Moody’s和MSCI宣布建立战略合作伙伴关系，以提高透明度并提供数据驱动的风险解决方案

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MSCI Inc. (NYSE:MSCI)和Moody’s Corporation (NYSE:MCO)今天宣布达成一项开创性的战略合作协议，利用彼此的优势为市场带来更大的环境、社会和治理(ESG)及可持续发展透明度，并为更好的决策赋能。

Moody’s将利用MSCI的可持续发展数据和模型，这些数据和模型被全球最大的资产管理公司和资产所有者使用。该协议于上周签署，包括MSCI行业领先的ESG评级和内容，用于衡量公司对财务相关ESG风险和机遇的管理。凭借对MSCI数据的访问权限，Moody’s打算随着时间的推移将其现有的ESG数据和评分进行迁移，通过一系列解决方案提供MSCI的可持续发展内容，为Moody’s在银行、保险和企业领域的客户提供服务。

MSCI将获得Moody’s Orbis数据库的访问权限，以扩大其私营公司ESG覆盖范围。该数据库是全球领先的公司统计信息来源，拥有超过5亿个实体的数据。此外，MSCI和Moody’s将探索利用Moody’s私人公司数据和信用评分模型的解决方案，以提供对于私人信贷市场更深入的洞察。

Moody’s总裁兼首席执行官Rob Fauber表示：“ Moody’s很高兴能与MSCI合作，MSCI是面向全球投资界提供解决方案的领军企业，也是ESG和可持续发展领域的先驱。这是一次真正的双赢，因为Moody’s的客户可以访问MSCI享有盛誉的ESG内容，而MSCI客户将获得Moody’s世界一流的风险评估专业知识、数据和见解。”

MSCI董事长兼首席执行官Henry A. Fernandez表示：“ 我们非常高兴能与Moody’s合作，向Moody’s广泛的全球客户提供MSCI的ESG和可持续发展数据。可持续发展仍然是重塑全球投资格局的最重要趋势之一，向私人资产的转变则是另一个趋势。该协议将有助于MSCI扩大我们的私人公司ESG覆盖范围，并提供横跨客户群和资产类别的增强型解决方案。”

此次合作不会影响信用评级机构Moody’s Ratings。Moody’s Ratings将继续通过其专有的信用影响评分和发行人概况评分，就ESG因素对其信用评级的重大影响提供透明度。Moody’s Ratings还将继续提供可持续金融产品，包括第二方意见和净零评估。此外，Moody’s仍然致力于为客户提供市场领先的气候解决方案。

此次交易的财务条款没有披露。

关于Moody’s Corporation

在风险日益相互关联的世界中，Moody’s (NYSE: MCO)的数据、见解和创新技术帮助客户全面了解他们的世界，并释放机会。凭借在全球市场的丰富经验和遍布40多个国家的约15,000名多元化员工，Moody’s为客户提供全面的视角，使其自信行事并茁壮成长。更多信息请访问www.moodys.com。

关于MSCI

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过50年的研究、数据和技术专长，致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素，并充满自信地建立更加有效的投资组合，从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究增强型解决方案，客户可以利用这些解决方案深入了解整个投资过程并提高其透明度。如需了解更多信息，请访问www.msci.com。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

