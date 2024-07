SergeFerrari Group : Bilan semestriel S1 2024 du contrat de liquidité avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les toiles composites innovantes, coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SERGEFERRARI GROUP à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 78 416

Solde en espèces : 239 172,47 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 80 429 titres 519 235 ,12 € 1 345 transactions VENTE 63 005 titres 405 699,19 € 1 015 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 60 992

Solde en espèces : 352 708,80 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 61 504

Solde en espèces : 268 944,00 €

Prochaine communication financière

- Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024, le 25 juillet 2024, après bourse.

- Publication des résultats du 1er semestre 2024, le 9 septembre 2024, après bourse.

À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

Le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2023, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 327,6 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com

ANNEXE – Gilbert Dupont du 02/01/2024 au 28/06/2024