Moody’s和MSCI宣布建立策略性合作夥伴關係，以提高透明度並提供資料驅動的風險解決方案

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MSCI Inc. (NYSE:MSCI)和Moody’s Corporation (NYSE:MCO)今天宣布達成一項開創性的策略性合作協議，利用彼此的優勢為市場帶來更大的環境、社會和治理(ESG)及永續發展透明度，並為更好的決策賦能。

Moody’s將利用MSCI的永續發展資料和模型，這些資料和模型被全球最大的資產管理公司和資產所有者使用。該協議于上周簽署，包括MSCI業界領先的ESG評等和內容，用於衡量公司對財務相關ESG風險和機會的管理。憑藉對MSCI資料的存取權限，Moody’s打算隨著時間的演變將其現有的ESG資料和評分進行移轉，透過一系列解決方案提供MSCI的永續發展內容，為Moody’s在銀行、保險和企業領域的客戶提供服務。

MSCI將獲得Moody’s Orbis資料庫的存取權限，以擴大其私人公司ESG涵蓋範圍。該資料庫是全球首屈一指的公司統計資訊來源，擁有超過5億個實體的資料。此外，MSCI和Moody’s將探索利用Moody’s私人公司資料和信用評分模型的解決方案，以提供對於私人信貸市場更深入的洞察。

Moody’s總裁兼執行長Rob Fauber表示：「Moody’s很高興能與MSCI合作，MSCI是為全球投資界提供解決方案的領軍企業，也是ESG和永續發展領域的先驅。這是一次真正的雙贏，因為Moody’s的客戶可以存取MSCI享有盛譽的ESG內容，而MSCI客戶將獲得Moody’s世界一流的風險評估專業知識、資料和見解。」

MSCI董事長兼執行長Henry A. Fernandez表示：「我們非常高興能與Moody’s合作，向Moody’s廣泛的全球客戶提供MSCI的ESG和永續發展資料。永續發展仍然是重塑全球投資格局的最重要趨勢之一，向私人資產的轉型則是另一個趨勢。該協議將有助於MSCI擴大我們的私人公司ESG涵蓋範圍，並提供橫跨客戶群和資產類別的增強型解決方案。」

此次合作不會影響信用評等機構Moody’s Ratings。Moody’s Ratings將繼續透過其專有的信用影響評分和發行人概況評分，就ESG因素對其信用評等的重大影響提供透明度。Moody’s Ratings還將繼續提供永續金融產品，包括第二方意見和淨零評估。此外，Moody’s仍然致力於為客戶提供市場首屈一指的氣候解決方案。

此次交易的財務條款沒有揭露。

關於Moody’s Corporation

在風險日益相互關聯的世界中，Moody’s (NYSE: MCO)的資料、見解和創新科技協助客戶全面瞭解他們的世界，並釋放商機。憑藉在全球市場的豐富經驗和遍布40多個國家的約15,000名多元化員工，Moody’s為客戶提供全面的視角，使其自信行事並茁壯成長。更多資訊請造訪www.moodys.com。

關於MSCI

MSCI是一家為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流公司。我們擁有超過50年的研究、資料和科技專長，致力於協助客戶理解和分析風險與報酬的主要驅動因素，並充滿自信地建立更加有效的投資組合，從而做出更加明智的投資決策。我們建立了業界首屈一指的研究增強型解決方案，客戶可以利用這些解決方案深入瞭解整個投資過程並提高其透明度。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.msci.com。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」聲明