本文件中的某些陈述为前瞻性陈述，基于对Moody’s业务和运营的未来预期、计划与前景，涉及各种风险与不确定性。此类陈述涉及估计、预测、目标、预计、预期和不确定性，可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中估计、表述、预测、预期或暗指的业绩或结果大相径庭。股东和投资者应注意不要过分依赖这些前瞻性陈述。本文件中的前瞻性陈述和其他信息于发稿之日做出，除非适用法律或法规要求，否则Moody’s没有义务（也不打算）在未来公开对该等陈述进行补充、更新或修改，无论是由于后来的事态发展、期望的改变或其他原因。根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款，Moody’s正在识别某些可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述所示的结果发生（可能是重大的）差异的因素。这些因素、风险和不确定性包括但不限于：一般经济状况（包括较高的政府债务和赤字水平、通货膨胀和政府为应对通货膨胀而采取的相关货币政策行动）对全球信贷市场和经济活动（包括并购数量）的影响，这些因素可能会影响国内和/或全球资本市场债务和其他证券的发行数量；美国和外国政府为应对当前经济气候而采取的举措和货币政策的有效性不确定且可能引发附带后果，包括金融机构的不稳定、信贷质量问题以及金融和信贷市场波动的其他潜在影响；俄乌军事冲突以及以色列及周边地区军事冲突对世界金融市场波动、美国和全球总体经济状况和国内生产总值、全球关系以及公司自身运营和人员的全球性影响；其他可能会影响国内和/或全球资本市场债务和其他证券发行数量的事项，包括监管，更多地利用可能加剧金融服务业竞争、加速行业颠覆和去中介化的技术，以及未经评级的证券或由非传统方评级或评估的证券的发行数量等；美国和海外的并购活动水平；美国和外国政府对于信贷市场、国际贸易和经济政策所采取举措效果的不确定性及其潜在相关后果，包括与关税、税收协定和贸易壁垒有关的后果；MIS撤销其对国家或国家内实体的信用评级以及Moody’s不得不停止在政治不稳定的国家开展商业经营的影响；市场上的担忧影响我们的信誉度或者影响市场对独立信用机构评级的完整性或效用的看法；竞争性和/或新兴技术和产品的引入或开发；竞争对手和/或客户带来的定价压力；新产品开发及全球扩张的成功程度；“全国认定的评级组织”(NRSRO)规则的影响，美国国家、州和地方的新立法和规章制度的潜在影响；我们运营所在的司法管辖区（包括欧盟）竞争加剧和监管要求提高的可能性；与我们的评级观点相关的诉讼风险，以及Moody’s可能会不时卷入的其他诉讼、政府和监管程序、调查及问询；美国立法规定中对辩护标准进行修改的内容，以及欧盟负债标准修改后对信用评级机构不利的规定；欧盟法规中对服务定价增加程序性和实质性要求的条款以及将监管范围扩大至包括用于监管目的的非欧盟评级；未来中美关系的不确定性；关键员工流失的可能和全球劳动力环境的影响；公司运营和基础设施故障或失灵；任何易遭受网络威胁或其他网络安全问题的漏洞；我们的重组计划（例如2022-2023年地理位置重组计划）的时机和有效性；货币和外汇波动；税务当局对Moody’s全球税务计划措施的检查结果；如Moody’s未能遵守适用于其运营所在司法管辖区的外国及美国法律法规，包括数据保护及隐私法、制裁法、反腐败法及禁止向政府官员行贿的地方法律，则可能面临刑事制裁或民事赔偿；兼并、收购（如收购RMS）或其他企业合并的影响以及Moody’s成功整合被收购企业的能力；未来现金流量水平；资本投资水平；以及金融机构对信贷风险管理工具的需求下降。这些因素、风险和不确定性以及其他风险和不确定性可能会导致Moody’s的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预测、预期或暗指的业绩大相径庭。这些内容在Moody’s截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度报告中第一部分1A项“风险因素”，以及该公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中或由此而含有的资料中有着更为详细的描述。请股东和投资者注意，上述因素、风险和不确定性的发生可能会导致公司的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预测、预期或暗指的业绩大相径庭，继而可能会对公司的业务、经营业绩和财务状况带来重大的负面影响。新的因素可能会不时出现，公司无法预测新因素，也无法评估任何新因素对其的潜在影响。本文件中的前瞻性陈述和其他陈述也可能涉及我们的企业责任进展、计划和目标（包括可持续发展和环境问题），包含此类陈述并不意味着这些内容对投资者来说一定很重要，或者需要在公司向美国证券交易委员会呈报的文件中披露。此外，与可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于仍在制定中的进展衡量标准、不断变化的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及未来事件或未来财务业绩，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致MSCI的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“可以”、“期望”、“意图”、“计划”、“寻求”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语，或者这些词语的否定形式或其他类似术语的使用来识别前瞻性陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出了MSCI的控制范围，可能会对实际结果、活动水平、业绩或成就产生重大影响。

其他可能对MSCI实际结果、活动水平、业绩或成就产生重大影响的因素可在2024年2月9日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的MSCI截至2023年12月31日财年的Form 10-K年度报告，以及向SEC提交的Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告中查阅。如果这些风险或不确定性中的任何一个成为现实，或者如果MSCI的基本假设被证明不正确，实际结果可能与MSCI的预测大相径庭。本新闻稿中的任何前瞻性陈述都反映了MSCI对未来事件的当前看法，并受到与MSCI的运营、运营结果、增长战略和流动性相关的这些和其他风险、不确定性和假设的影响。除非法律要求，否则MSCI没有义务出于任何原因公开更新或修订这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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