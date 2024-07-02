SLB和TotalEnergies宣布建立为期10年的合作伙伴关系，以合作开发下一代数字解决方案

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 监管新闻：

SLB (NYSE: SLB)和TotalEnergies (NYSE: TTE)今天宣布建立为期10年的合作伙伴关系，共同开发可扩展的数字解决方案，以促进对能源资源的获取，同时提高绩效和效率。该合作伙伴关系为两家公司建立了一个灵活的框架，以共同应对整个能源价值链的关键挑战，包括碳捕获、利用和封存(CCUS)。

两家公司将整合包括人工智能(AI)在内的先进数字功能与SLB可扩展的Delfi™数字平台上的新应用和现有应用，并遵循Open Group的OSDU®技术标准。SLB和TotalEnergies将结合数字和领域专业知识，以加速数字解决方案的大规模开发和部署。此次共同开发将使TotalEnergies的全球运营和SLB的全球客户群受益。

SLB数字与整合业务总裁Rakesh Jaggi表示：“ 协作和知识共享是本行业不断开发更有效的能源获取方式的关键。凭借这一富有远见的合作伙伴关系，我们将结合两家公司的技术诀窍和专业知识，以加速交付新的数字功能，从而使整个行业受益。”

该合作伙伴关系初期将专注于利用Delfi™按需油藏模拟(ODRS)技术，开发用于油藏工程和地球科学建模及解释的地下数字解决方案。这些流程将利用人工智能和两家公司的实际经验总结来实现加速和自动化。

TotalEnergies的OneTech总裁Namita Shah表示：“ 通过这一数字合作伙伴关系，我们将开发尖端的下一代软件、数字应用程序和应用于地球科学的新算法。得益于这些创新的建模技术，我们不仅能够更好地利用对石油和天然气行业地质油藏和盆地的分析来减少排放，同时还能在地质碳储存方面取得进一步进展。”

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于TotalEnergies

TotalEnergies是一家全球性综合能源公司，生产和销售包括石油和生物燃料、天然气和绿色气体、可再生能源和电力在内的各类能源。我们的10万多名员工致力于为尽可能多的人提供更可靠、更可负担且更可持续的能源。TotalEnergies活跃于约120个国家，将可持续发展置于其战略、项目和运营的核心。

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性陈述”，即关于未来而非过去事件的陈述。此类陈述通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其他类似的词语。前瞻性陈述涉及不同程度上不确定的事项，例如关于SLB新技术与合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发展和环境问题的目标、计划和预测的陈述；关于能源转型与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些陈述涉及各种风险和不确定性，其中包括但不限于：无法实现净负碳排放目标；无法实现由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；针对环境问题的立法和监管举措，包括针对全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新10-K、10-Q和8-K表格中详细说明的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，SLB概不承担任何公开更新或修订此类陈述的意图或义务。

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