Valverde Investment Partners委任Northern Trust為其VCC基金提供資產服務解決方案

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Northern Trust (Nasdaq: NTRS)今天宣布，它已受Valverde Investment Partners Pte Ltd. (Valverde)委任，為其新成立的Variable Capital Company (VCC)基金及其子基金ASEAN+ Fund (VAPF)提供代管、基金管理、外匯和現金管理服務。

Valverde總部位於新加坡，是一家新成立的獨立投資管理公司，專門從事東協股票業務。VCC的推出及其子基金Valverde ASEAN+ Fund (VAPF)代表了Valverde實現長期絕對報酬的目標，這些報酬主要源自東協公司內部的公開交易股票。

Northern Trust東南亞區域主管Yen Leng Ong表示：「自2020年該計畫首次推出以來，我們見證了VCC基金越來越受歡迎的過程。我們很高興在其首支VCC基金開始運作之際與Valverde合作。這一委任有助於鞏固我們作為新加坡資產管理公司的主要代管和基金服務提供者的地位。」

Valverde創辦人兼執行長John Foo表示：「推出VCC基金的同時也伴隨著固有的複雜性，我們正在尋找一個合作夥伴，可以協助我們從代管和基金管理的角度管理這些複雜性。Northern Trust的全球專長和對像我們這樣的客戶的關注給我們留下了特別深刻的印象，這與我們為投資人提供頂尖投資解決方案和客戶服務的承諾不謀而合。」

Northern Trust的環球基金服務業務為全球投資經理提供包括基金管理、存管、全球代管、投資營運外包和資料解決方案在內的服務，支援涵蓋所有資產類別的一系列複雜投資策略。在新加坡，它包括為作為獨立新加坡基金推出的VCC基金結構或具有新加坡註冊子基金的傘型結構提供服務。

Northern Trust在亞太地區設有多家辦事處，包括北京、邦加羅爾、香港、吉隆坡、馬尼拉、墨爾本、浦那、新加坡、雪梨和東京。它與該地區一些最大的資產管理公司、中央銀行、主權財富基金、政府機構和公司締結了牢固的關係。

關於Valverde Investment Partners

Valverde是一家合夥人擁有的投資管理公司，專門從事東協股票業務。在經驗豐富且敬業的投資團隊的領導和內部交易能力的支援下，Valverde致力於為東協6個市場的投資人提供最佳的執行結果。截至2024年7月1日，我們的團隊由11名成員組成，業務版圖涵蓋新加坡、胡志明市、曼谷、吉隆坡和雅加達。

關於Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS)是首屈一指的財富管理、資產服務、資產管理和銀行業務提供商，服務對象包括公司、機構、富裕家庭和個人。Northern Trust于1889年在芝加哥成立，業務遍及全球，在美國24個州和華盛頓特區設有辦事處，並在加拿大、歐洲、中東和亞太地區設有22個分支機構。截至2024年3月31日，Northern Trust託管/管理的資產總值為16.5兆美元，資產管理規模達1.5兆美元。Northern Trust擁有逾130年的歷史，憑藉非凡的服務、財務專長以及誠信和創新而取得業界領先地位。敬請造訪我們的網站： northerntrust.com ，並在 X （前Twitter）@NorthernTrust或Northern Trust Corporation的 LinkedIn 上關註我們。

Northern Trust Corporation（總部地址：50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A.）為在美國註冊成立之有限責任公司。全球法律和監管資訊可參見 https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions 。

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