，带来身临其境的听觉体验。

即插即用解决方案： 可轻松集成到各种音频系统中，缩短制造商的产品上市时间。

USound GmbH首席执行官Ferruccio Bottoni就此次合作评论道：“我们很高兴能与OBO Pro 2合作，将Greip音频模块推向市场。此次合作将USound的创新音频技术与OBO Pro 2的制造专长相结合，使我们能够提供卓越的产品，满足人们对高品质音频解决方案日益增长的需求。”

OBO Pro 2总经理Dennis Feng补充道：“我们的制造能力完全符合Greip模块的复杂要求。我们为能与USound合作，生产出一款不仅能满足而且能超越音频行业期望的模块而倍感自豪。”

Greip音频模块将给消费电子产品、汽车音响系统和专业音频设备等多种应用带来革命性的变化。其即插即用特性确保制造商能够轻松将其集成到自己的产品中，为最终用户提供无与伦比的音频体验。Greip音频模块现已上市销售，并将持续大批量生产，以满足预期需求。

关于USound：

USound是一家快速发展的MEMS扬声器公司，支持客户为市场带来新的革命性音频产品。USound独特的销售主张基于彻底的小型化、功率降低和生产效率提升。USound的音频产品受到370多项专利的保护。如需了解更多信息，请访问www.usound.com。

关于OBO Pro 2：

OBO Pro 2是一家专业生产高精度音频元件的领先制造公司。OBO Pro 2以质量和可靠性为重，不断与顶级技术公司合作，向市场提供最先进的产品。

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