Avon International s’appuie sur les capacités d’IA de Blue Yonder pour soutenir sa stratégie mondiale de planification de la demande, de production et d’omnicanalité

GARWOLIN, Pologne et SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--L’industrie des cosmétiques connaît une croissance continue, supportée par les consommateurs du monde entier qui accordent de plus en plus d’importance aux soins personnels et au bien-être. Cependant, cette croissance a également conduit à un paysage plus compétitif, et les entreprises doivent faire des choix stratégiques pour se différencier et maintenir leur succès sur ce marché dynamique. C’est pourquoi Avon International a choisi la plateforme Blue Yonder avec les solutions Cognitive Demand Planning, Enterprise Supply Planning et Control Tower pour créer une chaîne d’approvisionnement de bout en bout de nouvelle génération et soutenir la stratégie et la vision de l’entreprise.

Avon International est une entreprise mondiale de produits de beauté présente dans plus de 40 pays d’Europe et d’Asie-Pacifique. La marque Avon existe depuis plus de 135 ans et son modèle d’entreprise est basé sur la vente relationnelle. Des millions de représentants indépendants offrent des conseils de beauté personnalisés à leurs clients par le biais de canaux hors ligne et en ligne. La marque est également accessible par l’intermédiaire de grossistes, de magasins de détail et de places de marché.

Avon International cherchait à optimiser ses processus de fabrication et de distribution en Europe et en Asie-Pacifique en établissant un « Planning Hub » pour la planification centralisée de la demande et de l’offre. Pour harmoniser la planification de la demande, répondre plus rapidement à son marché dynamique et améliorer la prise de décision, Avon International a choisi les solutions SaaS flexibles de chaîne d’approvisionnement de Blue Yonder, basées sur des capacités avancées d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML).

« Avon International s’engage à se transformer pour répondre aux besoins de ses clients, représentants et partenaires tout en restant fidèle à son modèle d’entreprise et à ses valeurs. Pour soutenir cette transformation globale sur tous les canaux, Avon International a reconnu la nécessité d’une approche plus intégrée de la planification de la demande. Après un processus de sélection approfondi, Blue Yonder a été choisi pour ses solutions complètes et ses capacités innovantes qui répondaient à tous les besoins d’Avon International. Avec les solutions de chaîne d’approvisionnement de Blue Yonder, basées sur des capacités d’IA et de ML de pointe, Avon International sera en mesure de répondre aux besoins changeants de ses clients, représentants et partenaires de manière rentable et durable », déclare Maciej Kaniowski, directeur de l’exploitation d’Avon International.

La nécessité de réduire les stocks dans l’ensemble de l’entreprise a fait de la précision des prévisions et de l’efficacité de la planification de la demande un impératif commercial. Les solutions Blue Yonder se distinguent non seulement par la robustesse, l’expérience et l’évolutivité de la prévision ML, mais aussi par l’extensibilité et l’explicabilité des facteurs de causalité qui, pour Avon, incluent les campagnes, les prix, les promotions, la position dans le catalogue et la saisonnalité.

Ces facteurs entraînent les modèles ML de Blue Yonder à prédire la future demande. Les services d’explicabilité et de composition de scénarios de Blue Yonder aident les planificateurs à comprendre les contributions causales et à effectuer des simulations basées sur des changements tels que les prix ou les promotions, ce qui se traduit par une précision supérieure, une plus grande explicabilité et une amélioration de la prise de décision.

Une fois les solutions Blue Yonder mises en œuvre, Avon International sera en mesure de simplifier les processus de la chaîne d’approvisionnement et d’obtenir les avantages suivants :

Harmonisation des opérations grâce à un processus de planification intégré de bout en bout pour gérer les tendances, la demande, l’offre, les stocks et la collaboration avec les fournisseurs.

Optimisation de la précision des prévisions et amélioration de l’efficacité des planificateurs grâce à la configuration des facteurs de causalité d’Avon.

Développement des capacités omnicanales et gain d’un avantage concurrentiel en prévoyant et en planifiant pour tous les canaux et types d’offres dans une seule solution.

Amélioration des niveaux de service et optimisation des flux de trésorerie grâce à une solution complète de prévision et de planification qui prend en charge un centre de planification centralisé.

Les opérations de la chaîne d’approvisionnement d’Avon International en Europe et en Asie-Pacifique sont gérées par Avon Operations Polska (AOP) et Avon Distribution Polska (ADP), dont les activités principales sont situées à Garwolin, en Pologne. AOP gère l’usine Avon la plus grande et la plus avancée technologiquement au monde. Les produits cosmétiques qui y sont fabriqués sont distribués dans 40 pays sur trois continents.

« Nous sommes ravis de participer à la transformation numérique de la chaîne d’approvisionnement d’Avon International. C’est un honneur de travailler avec une entreprise qui partage notre engagement envers des valeurs telles que l’inclusion, l’émancipation des femmes et l’équité. Les solutions Blue Yonder permettront à Avon International de s’adapter aux conditions changeantes du marché et aux dynamiques externes en s’assurant que leur chaîne d’approvisionnement reste agile, durable et compétitive », déclare Terry Turner, président de la fabrication chez Blue Yonder.

À propos d’Avon

Chez Avon, nous pensons qu’un monde meilleur pour les femmes est un monde meilleur pour tous. Nous sommes la marque de beauté des femmes qui assument leur pouvoir, inspirent leur confiance et leur offre des opportunités de réaliser leur potentiel. Des millions de représentants indépendants à travers le monde vendent les marques emblématiques d’Avon par l’intermédiaire de leurs réseaux sociaux et plus de 20 % de chaque vente contribue à créer un avenir meilleur pour les femmes*. Nous défendons le progrès pour les femmes : nous sommes à l’écoute de leurs besoins, nous nous exprimons sur les questions importantes et nous créons des changements positifs. Par l’intermédiaire d’Avon et de l’Avon Foundation, nous avons fait don de plus de 1,1 milliard de dollars en mettant l’accent sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et le cancer du sein. Avon fait partie de Natura &Co Group.

*Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.avonworldwide.com.

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est le leader mondial de la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. Les détaillants, fabricants et prestataires logistiques mondiaux s'appuient sur Blue Yonder pour optimiser leurs chaînes d'approvisionnement, de la planification à l'exécution des commandes, en passant par la livraison et les retours. Les solutions de chaîne d'approvisionnement interopérables et intégrées à l'IA de Blue Yonder sont connectées de bout en bout via une plateforme unifiée et un nuage de données, permettant aux entreprises de collaborer en temps réel entre les fonctions, ce qui favorise une prise de décision plus agile, une meilleure satisfaction des clients, une croissance rentable et des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus durables. Blue Yonder - Fulfill your Potential ™ blueyonder.com

