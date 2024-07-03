SLB OneSubsea获得TotalEnergies的Kaminho深海项目合同

SLB OneSubsea将与TotalEnergies合作，为安哥拉近海的Kaminho深海项目部署一个高度可配置的海底生产平台，该平台配有标准化的垂直单通道水下采油树、井口和控制系统。(照片：美国商业资讯）

SLB OneSubsea将与TotalEnergies合作，为安哥拉近海的Kaminho深海项目部署一个高度可配置的海底生产平台，该平台配有标准化的垂直单通道水下采油树、井口和控制系统。(照片：美国商业资讯）

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 监管新闻：

SLB (NYSE: SLB) 宣布与TotalEnergies (NYSE: TTE) 签订了一份合同，为其OneSubsea™合资公司提供13口井的海底生产系统，包括相关设备和服务，用于安哥拉近海Kaminho项目的开发。该项目将由TotalEnergies及其20/11区块合作伙伴分两个阶段开发Cameia和Golfinho油田。SLB OneSubsea和TotalEnergies还将就一个可持续性项目展开合作，以提高安哥拉的产量。

在Kaminho项目第一阶段的Cameia油田开发方面，SLB OneSubsea将与TotalEnergies合作部署一个高度可配置的海底生产平台，该平台配备有标准化的垂直单通道水下采油树、井口和控制系统。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“ 我们很高兴能有机会与TotalEnergies共同发掘Kaminho项目的巨大潜力。我们的合作合同模式使我们能够利用标准化和高度可配置的海底生产平台，为该项目以及未来在安哥拉及世界各地的众多项目创造更高的效率和长期价值。”

整个Kaminho项目将在安哥拉投入超过1,000万工时，主要是海上作业和当地船厂的建设。SLB OneSubsea将在支持安哥拉Kaminho项目的海上作业中发挥重要作用，包括组装、模块制造、安装、调试和油田生命周期服务。该项目预计于2028年首次投产，日产量约为7万桶石油。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推动新的海底时代，利用数字和技术创新来优化客户的石油和天然气生产，实现海底作业的脱碳，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加速能源转型。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有1万名员工。如需了解更多信息，请访问onesubsea.slb.com。

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