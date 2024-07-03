SLB OneSubsea獲得TotalEnergies的Kaminho深海專案合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 監管新聞：

SLB (NYSE: SLB) 宣布與TotalEnergies (NYSE: TTE) 簽訂了一份合同，為其OneSubsea™合資公司提供13口井的海底生產系統，包括相關設備和服務，用於安哥拉近海Kaminho專案的開發。該專案將由TotalEnergies及其20/11區塊合作夥伴分兩個階段開發Cameia和Golfinho油田。SLB OneSubsea和TotalEnergies還將就一個永續性專案展開合作，以提高安哥拉的產量。

在Kaminho專案第一階段的Cameia油田開發方面，SLB OneSubsea將與TotalEnergies合作部署一個高度可配置的海底生產平台，該平台配備有標準化的垂直單通道海底採油樹、井口和控制系統。

SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland表示：「我們很高興能有機會與TotalEnergies共同發掘Kaminho專案的巨大潛力。我們的合作合約模式使我們能夠利用標準化和高度可配置的海底生產平台，為該專案以及未來在安哥拉及世界各地的眾多專案創造更高的效率和長期價值。」

整個Kaminho專案將在安哥拉投入超過1,000萬工時，主要是海上作業和當地船廠的建設。SLB OneSubsea將在支援安哥拉Kaminho專案的海上作業中發揮重要作用，包括組裝、模組製造、安裝、調試和油田生命週期服務。該專案預計將於2028年首次投產，日產量約7萬桶石油。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com.

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推動新的海底時代，利用數位和科技創新來促進客戶的石油和天然氣生產最佳化，實現海底作業的脫碳，並釋放海底解決方案的巨大潛力，以加快能源轉型。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支援的合資企業，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪onesubsea.slb.com。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過往事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；針對環境問題的立法和監管措施，包括針對全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明是不正確的，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

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