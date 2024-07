Innovation digitale : TotalEnergies et SLB nouent un partenariat au service d’une énergie plus durable

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et SLB forment un partenariat pour développer des solutions digitales innovantes dans la subsurface et ainsi contribuer à une démarche de production plus durable des hydrocarbures et à la mise en œuvre de la stratégie de TotalEnergies « Plus d’énergies, moins d’émissions, plus de valeur ».

L’innovation digitale au service d’une énergie plus durable

Alliant leur savoir-faire opérationnel historique et leurs capacités de développement de logiciels, les équipes de TotalEnergies et de SLB développeront conjointement des logiciels de nouvelle génération, disponibles dans le cloud.

Ces nouveaux outils numériques permettront d’améliorer la modélisation de la subsurface afin d’en optimiser la production et la rendre plus durable. Ils permettront également d’exploiter au mieux les données collectées, notamment grâce à l’IA, pour travailler à réduire l’intensité carbone de l’exploitation des champs existants ou répondre aux nouveaux besoins liés au stockage géologique de carbone.

Ces logiciels complèteront ainsi les efforts déjà réalisés ensemble par TotalEnergies et SLB dans ce domaine à travers Intersect, un simulateur réservoir de dernière génération.

Solarisation sur mesure et compétitive des sites industriels de SLB

Par ailleurs, SLB s’appuie sur les équipes de TotalEnergies à travers le monde pour solariser ses sites industriels avec des accords signés notamment en Oman, aux Emirats Unis, et au Japon. TotalEnergies accompagne ainsi la transition énergétique de SLB avec des solutions sur mesure et compétitives qui offrent à SLB la garantie d’un prix prévisible tout en limitant son empreinte carbone.

« Nous nous réjouissons de développer nos partenariats multi-énergies avec SLB avec la solarisation par TotalEnergies de leurs sites industriels, mais aussi grâce à l’innovation digitale qui va nous permettre de développer ensemble des logiciels de pointe, des applications digitales et des nouveaux algorithmes appliqués aux géosciences. Grâce à ces technologies innovantes de modélisation, nous pourrons notamment mieux exploiter les analyses des réservoirs et bassins géologiques du secteur Oil & Gas pour réduire les émissions lorsque nous les produisons ainsi que progresser dans le domaine du stockage géologique de carbone », a déclaré Namita Shah, directrice générale OneTech chez TotalEnergies

« La collaboration et le partage des connaissances sont essentiels pour que notre industrie développe continuellement des moyens plus efficaces de faciliter l’accès à l’énergie », a déclaré Rakesh Jaggi, President Digital & Integration de SLB. « Avec ce partenariat visionnaire, nous combinons le savoir-faire et l’expertise des deux sociétés pour accélérer la fourniture de nouvelles capacités numériques qui profiteront à l’ensemble de l’industrie. »

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos de SLB

SLB (NYSE : SLB) est une entreprise technologique globale, moteur de l'innovation dans l’énergie pour une planète équilibrée. Avec une présence dans plus de 100 pays et des employés représentant près de 200 nationalités, nous travaillons chaque jour à innover dans le domaine du pétrole et du gaz, à déployer le numérique à grande échelle, à décarboner les industries et à développer de nouvelles énergies pour accélérer la transition énergétique. Plus d’info sur www.slb.com.