本文件中的某些陳述為前瞻性陳述，以對Moody’s業務和營運的未來預期、計畫與前景為基礎，涉及各種風險與不確定性。此類陳述涉及估計、預測、目標、預計、預期和不確定性，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績或結果大相逕庭。股東和投資人應注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。本文件中的前瞻性陳述和其他資訊於發稿之日做出，除非適用法律或法規要求，否則Moody’s沒有義務（也不打算）在未來公開對該等陳述進行補充、更新或修改，無論是由於後來的事態發展、期望的改變或其他原因。根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款，Moody’s正在辨識某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述所示的結果發生（可能是重大的）差異的因素。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：整體經濟狀況（包括較高的政府債務和赤字水準、通貨膨脹和政府為因應通貨膨脹而採取的相關貨幣政策行動）對全球信貸市場和經濟活動（包括購併數量）的影響，這些因素可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券的發行數量；美國和外國政府為因應目前經濟氣候而採取的措施和貨幣政策的有效性不確定且可能引發附帶後果，包括金融機構的不穩定、信貸品質問題以及金融和信貸市場波動的其他潛在影響；烏俄軍事衝突以及以色列及周邊地區軍事衝突對世界金融市場波動、美國和全球整體經濟狀況和國內生產毛額、全球關係以及公司自身營運和人員的全球性影響；其他可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券發行數量的事項，包括監管，更多地利用可能加劇金融服務業競爭、加速產業顛覆和去仲介化的技術，以及未經評等的證券或由非傳統方評等或評估的證券的發行數量等；美國和海外的購併活動水準；美國和外國政府對於信貸市場、國際貿易和經濟政策所採取措施效果的不確定性及其潛在相關後果，包括與關稅、稅收協定和貿易壁壘有關的後果；MIS撤銷其對國家或國家內實體的信用評等以及Moody’s不得不停止在政治不穩定的國家展開商業經營的影響；市場上的擔憂影響我們的信譽度或者影響市場對獨立信用機構評等的完整性或效用的看法；競爭性和/或新興技術和產品的引進或開發；競爭對手和/或客戶帶來的定價壓力；新產品開發及全球擴張的成功程度；「全國認定的評等組織」(NRSRO)規則的影響，美國國家、州和地方的新立法和規章制度的潛在影響；我們營運所在的司法管轄區（包括歐盟）競爭加劇和法規要求提高的可能性；與我們的評等觀點相關的訴訟風險，以及Moody’s可能會不時捲入的其他訴訟、政府和監管程序、調查及問詢；美國立法規定中對辯護標準進行修改的內容，以及歐盟負債標準修改後對信用評等機構不利的規定；歐盟法規中對服務定價增添程序性和實質性要求的條款以及將法規範圍擴大至包括用於法規目的的非歐盟評等；未來中美關係的不確定性；關鍵員工流失的可能和全球勞動力環境的影響；公司營運和基礎設施故障或失靈；任何易遭受網路威脅或其他網路安全問題的漏洞；我們的重整計畫（例如2022-2023年地理位置重整計畫）的時機和有效性；貨幣和外匯波動；稅務當局對Moody’s全球稅務計畫措施的檢查結果；如Moody’s未能遵守適用於其營運所在司法管轄區的外國及美國法律法規，包括資料保護及隱私法、制裁法、反腐敗法及禁止向政府官員行賄的地方法律，則可能面臨刑事制裁或民事賠償；兼併、收購（如收購RMS）或其他企業合併的影響以及Moody’s成功整合被收購企業的能力；未來現金流量水準；資本投資水準；以及金融機構對信貸風險管理工具的需求下降。這些因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致Moody’s的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績大相逕庭。這些內容在Moody’s截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度報告中第一部分1A項「風險因素」，以及該公司不時向美國證券交易委員會(SEC)遞交的其他文件中或由此而含有的資料中具有更為詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績大相逕庭，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會不時出現，公司無法預測新因素，也無法評估任何新因素對其的潛在影響。本文件中的前瞻性陳述和其他陳述也可能涉及我們的企業責任進展、計畫和目標（包括永續發展和環境問題），包含此類陳述並不表示這些內容對投資人來說一定很重要，或者需要在公司向美國證券交易委員會呈報的文件中揭露。此外，與永續發展相關的歷史、目前和前瞻性陳述可能以仍在制定中的進展衡量標準、不斷變化的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設為基礎。

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及未來事件或未來財務業績，並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致MSCI的實際結果、活動水準、業績或成就與這些陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水準、業績或成就存在重大差異。在某些情況下，您可以透過諸如「可能」、「可以」、「期望」、「意圖」、「計畫」、「尋求」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等字詞，或者這些字詞的否定形式或其他類似術語的使用來辨識前瞻性陳述。您不應過度依賴前瞻性陳述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，在某些情況下，這些因素超出了MSCI的控制範圍，可能會對實際結果、活動水準、業績或成就產生重大影響。

其他可能對MSCI實際結果、活動水準、業績或成就產生重大影響的因素可在2024年2月9日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的MSCI截至2023年12月31日會計年度的Form 10-K年度報告，以及向SEC遞交的Form 10-Q季度報告和Form 8-K現況報告中查閱。如果這些風險或不確定性中的任何一個成為現實，或者如果MSCI的基本假設被證明不正確，實際結果可能與MSCI的預測大相逕庭。本新聞稿中的任何前瞻性陳述都反映了MSCI對未來事件的目前看法，並受到與MSCI的營運、營運結果、成長策略和流動性相關的這些和其他風險、不確定性和假設的影響。除非法律要求，否則MSCI沒有義務出於任何原因公開更新或修訂這些前瞻性陳述，無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因。

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