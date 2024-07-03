USound與OBO Pro 2合作，推出創新Greip雙輸出音訊模組

維也納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以微機電系統 (MEMS) 技術為核心的先進音訊解決方案領導廠商USound欣然宣布與OBO Pro 2達成戰略性合作關係，生產一款革命性音訊模組，超越市場對真無線系統 (TWS) 耳機和入耳式監聽耳機 (IEMs) 的要求。這款Greip音訊模組結合尖端矽氧橡膠技術和USound微機電系統揚聲器，憑藉無與倫比的音訊表現與整合靈活性，改變音訊產業的風貌。

Greip模組已展開大規模生產並上市銷售。許多公司正在尋找高保真、即插即播的音訊解決方案；這款模組的設計超越了這些公司的要求，標榜運用矽氧橡膠技術強化的電動變換器，確保低音輸出強勁有力。並選擇搭配USound微機電系統揚聲器，以呈現難以企及的清晰音訊與整合靈活性，與電動變換器相得益彰。對那些需要高低音、主動降噪 (ANC) 和高解析度音訊的客戶來說，擁有上述特色的Greip模組是他們的理想選擇。

Greip音訊模組的主要特色如下：

搭配矽氧橡膠技術的電動變換器：提供優越的低音響應和耐用性。

微機電系統揚聲器：確保高解析度音訊與清晰音質。

主動降噪 (ANC)：有效降低周遭噪音，提供沉浸式的聆聽體驗。

即插即播：可輕鬆與多種音訊系統整合，為製造商縮短上市時間。

USound GmbH執行長Ferruccio Bottoni在談到這次合作時表示：「我們非常高興能與OBO Pro 2合作，將Greip音訊模組推入市場。此番合作結合USound的創新音訊技術和OBO Pro 2的製造專長，使我們得以推出優質產品，滿足市場對高品質音訊解決方案不斷成長的需求。」

OBO Pro 2總經理Dennis Feng也補充道：「我們的製造能力可完美配合生產Greip模組的複雜需求。很榮幸能與USound合作，生產這款不僅能夠符合音訊產業期望、還能夠超越期望的模組。」

Greip音訊模組的設計目標是為包括消費性電子商品、汽車音響系統、專業音響設備在內的多種應用掀起變革。即插即播，確保製造商能夠毫不費力地將它與自己的產品整合，為終端使用者提供前所未有的音訊體驗。Greip音訊模組已上市銷售，並已展開大規模生產，滿足預期的大量需求。

關於USound

USound是一家快速發展的微機電系統 (MEMS) 揚聲器公司，支援客戶為市場帶來新的革命性音訊產品。USound獨特的銷售策略主打微型化、降低功率、提升生產效率。USound產品受到370多項專利的保護。瞭解更多資訊，請造訪：www.usound.com。

關於OBO Pro 2

OBO Pro 2是一家專事生產高精度音訊組件的一流製造公司。OBO Pro 2致力追求品質與可靠性，與頂尖科技公司合作，將最先進的產品呈獻給市場。

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