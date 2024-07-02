SLB和TotalEnergies宣布建立為期10年的合作夥伴關係，以合作開發下一代數位解決方案

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 監管新聞：

SLB (NYSE: SLB)和TotalEnergies (NYSE: TTE)今天宣布建立為期10年的合作夥伴關係，共同開發可擴充的數位解決方案，以提升能源資源的可及性，同時改善績效和效率。該合作夥伴關係為兩家公司建立了一個靈活的架構，以共同因應整個能源價值鏈的關鍵挑戰，包括碳捕集、利用和封存(CCUS)。

兩家公司將整合包括人工智慧(AI)在內的先進數位功能與SLB可擴充的Delfi™數位平台上的新應用和現有應用，並遵循Open Group的OSDU®技術標準。SLB和TotalEnergies將結合數位和領域專業知識，以加速數位解決方案的大規模開發和部署。此次共同開發將使TotalEnergies的全球營運和SLB的全球客戶群受惠。

SLB數位與整合業務總裁Rakesh Jaggi表示：「協作和知識共用是本產業不斷開發提升能源可及性的更有效方式的關鍵。憑藉這一富有遠見的合作夥伴關係，我們將結合兩家公司的技術訣竅和專業知識，以加速交付新的數位功能，從而使整個產業受惠。」

該合作夥伴關係初期將專注于利用Delfi™按需油藏類比(ODRS)技術，開發用於油藏工程和地球科學建模及解釋的地下數位解決方案。這些流程將利用人工智慧和兩家公司的實際經驗總結來實現加速和自動化。

TotalEnergies的OneTech總裁Namita Shah表示：「透過這一數位合作夥伴關係，我們將開發尖端的下一代軟體、數位應用程式和應用於地球科學的新演算法。歸功於這些創新的建模技術，我們不僅能夠更好地利用對石油和天然氣產業地質油藏和盆地的分析來減少排放，同時還能在地質碳儲存方面取得進一步進展。」

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com.

關於TotalEnergies

TotalEnergies是一家全球性綜合能源公司，生產和銷售包括石油和生質燃料、天然氣和綠色氣體、再生能源和電力在內的各類能源。我們的10萬多名員工致力於為盡可能多的人提供更可靠、更可負擔且更永續的能源。TotalEnergies活躍於約120個國家，將永續發展置於其策略、專案和營運的核心。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過往事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；針對環境問題的立法和監管措施，包括針對全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明是不正確的，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。